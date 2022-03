Vom Bohren dünner Bretter

Montage jW »Diffamierung« und »Verunglimpfung« der Bundesrepublik und »positive Darstellung von angeblich ›revolutionärer‹ Gewalt«. Der Verfassungsschutz führt zahlreiche »Beweismittel« an, die allerdings keinen der genannten Vorwürfe erhärten können (Montage aus einigen als »Beweismittel« vorgebrachten Artikel in der jungen Welt)

Eine Zeitung, die der Staat nachweislich ins Visier genommen hat – Jahr für Jahr nachzulesen in den »Verfassungsschutzberichten« seines Inlandsgeheimdienstes –, steht vor Problemen, die ihre Existenz bedrohen können. Eine Zeitung, die ihr Überleben sichern will, braucht Abonnenten und muss um neue werben. Wenn ihr nun genau dies nur eingeschränkt gewährt wird, geht es ans Eingemachte. Erst in der vergangenen Woche teilte die vom Verlag 8. Mai beauftragte Medienagentur mit, dass die Bewerbung einer geplanten Kampagne für Probeabonnements der jungen Welt im öffentlichen Nahverkehr der Städte Hamburg, Köln, Leipzig, Frankfurt am Main, Stuttgart, Nürnberg und Rostock nicht stattfinden könne. Die zuständigen Unternehmen hatten die Werbung unter dem Verweis abgelehnt, dass die Zeitung im Verfassungsschutzbericht angeführt werde. Solche nachteiligen Effekte sind kein Einzelfall: In Bahnhöfen weigert sich die Deutsche Bahn AG, Werbeflächen für jW-Plakate zur Verfügung zu stellen, Druckereien, Verlage und Bildagenturen lehnen eine Zusammenarbeit ab, in öffentlichen Bibliotheken wird vereinzelt die Webseite der Zeitung gesperrt, nicht selten erfolgt die Einstellung der Berichterstattung über die junge Welt und deren Inhalte in anderen Medien. Solche nachteiligen Effekte sind staatlicherseits beabsichtigt. Im Mai 2021 teilte die Bundesregierung in einer Antwort auf eine kleine Anfrage der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke mit, dass es das erklärte Ziel sei, der jungen Welt »den Nährboden zu entziehen«.

Seit 1998 beobachtet das Bundesamt für Verfassungsschutz die junge Welt. Das gilt ansonsten für keine andere Tageszeitung in der Bundesrepublik, und ein ähnlich gelagerter Fall ist in anderen Staaten der Europäischen Union auch nicht bekannt. Geführt wird das Blatt in den jährlich erscheinenden Berichten des Inlandsgeheimdienstes als »bedeutendstes Printmedium im linksextremistischen Bereich« bzw. als »gesichert linksextremistisch«. Verlag und Redaktion der Zeitung sehen in dieser Praxis eine eklatante Verletzung von Grundrechten, namentlich der Presse-, Meinungs-, Wissenschafts- und Berufsfreiheit sowie ihres allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Gegen diese beispiellose staatliche Verfolgung eines Mediums geht die Geschäftsführung der Verlag 8. Mai GmbH nun juristisch vor. Im September 2021 wurde beim Verwaltungsgericht Berlin Klage und Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesinnenministerium, erhoben. Erreicht werden soll die gerichtliche Feststellung, dass die Nennung der jungen Welt in den vorliegenden Verfassungsschutzberichten rechtswidrig ist. Mit einer Entscheidung des Gerichts zum Eilantrag ist in der nächsten Zeit zu rechnen. Das Hauptsacheverfahren wird sich jedoch voraussichtlich über mehrere Jahre und Instanzen erstrecken; Verlag und Redaktion der jungen Welt sind entschlossen, alle juristischen Mittel auf nationaler wie internationaler Ebene auszuschöpfen.

Mutwillige Unterstellungen

Inzwischen hat die von der Bundesrepublik beauftragte Kanzlei in einer Klageerwiderung umfangreich dargelegt, warum eine geheimdienstliche Verfolgung der Zeitung gerechtfertigt gewesen sei und auch weiterhin sein soll. Im Kern fasst sie ihre Haltung so zusammen:

