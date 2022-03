8. März: Bündnis ruft zu Kundgebung auf

Berlin. Unter dem Motto »An Care denken – Kämpfe vereinen, Überlastung beenden!« ruft ein breites Bündnis aus feministischen Gruppen, gewerkschaftlich Organisierten, Klima- und Care-Aktiven anlässlich des Internationalen Frauenkampftags am 8. März zu einer Kundgebung am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin-Mitte auf. Auf dem Platz, an dem die sogenannten Hygienedemos ihren Anfang nahmen, will das Bündnis der Instrumentalisierung der Pandemie durch rechte, antidemokratische und verschwörungsideologische Kräfte entschlossen entgegentreten, wie es in dem Aufruf vom Dienstag heißt. Als feministische Antwort auf die gesellschaftlichen Probleme will die Kundgebung Sorge- bzw. Carearbeit – bezahlt und unbezahlt – ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken. (jW)