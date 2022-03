Chinas Volkskongress eröffnet

Carlos Garcia Rawlins/REUTERS Niemand geht verloren: Betreuerinnen erwarten die Abgeordneten des Volkskongresses (Beijing, 4.3.2022)

Während die USA ihr Vorgehen gegen die Volksrepublik verschärfen, kommt Chinas Nationaler Volkskongress an diesem Sonnabend zu seinem alljährlichen Treffen zusammen. Am Freitag nahmen Staats- und Parteichef Xi Jinping und Ministerpräsident Li Keqiang an der Eröffnungssitzung der fünften Sitzung des 13. Volkskongresses teil, die in der Großen Halle des Volkes stattfand. Dabei legte Wang Yang, Vorsitzender des Nationalkomitees, den Arbeitsbericht des Ständigen Ausschusses vor. Demnach sei die Bearbeitung der Aufgaben mit Blick auf den 14. Fünfjahresplan gut angelaufen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete.

Im Jahr 2022 werde sich die Arbeit der Ausschüsse um den 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) drehen, sagte Wang. Er rief dazu auf, zur Aufrechterhaltung eines stabilen und soliden wirtschaftlichen Umfelds, eines sozialen Klimas, das Wohlstand für das Volk und das Land ermöglicht, und einer gesunden politischen Atmosphäre der Integrität beizutragen. Wang appellierte auch an die politischen Berater, mehr Menschen um die KPCh zu scharen und mehr Kraft in die nationale Verjüngung zu stecken. Die knapp 3.000 Abgeordneten wurden über die Bearbeitung der von den politischen Beratern eingereichten Vorschläge unterrichtet. Demnach seien von den insgesamt 6.117 eingereichten 99,8 Prozent bearbeitet, sagte Liu Xincheng, stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Ausschusses des Volkskongresses.

Abgesehen von den wirtschaftlichen Schwerpunktthemen wurden von den Abgeordneten des Volkskongresses etliche Vorschläge für Neuregelungen eingebracht. Nachdem Ende Januar Bilder von einer Frau aufgetaucht waren, deren Mann sie in einer Scheune an die Kette gelegt hatte, schlug ein Abgeordneter vor, Menschenhändler und Schleuser mit eben diesen Mitteln zu bestrafen. Die Einkindpolitik, die aus demographischen Gründen bis 2016 strikt befolgt wurde, hat zu einem Männerüberschuss und vor allem in ländlichen Regionen zu weitverbreitetem Frauenhandel geführt. Um eine Zunahme von Geburten zu erreichen, wird dem Volkskongress die Einführung eines Vaterschaftsurlaubs von einem Monat vorgeschlagen. Bislang haben Väter Anspruch auf 14 Tage Sonderurlaub. Angesichts von Missständen im Bereich der Schönheitschirurgie schlägt ein Abgeordneter vor, diese Praktiken erst ab 18 Jahren zu gestatten. Lokale Medien hatten von einer Studentin berichtet, die sich mehr als einhundert chirurgischen Eingriffen unterzog und damit bereits als Minderjährige begonnen hatte.

Auf der Pressekonferenz vor dem wichtigen politischen Treffen informierte Sprecher Zhang Yesui unter anderem über die »Nullcoronastrategie« der Regierung, an der sie vorerst noch festhält, sowie Chinas Impfstofflieferungen in alle Welt. Auch ging er auf das Verhältnis zu den USA ein, das auf »gegenseitigem Respekt« basieren sollte. Zhang warnte die USA davor, das gegenseitige Vertrauen und die Zusammenarbeit zu untergraben. Statt zum Krieg in der Ukraine äußerte sich der Sprecher auf Nachfrage eines russischen Reporters zu den derzeitigen Spannungen zwischen China und Litauen. Beijing hatte seine diplomatischen Beziehungen zu dem baltischen Staat herabgestuft, nachdem er der abtrünnigen chinesischen Provinz Taiwan erlaubt hatte, in der litauischen Hauptstadt Vilnius eine Repräsentanz unter eigenem Namen zu eröffnen. Die Verantwortung für die Probleme in den Beziehungen zwischen beiden Ländern »liegt vollständig bei Litauen«, sagte Zhang.

Unterdessen forderte der frühere US-Außenminister Michael Pompeo die Anerkennung Taiwans durch die USA. Am Freitag erklärte er in Taipeh: Die US-Regierung solle den »notwendigen und längst überfälligen« Schritt tun und Taiwan die Anerkennung als »freies und souveränes Land« anbieten. Chinas Außenamtssprecher Wang Wenbin nannte ihn darauf einen »ruinierten Expolitiker«, dessen »brabbelnder Unsinn« erfolglos bleiben werde. Pompeo ist Teil einer US-Delegation früherer Außen- und Sicherheitspolitiker der USA, die Taiwan diese Woche besuchen.