»Die junge Welt bekennt sich erklärtermaßen zum Marxismus und propagiert Ziele, die mit wesentlichen Grundsätzen der freiheitlichen-demokratischen Grundordnung unvereinbar und die über die von ihr entfalteten Aktivitäten auf die Beseitigung der freiheitlich demokratischen Grundordnung gerichtet sind. Die junge Welt behauptet eine ›Klassengesellschaft‹ im klassischen marxistischen Sinne und propagiert den ›Klassenkampf‹. Sie will die ›Klassengesellschaft‹ im Wege einer sozialistischen Revolution, bei der sie revolutionäre Gewalt nicht ausschließt, beseitigen und eine kommunistische Staats- und Gesellschaftsordnung etablieren.«

Sollte es dafür »seit vielen Jahren gesicherte Erkenntnisse« geben, wie in der Stellungnahme behauptet, dann hält der Geheimdienst sie zumindest geheim. Denn was im Anschluss an die zitierte Stelle auf etlichen Seiten folgt, kann diese Unterstellungen nicht einmal im Ansatz erhärten. Nicht einer der vorgelegten 141 »Beweise« ist geeignet, die Vorwürfe zu bestätigen. Umgekehrt wird deutlich, wie mit schierer Masse an vermeintlichen »Beweisen«, mit Textmontagen und Auslassungen, mit Verzerrungen und eigenwilligen Interpretationen vorsätzlich ein falscher Eindruck erzeugt werden soll.

Das ganze Fundament der Beweisführung besteht in dem versuchten Nachweis, dass bereits die marxistische Orientierung der Zeitung verfassungsfeindlich sei, weil marxistisches Denken die Menschenwürde verletze: Die junge Welt sei »schon im Ausgangspunkt ihrer im klassischen marxistischen Klassen- und Klassenkampfdenken verwurzelten Vorstellungen und der darauf gründenden Kompromisslosigkeit, Intoleranz und Feindschaft gegenüber abweichenden Politikvorstellungen gegen Grundvoraussetzungen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung gerichtet«. Das heißt, nach dem Verständnis der Bundesrepublik, vertreten durch die beauftragte Kanzlei, ist schon die Annahme der Existenz einer Klassengesellschaft, das Denken in Kategorien von Klassen und Klassenkampf Grund genug zur Beobachtung durch den Inlandsgeheimdienst, da solches Denken auf Intoleranz und Feindschaft gegenüber abweichenden Politikvorstellungen basiere. Eine Auffassung übrigens, die, sollte sie sich durchsetzen und gerichtlich anerkannt werden, bei weitem nicht nur die junge Welt träfe und damit eine ganz erhebliche Einschränkung der Presse- und Meinungsfreiheit darstellte.

Begründet jedenfalls wird diese, gelinde gesagt, ziemlich eigenwillige Interpretation mit Verweis auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Verbot der KPD aus dem Jahr 1956, das dargelegt habe, »dass und weshalb die für die marxistische Lehre zentrale Vorstellung einer Klassengesellschaft (…) mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung und deren Menschenbild unvereinbar ist«. Bloß, es findet sich in den zitierten Passagen aus diesem Urteil kein argumentatives Material für eine solche Haltung. Allerdings heißt es da an einer Stelle: »Der Mensch ist (…) eine mit der Fähigkeit zu eigenverantwortlicher Lebensgestaltung begabte ›Persönlichkeit‹. Sein Verhalten und sein Denken können daher durch seine Klassenlage nicht eindeutig determiniert sein.«

Abgesehen von der Frage, welcher Marxist das je behauptet haben soll, wird hier immerhin die Existenz einer Klassenlage und deren Wirkung auf Verhalten und Denken einzelner anerkannt. Eine Auffassung, die, mit strenger Elle gemessen, den Verfassungsschützern verdächtig erscheinen müsste. Die Konstruktion, wonach die Auffassung, die Gesellschaft sei in Klassen gespalten, »grundlegende Prinzipien der Menschenwürde« missachte, können die Autoren der Stellungnahme denn auch nicht direkt dem Richterspruch von 1956 entnehmen, sondern müssen auf interessegeleitete Literatur zurückgreifen: »Linksextrem – Deutschlands unterschätzte Gefahr?« Wenigstens einer der beiden Autoren dieser Schrift – Rudolf van Hüllen – war von 1987 bis 2006 als Referent und Referatsleiter in den Abteilungen Linksextremismus und Linksterrorismus beim Bundesamt für Verfassungsschutz tätig. In der hausbackenen Welt der Beamten in der Merianstraße 100 in Köln-Chorweiler bleibt man gern unter sich.

