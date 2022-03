Endlich vor Gericht

Carlos Garcia Granthon/ZUMA Wire/imago images Die Gruppe »Wir sind 2.074 und viele mehr« protestiert vor dem peruanischen Justizpalast (Lima, 22.5.2021)

Nach mehr als 20 Jahren gibt es Hoffnung auf Gerechtigkeit für die Opfer staatlicher Zwangssterilisation in Peru. Am Donnerstag begannen die Anhörungen im Prozess gegen den Expräsidenten Alberto Fujimori (1990–2000) und die ehemaligen Gesundheitsminister Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer und Alejandro Aguinaga Recuenco sowie den früheren Berater des Gesundheitsministeriums, Ulises Jorge Aguilar. Aguinaga Recuenco ist derzeit Kongressabgeordneter der Rechtspartei »Fuerza Popular«, der auch Fujimoris Tochter Keiko angehört. Den fünf Angeklagten werden wegen der Zwangssterilisationen Hunderttausender Frauen und Männer in den neunziger Jahren »Verbrechen gegen das Leben und die Gesundheit« und »schwere Körperverletzung mit Todesfolge im Zusammenhang mit schweren Menschenrechtsverletzungen« vorgeworfen.

Während die drei Exminister zur Vernehmung erscheinen konnten, war der ehemalige Staatschef am Donnerstag wegen akuter Herzprobleme in ein Krankenhaus eingeliefert worden, wo er bis zu seiner Genesung bleiben soll. »Er ist bald 84 Jahre alt, und sein Gesundheitszustand verschlechtert sich«, zitierte die peruanische Tageszeitung La República den behandelnden Arzt. Der Exdiktator verbüßt seit 2007 eine 25jährige Haftstrafe für die Massaker von Barrios Altos (1991) und La Cantuta (1992), die von einer Todesschwadron der Armee verübt wurden und bei denen 25 Menschen, darunter ein Kind, im Rahmen einer angeblichen Antiterrormission ums Leben kamen. Fujimori hatte sich im Jahr 2000 wegen Korruptionsvorwürfen nach Japan abgesetzt. 2005 wurde er in Chile festgenommen, 2007 nach Peru ausgeliefert. Am 3. Dezember vergangenen Jahres hatte sich ein Richter wegen einer Formalie zunächst für einen Aufschub der Strafverfolgung wegen der Zwangssterilisationen ausgesprochen, da dieser Tatvorwurf nicht im Auslieferungsantrag für Fujimori enthalten gewesen sei. Der Richter entschied, einer Anklage Fujimoris wegen dieser Vergehen müsse erst der Oberste Gerichtshof Chiles zustimmen, der damals grünes Licht für die Auslieferung gegeben hatte.

Opfer und deren Angehörige forderten daraufhin am Mittwoch auf einer Pressekonferenz den Staatsanwalt und die Justiz auf, »eine unabhängige, unparteiische und diskriminierungsfreie Untersuchung zu gewährleisten«. Die Betroffenen erwarteten auch, dass »die Rechte der Opfer innerhalb der gesetzlichen Fristen garantiert werden, damit die ganze Wahrheit ans Licht kommt«, berichtete der Nachrichtensender Telesur. Das »Nationale Koordinationskomitee für Menschenrechte« und die Organisation »Programm zur Verteidigung der Rechte der Frauen« verlangten zudem die Einleitung eines Verfahrens, um die Begründung des Antrags zur Auslieferung zu ergänzen und den Strafprozess auch gegen den ehemaligen Präsidenten vorantreiben zu können.

Schätzungen zufolge waren während Fujimoris Amtszeit in Peru mehr als 300.000 überwiegend indigene Frauen und rund 22.000 Männer zum Teil gegen ihren Willen sterilisiert oder unter falschen Versprechungen zu Eingriffen gedrängt worden, die in den meisten Fällen ohne Anästhesie und ohne postoperative Versorgung erfolgten. Laut Staatsanwaltschaft waren die ersten Fälle von Zwangssterilisationen an 1.307 quechuasprachigen Frauen in Ayacucho, Cusco, Piura und anderen Regionen durchgeführt worden. Diese staatlichen Gewaltakte waren Teil eines »Nationalen Programms zur Familienplanung« und von der Regierung Fujimori als »Maßnahme zur Armutsbekämpfung« propagiert worden. Obwohl vom Internationalen Strafgerichtshof als Verbrechen gegen die Menschheit eingestuft, hat die peruanische Justiz die Taten bislang nicht vollständig aufgeklärt. Verantwortliche sind bis heute weder verurteilt noch bestraft worden, und das Vorgehen wird von rechten Politikern in Peru, darunter Keiko Fujimori, noch immer als »Methode der Familienplanung« und Maßnahme zur »Eindämmung der Armut« verteidigt. Überlebende und Familien der Opfer hatten seit Jahren vergeblich Gerechtigkeit, Entschädigungen und das Ende der Straflosigkeit gefordert.