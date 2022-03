Holzwirtschaft: Krieg in Ukraine treibt Preise

Berlin. Die deutsche Holzwirtschaft fürchtet den Ausfall von Rohstofflieferungen und Möbelimporten aus Nachbarländern der Ukraine wie Polen, Slowakei, Ungarn oder Rumänien. »Die Versorgungsprobleme in den Anrainerstaaten dürften die Materialverfügbarkeit einschränken und auch hierzulande preistreibend wirken«, sagte der Geschäftsführer des Deutschen Holzwirtschaftsrates, Denny Ohnesorge, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben). Die Handelsströme dürften nach dem Ausschluss russischer Banken vom Zahlungssystem Swift in den kommenden Tagen in beiden Richtungen komplett ausfallen, so Ohnesorge. (dpa/jW)