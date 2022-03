»Wir sind verurteilt, denselben Alptraum noch einmal zu erleben«

ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS Bewohner Jassinuwatas entfernen am Mittwoch Trümmer aus einem Wohnhaus

Am Ende des Winters verschwindet der Schnee und gibt den Blick auf gelbe und graue Landstriche frei. Unter einem grauen Himmel reihen sich kilometerweit ähnliche Landschaften aneinander. Abraumhalden, alte verlassene Industriegebäude und gelbe Gasleitungen durchziehen den Donbass, der in die schlimmsten Zeiten des Konflikts, der 2014 begann, zurückgefallen ist. Mitten in diesem Kohlebecken, das zwischen der Ostukraine und Westrussland liegt, erreichen wir Jassinuwata. Ein Schild am Ortseingang kennzeichnet es als »Stadt militärischen Ruhmes«.

In diesem früheren ukrainischen Eisenbahnknotenpunkt, der immer noch ein wichtiger Ort für Kohleumschlag, weniger für Reisende ist, empfängt uns Jelena Kassitscherina vor ihrem granatroten Tor aus Aluminiumblech. »Willkommen!« ruft sie uns von der Gogol-Straße aus zu, während die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, mit ihren beiden weißen Fahrzeugen etwa zehn Meter entfernt parkt. »Machen Sie sich keine Sorgen. Es wird nicht lange dauern, bis die weg sind und die Bombenangriffe wieder beginnen«, sagt Jelena, die sich an das tägliche Kommen und Gehen und den Beschuss gewöhnt hat. »Der Krieg ist seit acht Jahren Teil unseres Lebens. Wir passen uns leider an alles an.«

Leben in Angst

Vor ihrem einstöckigen Backsteinhaus nimmt uns die 60jährige Rentnerin mit, damit wir die Kugel- und Splitterspuren der Beschießungen sehen. »Einen Teil haben wir wieder aufgebaut. Aber diese hier habe ich dagelassen. Sie müssen von 2014 oder 2015 sein, andere sind ein paar Tage alt«, erklärt Jelena, die den Großteil ihres Berufslebens bei der Eisenbahn gearbeitet hat. Kurz nachdem wir durch die Tür getreten sind, schlägt uns Geruch von heißem Tee entgegen. Zwei weiße Katzen haben den Läufer im Eingangsbereich in Beschlag genommen.

Im Wohnzimmer läuft der Fernseher ununterbrochen. Daneben sitzt Jelenas Mutter Galja, fast 80 Jahre alt, in einem Sessel und ruht sich aus. Jelena setzt sich auf das Sofa. »Es wird immer schwieriger«, seufzt sie. »Es fühlt sich an, als würden wir die schlimmsten Jahre 2014 und 2015 noch einmal erleben. Als die Panzer und Flugzeuge auf einmal wieder auftauchten. Einige flogen so nah vorbei, dass man das Gefühl hatte, das Dach würde wegfliegen. Diese Kämpfe haben uns schon soviel von unseren Freunden und Angehörigen genommen«, sagt sie, bevor sie in Tränen ausbricht. Dann fängt sich die Eisenbahnerin wieder: »Mein Bruder wurde am 11. Mai 2014 kaltblütig ermordet. Am Tag des Referendums über die Unabhängigkeit der beiden Republiken Donezk und Lugansk. Es war meine Mutter, die seine Leiche gefunden hat. Fragen Sie sie!«

Schließlich erzählt Galja: »Wir waren fast einen Monat lang mit meiner Tochter und ihren Enkelkindern sieben, acht Kilometer von hier entfernt. Seit Beginn des Krieges war die Lage dramatisch. Eine Nachbarin wurde getötet. Ein Granatsplitter streifte meinen Kopf, und ich musste behandelt werden. Es gab keinen Strom mehr. Unser Haus war zum Teil zerstört, da die ukrainische Armee die Stadt besetzt hatte. Mein Sohn hatte sich jedoch wie andere entschieden, zur Wahl zu gehen. Man hatte ihm davon abgeraten. Als wir nichts mehr von ihm hörten und auch die Nachbarn ihn nicht fanden, beschloss ich, nach ihm zu suchen«, erklärt sie.