»Parteikommunistisches« Projekt

Aber einmal angenommen, die Argumentation wäre stichhaltig, dann müsste folglich nachgewiesen werden, was das alles mit einer Zeitung zu tun hat, und sei sie auch marxistisch orientiert. Der – komplett gescheiterte – Versuch eines Nachweises hat zwei miteinander verknüpfte Behauptungen zur Voraussetzung: Erstens wird unterstellt, die Tageszeitung junge Welt sei gar keine »normale« Zeitung, sondern ein »parteikommunistisch« geprägter Personenzusammenschluss, der zweitens solcherart verfasst mit den Mitteln seiner Zeitung permanent zum Umsturz der Verhältnisse aufrufe bzw. – im Originalton der Stellungnahme – folgendes propagiere: »Sie will die Klassengesellschaft im Wege einer sozialistischen Revolution, bei der sie revolutionäre Gewalt nicht ausschließt, beseitigen und eine kommunistische Staats- und Gesellschaftsordnung etablieren.«

Begründung und Material der Begründung sind durchgängig dünn und an keiner Stelle stichhaltig oder ganz einfach falsch: Es gibt bei der jungen Welt schlichtweg keinen »parteikommunistischen Hintergrund« – weder inhaltlich noch organisatorisch, personell oder finanziell. Und einen solchen Hintergrund kann der Inlandsgeheimdienst auch nach fast einem Vierteljahrhundert der aktiven Überwachung nicht nachweisen. Zwar wird behauptet, nach den internen Auseinandersetzungen im Jahr 1997 habe sich der »parteikommunistische Flügel um den ehemaligen DKP-Funktionär Dietmar Koschmieder« durchgesetzt, Belege dafür werden allerdings nicht angeführt. Das geht auch nicht, weil es weder damals noch heute so einen »Flügel« gab. Vielmehr hatte der Verlagsgründer und Geschäftsführer Koschmieder mit Unterstützung einer Mehrheit der Belegschaft den Versuch abgewehrt, die Blattlinie grundlegend zu ändern. Gleichwohl begründet die Legende einer »parteikommunistischen Übernahme« die weiteren Ausführungen. So soll denn unterstrichen werden, dass der Anteil von »Linksextremisten« in Verlag und Redaktion sowie unter der Autorenschaft dominant sei. Bewiesen wird allerdings das Gegenteil: Unter den mindestens 180 Beschäftigten von Verlag und Redaktion wurden innerhalb des Überwachungszeitraums drei Mitglieder der DKP und vier weitere Personen, die dieser Partei nahestehen sollen, entdeckt. Bewiesen wird, dass von etwa 800 Autoren ganze drei »eindeutig in der kommunistischen Ideologie verankert« seien und dass auch drei DKP-Funktionäre zu Wort kamen. Das reichlich dürftige Ergebnis wird auf ganzen zehn Seiten der Stellungnahme ausgewalzt.

Ohnehin gilt aber: Aus dem bloßen Umstand, dass einzelne Redakteure Mitglieder einer kommunistischen Partei sind, lässt sich – alles andere liefe auf ein gesinnungspolizeiliches Kontaktschuldprinzip hinaus – noch nicht ableiten, was der Staat und sein Geheimdienst der Zeitung unterstellen wollen. Maßgeblich sind die Inhalte der Veröffentlichungen, nicht der parteipolitische Hintergrund einzelner Autoren. Weil jedoch für den Verfassungsschutz feststeht, dass die junge Welt nicht einfach nur eine Zeitung ist, sondern gleichsam ein parteikommunistisches Projekt, müssen sich auch Inhalte finden lassen, die diese Unterstellung beweisen. Doch die Behauptung etwa, das Blatt betreibe eine »Propagierung des ›Klassenkampfs‹«, lässt sich durch kein einziges der angeführten »Beweismittel« (es sind derer 13)belegen. Dort, wo in den zitierten Textstellen die Rede von Klassenkampf ist, handelt es sich – da zumeist auch als »Klassenkampf von oben« – um eine bloße Feststellung. Und der jungen Welt nun vorzuwerfen, sie rufe zum »Klassenkampf von oben« auf, fällt selbst den »Verfassungsschützern« nicht ein. Aber offenbar ist den Autoren der Stellungnahme der nicht nur semantische Unterschied zwischen Feststellung von etwas und Aufruf zu etwas nicht bekannt.

