www.malzkornfoto.de »Say it Loud, du hast Scheiß gebaut« – Knarf Rellöm

Warum verklausuliert, wenn es auch direkt geht? »Die Mieten sind zu hoch«, befinden Knarf Rellöm und Gesangs- und Bandkollegin DJ Patex im gleichnamigen Song, Nummer zwei auf dem aktuellen Knarf-Rellöm-Arkestra-Album. »Kritik der Leistungsgesellschaft« heißt es und ist die punktgenau passende Platte zur Zeit. Wie immer eigentlich, wenn Rellöm was Neues rausbringt, sei es als Knarf Rellöm Trinity, Knarf Rellöm with The Shi Sha Shellöm, Knarf Rellöm ISM, A Tribe Called Knarf. Und zur Zeit eben als Knarf Rellöm Arkestra.

Der Bandname ist unschwer als Verbeugung vor dem großen Jazzer Sun Ra zu erkennen, eine der vielen Bezugsgrößen im dynamischen Rellöm-Multiverse, in dem Aliens beziehungsweise deren Anerkennung als real eine ebenso wichtige und wiederkehrende Rolle einnehmen wie stetige Kritik an der Leistungsgesellschaft. Oder an absurd hohen Mieten: »Zürich – lass es sein / Tokio – ich zahl’ das nicht mehr« empören sich Knarf und Patex im Call-and-Response-Style zu einem Killer-Groove, produziert von Mitte-Kill und dem Rapper Biz Markie gewidmet. Letzteres hat sich die Rezensentin nicht etwa ausgedacht: Sie zitiert aus dem Presseinfo, in dem Rellöm gemäß seinem Credo, dass man im Pop alles offenlegen und vom Material reden muss, die wichtigsten Infos und Hintergründe zu jedem Song auflistet. Zum Beispiel auch, dass der Satz »Letzte Warnung an die Deutsche Bank« der Titel einer Postkartenserie von Joseph Beuys ist, die von der Deutsche-Bank-Kunstsammlung aufgekauft wurde – beim Hamburger Teacher and Preacher reimt sich Bank selbstverständlich auf Funk.

Die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen, das ist Rellöms Superpower, die auf dieser Platte besonders furios ausbricht. Großen Anteil an der unwiderstehlichen Funkyness des Arkestras haben neben Bassgöttin Patex (School of Zuversicht, by the way) Perkussionist Tillamanda und Saxophonist Torben Wesche (King Khan & The Shrines), die lässig und zwingend die Tracks zu wahrhaft kosmischen Dance-Sessions ausbauen, derweil genug Zeit für Systemkritik und Huldigungen bleibt.

»Kritik der Leistungsgesellschaft« ist ein Füllhorn der Querverweise, so bezieht sich das von einem enorm sportlichen Schlagzeug angetriebene »Staring At The Rude Girls« natürlich auf The Ruts, nur halt mal nicht auf »Babylon Is Burning«; Boogie Down Productions, James Brown, King Tubby und Dexy’s Midnight Runners treffen sich in »Say it Loud, du hast Scheiß gebaut«, das den besten T-Shirt-Spruch des Jahres liefert (sorry Tocotronic) und gleichzeitig DAFs »Mussolini« aktualisiert: »Du tanzt Donald Trump / Du tanzt Victor Orban / Du tanzt den Brexit« – Namen und Zeiten ändern sich, das Unbehagen bleibt und liefert verlässlich Treibstoff für Rellöms musikalische Mission. In »Odysseus, Faust, Ahab und Quasimodo« zitiert sich Rellöm selbst und bringt dank Mitte-Kills Acid-Behandlung die großartige Story vier alternder Rockmusiker auf Tour (»Ich will Weiber!«) zum Grooven, die bereits zu Huah!-Zeiten entstand und in Knarfs kürzlich erschienenem Buch abgedruckt ist.

Apropos Buch: Ursprünglich »Dieser Knarf Rellöm interessiert mich einfach nicht« sollte »Mein Leben: Ein Roman namens Soul Punk« heißen, ein schweißtreibendes Curriculum Vitae, das mit Zitaten geschmückt ist (»Jause Jause Jause«) und ebenso zitierfähiges Material liefert: »Ich machte mir einen Namen / ich hieß jetzt Nobody / wir hielten uns für Individualisten / wir trafen uns in Massen«. Wem das zuviel Text ist, Knarf kann auch knapper: »Keine Diskussion, Perkussion!«