Als sie wieder zu Atem kommt und ihre Tränen unterdrücken kann, fährt sie fort: »Nach zwei Tagen hielt ich es nicht mehr aus, also ging ich zu Fuß dorthin.« Die damals 71jährige legte die sieben Kilometer allein zurück, schaffte es, die Kontrollposten zu passieren und den Kämpfen auszuweichen. Als sie ankam, half ihr eine Nachbarin, die sie wiedererkannte. Sie beschlossen, gemeinsam nach dem Verschwundenen zu suchen. In seinem Haus war alles in Ordnung. »Wir dachten, er sei in den Kampf gegangen. Schließlich erinnerten wir uns aber, dass er zur Wahl gehen wollte. Also ging ich den Weg zurück. Und unterhalb einer Straße fand ich seinen enthaupteten Körper und im Kopf drei Löcher«, schildert Galja mit zitternder Stimme.

Jelena nimmt den Faden auf. »Sie hat um Hilfe gebeten, um die Leiche wegzubringen. Aber weder die Polizei noch die Sicherheitskräfte wollten dorthin kommen, niemand. Alle hatten Angst. Es herrschte damals Chaos, dort waren Freiwilligenbataillone des ›Rechten Sektors‹ (ultranationalistische Neonazipartei – Anm. d. Red.), die ukrainische Armee, andere Gruppierungen … Sie erschossen Leute, die die Leichen in den Wald brachten, andere wurden an Bäumen aufgehängt. Alles, um uns Angst zu machen.«

Ungestrafte Verbrechen

Leider gibt es im Donbass viele solcher Geschichten aus den Jahren 2014 und 2015, denn die Kämpfe entwickelten sich zu einem Bürgerkrieg. Nach den Maidan-Protesten in Kiew und der Flucht des Präsidenten Wiktor Janukowitsch Ende Februar 2014 wurde eine neue Macht um den nicht gewählten Präsidenten Olexandr Turtschynow und den Premierminister Arsenij Jazenjuk aufgebaut. Ab April 2014 startete sie eine sogenannte Antiterroroperation in den beiden selbsternannten Republiken. Sie löste den Konflikt aus.

Damals beschrieben ihn nicht wenige Zeitungen und Nachrichtenagenturen als eine Form ethnischer Bestrafung durch die ukrainischen Streitkräfte. Iwan Kopil, der sich mit den in den inzwischen acht Jahren verübten Kriegsverbrechen befasst, sagt: »Es gab viele Dramen. Jede Stadt hier ist voll davon. Es wurden Untersuchungen durchgeführt, Zeugenaussagen gesammelt und Verbrechen wie das an Jelenas Bruder dokumentiert. Nur wollte niemand diesen Fall untersuchen. Die UNO erklärte uns, dafür sei unsere Justiz zuständig, also die der Ukraine. Aber niemand will sich mit der Regierung anlegen.«

Acht Jahre später sind die ukrainischen Streitkräfte in den Städten Kamjanka und Awdijiwka stationiert, weniger als zwei Kilometer von Jassinuwata und seinen 30.000 Einwohnern entfernt. An diesem Abschnitt der Frontlinie befinden sich Vorposten, die nur wenige hundert Meter von der Rückseite des Hauses, in dem Jelena und ihre Mutter wohnen, entfernt sind. Ende Februar wurden die Bombenangriffe wieder aufgenommen – so stark wie im Jahr 2014. »Wir sind dazu verdammt, immer wieder denselben Alptraum zu erleben. Seitdem kann ich kaum noch schlafen. Alle Erinnerungen an diese Zeit kommen hoch. Diesmal habe ich auch Angst um meinen Sohn. Er ist nicht weit von hier in den Kampf gezogen.«

