Exklusion inklusive

Peter Cziborra/REUTERS Darf nun doch nicht am Wettbewerb teilnehmen: Russisches Para-Eishockey-Team im Training (Beijing, 3.3.2022)

Inklusion oder Exklusion, das ist hier die Frage. Das wankelmütige Internationale Paralympische Komitee (IPC) konnte sich nicht entscheiden: Dürfen russische und belarussische Athletinnen und Athleten an den 13. Winterparalympics in Beijing teilnehmen, oder nicht?

Hatte das Komitee noch am Mittwoch beschlossen, dass die Sportlerinnen und Sportler mitmachen dürften, wenn auch neutral unter paralympischer Flagge, ohne Nationalhymnen und ohne Berücksichtigung im Medaillenspiegel, entschied es sich einen Tag später wieder um. Am Donnerstag verkündete das IPC, dass Russland und Belarus wegen des Krieges in der Ukraine jetzt doch von den am Freitag beginnenden Paralympics ausgeschlossen seien. Mehrere Verbände, Teams und Athleten hätten mit einem Boykott der Spiele gedroht, was die »Durchführbarkeit der Paralympischen Winterspiele« gefährdet hätte. Laut IPC sei auch die Situation in den Athletendörfern »eskaliert«, wodurch die Wahrung der Sicherheit für die Sportler »unhaltbar« geworden sei. Das russische Paralympische Komitee teilte mit, es halte sich das Recht vor, die Entscheidung beim Internationalen Sportgerichtshof CAS anzufechten.

»Wir beim IPC sind fest davon überzeugt, dass Sport und Politik nicht vermischt werden sollten«, sagte IPC-Chef Andrew Parsons in einer Pressemitteilung vom Donnerstag, doch »ohne eigenes Verschulden« sei der Krieg nun zu diesen Spielen gekommen, und hinter den Kulissen nähmen viele Regierungen Einfluss auf »unser geschätztes Ereignis«.

Die Empörung bei deutschen Organisationen wie dem Deutschen Behindertensportverband (DBS) war groß, als es am Mittwoch seitens des IPC hieß, dass alle Athletinnen teilnehmen dürften. »Das ist enttäuschend und mutlos. Angesichts der täglichen Kriegsgreuel in der Ukraine hätten wir einen solchen Beschluss nicht für möglich gehalten«, monierte DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher gegenüber der Deutschen Presseagentur. Den Entscheidungsumschwung, die russischen und belarussischen Athleten doch von den Paralympics in Beijing auszuschließen, empfand er als »wunderbare Kehrtwende«. »Uns, den Athletinnen und Athleten, aber auch den meisten Nationalen Paralympischen Komitees ist eine unwahrscheinliche Last abgefallen.«

Auch der Verein Athleten Deutschland, der den für die BRD startenden Athletinnen und Athleten ein Mitspracherecht ermöglichen möchte, will Sport und Politik nicht trennen. »Die Entscheidung des IPC, die russischen und belarussischen Sportler*innen auszuschließen, ist richtig«, sagte Julia Hollnagel, die Pressesprecherin der Athleten Deutschland, am Donnerstag gegenüber junge Welt. Sie sei allerdings nur durch den Druck der Sportler und ihrer Nationalen Paralympischen Komitees zustande gekommen, die sich gegen die ursprüngliche Haltung des IPC, einen Antritt unter neutraler Flagge zu ermöglichen, gewandt hätten. Diese Kehrtwende habe gezeigt, wieviel Einfluss Sportlerinnen und Sportler gemeinsam ausüben könnten, während das IPC sich hinter Paragraphen verstecke. »Die Äußerungen des IPC zeigen, dass es dem Angriffskrieg Russlands und dem Bruch des olympischen Friedens immer noch nicht entschlossen genug begegnet«, meinte Hollnagel im jW-Gespräch.

Ist es beim Inklusionsgedanken am wichtigsten, dass jeder Mensch dazu gehört, dass es normal ist, verschieden zu sein, scheint das für russische und belarussische Athletinnen und Athleten nicht zu gelten – obwohl die selbstgewählte Vision des IPC das »Schaffen einer inklusiven Welt durch Parasport« ist.