Falsche Kontextualisierung

Einigermaßen grotesk mutet die Unterstellung an, die Bundesrepublik werde »immer wieder« als »›faschistisch‹ verunglimpft«. Ganze zwei Belegstellen werden dafür angeführt, aus keiner der beiden lässt sich die Behauptung auch nur im Ansatz erhärten. Sehr wohl aber findet sich in einer die Meinung, das Bundesamt für Verfassungsschutz habe faschistische Terrorgruppen unter seinen Augen gedeihen lassen, was mit den Maßstäben einer bürgerlichen Demokratie nur wenig gemein haben dürfte. Das trifft – und wird wohl als Beleidigung empfunden – die eigene Behörde. Verräterisch ist in diesem Zusammenhang, dass dieser Vorwurf unter der Überschrift »Agitation gegen ›Imperialismus‹, ›Faschismus‹ und ›Konterrevolution‹« erfolgt, also offensichtlich eine Haltung gegen Faschismus als Problem erachtet wird. Hierbei handelt es sich mitnichten um ein Versehen, was daran deutlich wird, dass der Zeitung zuvor bereits ihre »streng antifaschistische Ausrichtung« vorgehalten wurde. Zur Untermauerung der Unterstellungen trägt dies kein Jota bei, gibt aber sehr wohl eine Ahnung davon, welches Selbstverständnis beim Inlandsgeheimdienst vorherrscht. Ein Selbstverständnis, das insbesondere der in Artikel 139 des Grundgesetzes klar formulierten antifaschistischen Verpflichtung entgegensteht.

Weitere Behauptungen werden mit ähnlichen nichtssagenden »Beweismitteln« unterfüttert. Angeblich »verklärt«, »glorifiziert« und »verherrlicht« die junge Welt die DDR, die Sowjetunion und Kuba. Als Beweise müssen unter anderem eine »Solidaritätsveranstaltung für Kuba« in der jW-Ladengalerie und - allen Ernstes - eine bezahlte Anzeige herhalten. Angeblich ist in »einer Vielzahl von in der jW veröffentlichten Artikeln« die »Forderung nach einem Sturz des ›Kapitalismus‹ und nach Errichtung des Sozialismus«, die sich aus der marxistischen Kritik zwingend ergebe, erhoben worden. Doch auch in diesem Fall geht das aus den Belegstellen nicht hervor, selbst dann nicht, wenn aus den präsentierten Beweismitteln immer wieder nur eingeengt das zitiert wird, was diese Unterstellung einer angeblichen Zwangsläufigkeit belegen soll. Das Studium des jeweiligen Beweismittels in Gänze ergibt, dass der Kontext ein anderer ist, als der suggerierte.

Auslassungen und Textmontagen sind das eine, immer wieder festzustellende Mittel. Etwas anderes lässt sich beobachten beim scheinbar schwerwiegenden Vorwurf »Positive Darstellung von angeblich ›revolutionärer‹ Gewalt«. Da heißt es einleitend wie eine unumstößliche Wahrheit: »Der von der jW regelmäßig beschriebene politische Kampf im In- und Ausland impliziert eine Rechtfertigung der Anwendung von Gewalt als Mittel im politischen Kampf.« Daher fänden sich »unkritische bis rechtfertigende Darstellungen zu Gewaltanwendungen und Terrorakten, vorausgesetzt, diese wenden sich gegen einen nichtkommunistischen Staat«. Ohne eine weitere Herleitung für nötig zu befinden, wird hier pauschal behauptet, die Berichterstattung über politische Kämpfe, die zum Kerngeschäft einer jeden Tageszeitung gehört, impliziere bei der jungen Welt eine Rechtfertigung der Anwendung von Gewalt. Das wird ihr gleichsam als Wesenseigenschaft zugeschrieben, kann aber wie alles andere auch schlichtweg nicht untermauert werden. Als Beweise müssen Interviews oder dokumentierte Mitteilungen etwa aus der Rubrik »Abgeschrieben« mit oder von zum Beispiel ehemaligen Mitgliedern der RAF herhalten. Nun werden aber in der Rubrik »Abgeschrieben« Presseerklärungen, Stellungnahmen und Berichte aus anderen Medien unkommentiert wiedergegeben. Jeder Leser der Zeitung weiß, dass es sich dabei nicht um einen Beitrag der jungen Welt handelt, sondern der Text von anderer Stelle »abgeschrieben« wurde, der Inhalt also nicht von der jW-Redaktion verantwortet wird und deshalb auch nicht deren Meinung wiedergibt. Der Verfassungsschutz erzeugt, indem er diesen Umstand gerade nicht kenntlich macht, vorsätzlich einen falschen Eindruck.