Jelenas Kinder bestehen darauf, dass sie die Region verlässt, aber sie weigert sich, ihre Mutter zu verlassen, obwohl Russland am Morgen des 24. Februar eine große Militäroperation in der Ukraine begonnen hat, die von Wladimir Putin unter Missachtung des Völkerrechts befohlen wurde. Diese kriegerische Offensive wird noch Hunderte von Toten und Tausende von Flüchtlingen, die vor den Kämpfen und Bombenangriffen fliehen, mit sich bringen. »Meine Mutter kann sich nur schwer bewegen. Ich kann sie nicht allein lassen. Wir sind zusammen und werden es auch bleiben.« Sie stellen sich die Zukunft ohne Krieg vor. »Eine Welt des Friedens, in der die Kinder nicht mehr gewohnt sind, die Geräusche einer Rakete, eines Flugkörpers oder des Artilleriefeuers zu erkennen, sondern Musik zu machen«, hofft sie, während sie das Essen für ihren behinderten Neffen, der bei ihnen lebt, zubereitet. Ihre Kinder und Enkelkinder wohnen im Stadtzentrum.

Keine Reaktion

»Wissen Sie, als ich jung war, lernte ich dieses Zitat von Lew Tolstoi: ›Frauen, ihr seid es, die das Heil der Welt in den Händen halten.‹ Aber ich glaube nicht mehr daran. Jedenfalls nicht, solange der Krieg dauert. Das können Sie mir nach acht Jahren glauben. Die Prüfungen, die wir erlitten haben, wünsche ich niemandem: seinen Bruder, seine Angehörigen, seine Freunde zu verlieren. Warum hat acht Jahre lang kein politisch Verantwortlicher etwas über die Verbrechen gesagt, die hier begangen wurden? Wir haben auf ein Zeichen gewartet, auf Verhandlungen, auf Strafverfolgung, auf Frieden, um endlich wieder leben zu können. Aber nein, keine internationale Verurteilung, und in dieser ganzen Zeit haben wir mit der Angst und mit Tausenden trauernden Familien gelebt«, ereifert sich Jelena. Ihre Mutter ergänzt, wie es ihr geht, wenn sie Bilder führender britischer oder US-Politiker sehe: »Ich muss zugeben, dass ich ein wenig angewidert bin, dass es dieser Offensive bedurfte, um eine Reaktion hervorzurufen.«

»Als es jetzt die ersten Toten gab, erinnerte sich wieder jeder an den Donbass. Das ist sehr schade«, bedauert Galja. Auf den Regalen stehen die Familienfotos. Auch zahlreiche Plüschtiere sind da. »Meine Enkelkinder sind schon zu alt, um mit ihnen zu spielen. Aber wir lassen sie hier.« Als wir nach draußen gehen, sind die Autos der OSZE verschwunden. Ein Nachbar, Sascha, kommt uns entgegen. Er ist ebenfalls 60 Jahre alt und musste mit ansehen, wie seine Frau während des Krieges vor seinen Augen starb. Damals lebte er in Donezk. Nun hat er beschlossen, wieder nach Jassinuwata zu ziehen. »Ich habe seitdem nicht mehr viel zu verlieren«, rutscht es ihm heraus. »Ich bleibe trotz der Bombardierungen, um zu helfen, Einkäufe zu bringen und aufzuräumen.«

In der Umgebung der Stadt bis nach Gorliwka (255.000 Einwohner), etwa 30 Kilometer nördlich, richteten die Kämpfe große Schäden an. »Mein Großvater erzählte uns immer von den Kämpfen im Großen Vaterländischen Krieg. Er hatte früher einmal einen Befehl von Lenin erhalten. Wir hätten nie gedacht, dass wir im 21. Jahrhundert noch einmal so etwas erleben«, bedauert Jelena, bevor sie die Tür hinter den Dramen, die ihr Leben überschatten, schließt.