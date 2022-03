Die Isolation und der Ölpreis

YURI KOCHETKOV/EPA/dpa-Bildfunk Muss Produktion gedrosselt werden? Rosneft-Arbeiter am Priobskoje-Ölfeld in Westsibirien

Vor dem Hintergrund der westlichen Isolationsstrategie gegen Russland, die wesentlich mehr einschließt als nur verschärfte Wirtschaftssanktionen und eine verhetzende »Kauft-nicht-beim-Russen«-Kampagne, liegen die Preise für Rohöl und Ölprodukte gegenwärtig auf Rekordhöhen. Da die politische Krise, die unmittelbar durch die russische Militäroffensive gegen die Ukraine ausgelöst wurde, ihren Höchstpunkt wahrscheinlich noch nicht erreicht hat, ist mit einem Anhalten des Preisanstiegs auf mehr als 120 US-Dollar (etwa 110 Euro) pro Barrel (Fass, je 159 Liter) zu rechnen.

112,8 US-Dollar pro Barrel

Am Freitag mittag mitteleuropäischer Zeit wurde der international wichtigste Richtwert, der Preis der Sorte Brent Crude, mit 112,8 US-Dollar pro Barrel notiert. Der für Nordamerika maßgebliche Wert West Texas Intermediate (WTI) lag bei 110,2 Dollar. Am Mittwoch und Donnerstag war der Brent-Preis zeitweise sogar über 116 Dollar pro Barrel gestiegen. Für leichte Entspannung sorgte das Gerücht, dass eine Einigung bei den Wiener Gesprächen noch vor dem Wochenende zu erwarten sei. Dort verhandelt der Iran seit April 2021 mit Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Russland und China über die Aufhebung der westlichen Sanktionen im Tausch gegen Beschränkungen seines Atomprogramms. Die USA als wichtigster und führender Gegner Irans sind an den Gesprächen nur indirekt beteiligt. Wenn die US-amerikanischen Strafmaßnahmen gegen die Käufer von iranischem Erdöl aufgehoben würden, könnte Teheran nach Schätzungen in wenigen Monaten zwischen 1,3 und 1,5 Millionen Barrel pro Tag zusätzlich auf den internationalen Markt bringen.

Zu Beginn der Coronapandemie im Frühjahr 2020 waren die Ölpreise stark gefallen, weil der Verbrauch aufgrund des sinkenden Bedarfs im Verkehr und in der Wirtschaft zeitweise zusammengeschrumpft war. Die Interessengemeinschaft »OPEC plus«, an deren Spitze Saudi-Arabien und Russland stehen, hatte den Preisverfall durch eine Drosselung ihrer Produktion aufgehalten und umgekehrt.

Furcht ums Image

Schon im letzten Quartal des vergangenen Jahres lag das Preisniveau wieder recht hoch. Ein Nachgeben der Preise aufgrund des Auftauchens der hochansteckenden Coronavariante Omikron im November 2021 war nur von kurzer Dauer. Im Durchschnitt des Dezembers lag Brent bei 74 und WTI bei 71 US-Dollar pro Barrel. Im Januar wurden für Brent durchschnittlich 91 und für WTI 87 Dollar pro Barrel gezahlt.

Der in dieser Woche verzeichnete Preis für Brent ist der höchste seit neun und für WTI seit elf Jahren. Der Hauptgrund für den außergewöhnlich starken Anstieg ist, dass Russland zur Zeit sehr viel weniger Erdöl und Ölprodukte exportieren darf, als es nach seiner Kapazität und der ihm von der »OPEC plus« zuteilten Quote könnte. Das Medienportal Spiegel online zitierte am Donnerstag den Chef des Branchendienstes Energycomment, Steffen Bukold, mit der nicht nachprüfbaren Schätzung, dass Russland derzeit etwa vier Millionen Barrel pro Tag weniger ins Ausland verkaufen könne als vor der Krise.

Das liegt bisher nicht an entsprechenden Sanktionen, mit deren Verhängung die US-Regierung noch abwartet, sondern an den Auswirkungen der Isolationsstrategie. Große westliche Kunden schrecken vor Geschäften mit Russland auf breiter Front zurück. Das betrifft neben den Käufern von Erdöl auch Reedereien und Schiffsversicherer. Für dieses Verhalten spielt die Angst vor Strafmaßnahmen, die jederzeit angeordnet werden könnten, ebenso eine Rolle wie die Furcht vor Imageschäden für alle, die unter den jetzigen Umständen immer noch »beim Russen kaufen«.

Kaum noch Reserven

Das Ergebnis ist, dass mehrere Millionen Barrel pro Tag von einem Weltmarkt verschwinden, der schon vorher äußerst angespannt war. Die einzigen Staaten der »OPEC plus«, denen überhaupt noch Reservekapazitäten zugetraut werden, sind Saudi-Arabien und in geringerem Maß die Vereinigten Arabischen Emirate. Aber vier Millionen Barrel russisches Erdöl pro Tag ersetzen könnten sie weder kurzfristig noch für längere Zeit.