NATO hält sich zurück

Die NATO wird zunächst keine »Flugverbotszone« über der Ukraine verhängen. Beim Außenministertreffen der Kriegsallianz in Brüssel herrschte weitgehende Einigkeit darüber, dass dies den Konflikt in der Ukraine verschärfen und das Risiko einer unmittelbaren Konfrontation mit Russland nach sich ziehen würde. Lettlands Außenminister Edgars Rinkevics wies zudem darauf hin, dass ein NATO-Einsatz von allen 30 Mitgliedsländern im Konsens beschlossen werden müsste und dass es ein Land brauchen würde, ein solches Flugverbot auch durchzusetzen. Die USA als offenkundiger ­Adressat dieser Forderung haben jedoch deutlich gemacht, dass sie zu einem solchen Schritt derzeit nicht bereit sind. US-Medien berichteten unter Berufung auf US-Militärs, Russland besitze derzeit über der Ukraine die vollständige Luftherrschaft.

Bei den Beratungen warnte der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn die NATO-Staaten davor, sich »manipulieren und in einen Krieg hineinziehen« zu lassen. Das ist eine ziemlich unverblümte Kritik an der Ukraine, die genau diese weitere Internationalisierung des Konflikts anstrebt. Zuletzt hatte Präsident Wolodimir Selenskij am Freitag vormittag in einer Videobotschaft Russland »Nuklearterrorismus« vorgeworfen, weil es in der vergangenen Nacht bei der Besetzung des Geländes des AKW Saporischschja am unteren Dnipro zu Schusswechseln und einem Brand in einem Verwaltungsgebäude der Anlage gekommen war. Selenskij sagte, russische Panzersoldaten hätten im direkten Beschuss auf die Reaktorblöcke gefeuert, legte aber keinen Beleg für diese Behauptung vor. Auf der anderen Seite widersprach der ukrainische Widerstand gegen die Besetzung des AKW einer früheren Absprache der Militärs beider Seiten, Atomanlagen von Kämpfen auszunehmen. In Tschernobyl war in der Anfangsphase des Krieges so verfahren worden.

Rund um die umkämpften Metropolen Kiew und Charkiw gab es militärisch keine neuen Entwicklungen. Weiterhin wurden allerdings Wohnviertel von Granaten und Raketen getroffen. Eine russische Rakete schlug auch in eine Schule in Schitomir, 150 Kilometer westlich von Kiew, ein. Verletzt wurde niemand, aber das Gebäude wurde zerstört. Mutmaßlich hatte der Beschuss dem in unmittelbarer Nähe liegenden Sitz der Stadtverwaltung gegolten.

Neu ist, dass von einem russischen Vormarsch im Bezirk Wolyn unweit der polnischen Grenze berichtet wird. Etwa zwei »Bataillonskampfgruppen« von jeweils etwa 1.200 Soldaten seien auf halbem Weg zwischen den Städten Kowel und Luzk gesichtet worden, berichtete das oppositionelle Portal ­strana.news. Ob sie auf ukrainischen Widerstand stießen, wurde nicht berichtet. Sollte sich dieser Vorstoß bestätigen, wäre sein Ziel vermutlich, den über Polen gelieferten Waffennachschub aus der NATO für die ukrainische Armee zu unterbinden. Die größte Gefahr wäre, dass dieser Vorstoß sich irgendwann mit den Routen des Flüchtlingsstroms aus der Ukraine in Richtung Westen kreuzt. Er erstreckt sich hauptsächlich über die weiter südlich verlaufende Straße und Bahnlinie nach Lwiw.

Im Süden der Ukraine sind russische Truppen offenbar auf dem Vormarsch. Sie erreichten am Donnerstag die Stadt Wosnesensk, etwa 90 Kilometer nordwestlich des Schwarzmeerhafens Mikolajiw, der somit wohl weiträumig umgangen werden soll. Von dort wäre ein weiterer Vorstoß sowohl auf Odessa als auch in Richtung Transnistrien möglich. Videos vom Bahnhof von Odessa zeigten auch dort Bahnsteige voller Menschen, die auf eine Gelegenheit warteten, die Stadt zu verlassen. Nach ukrainischen Angaben kreuzen vor der Schwarzmeerküste russische Landungsschiffe, um südwestlich von Odessa einen Brückenkopf zu errichten.

Allerdings ist der russische Vormarsch vermutlich verlustreicher als erwartet. Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow behauptete, die Zahl der russischen Gefallenen übersteige die 10.000, und seine Streitkräfte hätten bereits mehr russische Militärtechnik erbeutet, als die Ukraine selbst in den letzten acht Jahren an die Truppe ausgeliefert habe. Resnikow bestätigte, dass das Flaggschiff der ukrainischen Marine, die Fregatte »Getman Sagajdatschnij«, im Hafen von Mikolajiw von der eigenen Besatzung versenkt wurde, um es nicht Russland in die Hände fallen zu lassen. Laut russischem Wikipedia-Eintrag war dies bereits am ersten Tag des Krieges geschehen.

Am Donnerstag hatten sich Russland und die Ukraine bei einer zweiten Gesprächsrunde in Belarus darauf geeinigt, aus umkämpften Städten Evakuierungsrouten für die Zivilbevölkerung zu schaffen. Eine Liste mit etwa 20 derartigen Städten wurde veröffentlicht. Moskau dementierte eine Erklärung des ukrainischen Präsidentensprechers Michailo Podoljak, wonach die russische Seite ihre politischen Forderungen an die Ukraine bereits gemäßigt habe, weil sie nicht mehr mit einem vollen Sieg rechne. So habe die russische Delegation nicht mehr auf der »Entnazifizierung« des Landes bestanden, sondern nur noch darauf, dass die ­Ukraine nicht zum Standort für westliche Angriffswaffen werde, sagte Podoljak, der an den Verhandlungen teilgenommen hatte. Dazu sagte Dmitri Peskow, Sprecher des russischen Präsidenten, die Verhandlungen seien noch nicht soweit, dass es um konkrete Vereinbarungen gehe.

Unterdessen geht der Exodus ukrai­nischer Flüchtlinge in die westlichen Nachbarländer weiter. Die UNO nannte am Freitag die Zahl von 1,25 Millionen Geflohenen. Davon seien 672.000 Menschen nach Polen geflohen, 194.000 nach Moldau und 133.000 nach Ungarn. 78.000 der Geflohenen seien Angehörige von Drittstaaten, insbesondere Studierende aus Ländern Afrikas und Asiens.