Ähnlich abseitig und verleumderisch geht es im Zusammenhang mit einem jW-Bericht über Kämpferinnen zu, die in der mexikanischen Region Chiapas der gegenüber Frauen ausgeübten Gewalt ein Ende bereiten wollen. Weil dieser Beitrag »erkennbar beifällig« verfasst sei, wird messerscharf gefolgert, die Redaktion betreibe Gewaltverherrlichung. Dass die angeblich beweiskräftigen Textstellen von der US-amerikanischen Nachrichtenagentur AP und das den Bericht illustrierende Foto von Reuters stammen, stört die Interpreten dabei offenbar nicht im Geringsten.

Es geht dem Verfassungsschutz unverkennbar darum, der jungen Welt ihre Eigenschaft als unabhängige Zeitung abzusprechen, die wie alle anderen Medien auch tägliche Berichterstattung von einem bestimmten Standpunkt mit einer bestimmten Blattlinie und einem bestimmten Analyseinstrument (in diesem Falle dem Marxismus) betreibt. Demgemäß müssten selbst Interviews oder dokumentierte Mitteilungen von Personen, Vereinen, Verbänden etc., die erkennbar nicht mit der Redaktion verbunden sind, als Teil jener der Zeitung unterstellten doktrinären Einseitigkeit betrachtet werden. Das reicht dann bis hin zu dem vollkommen absurden Vorhalt, mit ihrem »Aktionsbüro«, das keinen anderen Zweck verfolgt, als das Blatt bekannter zu machen und neue Leser zu gewinnen, bekenne sich die junge Welt »inzwischen auch ausdrücklich zu einem aktionsorientierte Handeln« in »linksextremistischer« Absicht. Waren bisher alle Vorwürfe schwach und die angeführten Beweismittel nicht stichhaltig, ist an dieser Stelle der Tiefpunkt endgültig erreicht.

Zweierlei Maß

Die gesamte »Beweisführung« soll belegen, dass es sich bei der jungen Welt um ein »Forum für revolutionäres Gedankengut« handele und gerade nicht um einen »Markt der Meinungen«. Daher müsse sich die Redaktion alle – alle – im Blatt veröffentlichten Beiträge inhaltlich zurechnen lassen. Diese Konstruktion verfolgt einen bestimmten Zweck, der Terminus »Markt der Meinungen« nimmt dabei eine juristisch relevante Rolle ein. Im Jahr 2005 urteilte das Bundesverfassungsgericht, dass die Nennung der weit rechtsstehenden Wochenzeitung Junge Freiheit im Verfassungsschutzbericht die Zeitung in ihrem Grundrecht auf Pressefreiheit aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz verletzte, denn dieses Grundrecht sichere die Freiheit der Herstellung und Verbreitung von Druckerzeugnissen und damit das Kommunikationsmedium Presse. Durch den Verfassungsschutzbericht würde die Zeitung in ihren Wirkungsmöglichkeiten nachteilig beeinflusst. Potentielle Leser könnten so davon abgehalten werden, die Zeitung zu erwerben und zu lesen. Zudem sei es nicht unwahrscheinlich, dass etwa Inserenten, Journalisten oder Leserbriefschreiber die Erwähnung im Verfassungsschutzbericht zum Anlass nehmen, sich von der Zeitung abzuwenden oder diese zu boykottieren. »Eine solche mittelbare Wirkung der Verfassungsschutzberichte kommt einem Eingriff in das Kommunikationsgrundrecht gleich«, so das Gericht damals. Der am äußersten rechten Rand angesiedelten Postille wurde in dem Urteil zugestanden, als »Markt der Meinungen« ein Spektrum von rechtskonservativ bis völkisch-faschistisch abzubilden; diese Auffassungen könnten daher nicht alle der Redaktion untergeschoben werden, auch wenn diese sich nicht davon distanziere. Ein vergleichbares Zugeständnis will die Bundesrepublik der jungen Welt, die nachweislich unterschiedliche Standpunkte abbildet, offensichtlich nicht machen.

An die junge Welt als linke Zeitung werden mal eben andere Maßstäbe angelegt als etwa an bürgerliche, religiöse oder rechtsextreme Medien. Um dies zu begründen, betreibt der Verfassungsschutz einen ganz erheblichen Aufwand. Die schiere Masse der angeführten angeblichen Beweise soll beeindrucken und Gericht und Klägerin in Einzelheiten verstricken. Doch nicht eines der vorgelegten Beweismittel hält einer kritischen Prüfung stand. Mit ihren beachtlichen 287 Seiten erweist sich die ­Stellungnahme als ein Konvolut von ­Belanglosigkeiten, Konstruktionen und Unwahrheiten.