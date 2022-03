Kürzen gegen Putin

Bob Edme/AP/dpa Hohe Energiepreise befeuern die Inflationsentwicklung, Sanktionen gegen Russland könnten das verstärken

Die EU-Kommission hält weiterhin an ihrem Ziel fest, die Mitgliedstaaten zurück auf den Kurs der strikten Haushaltsdisziplin zu führen. Doch angesichts der schwer kalkulierbaren ökonomischen Folgen des Ukraine-Krieges und der selbst angeheizten Sanktionsspirale herrscht Verunsicherung darüber, wie schnell und radikal mit den Ausgabenkürzungen begonnen werden soll. Das zeigen die am Mittwoch in Brüssel vorgestellten Leitlinien zur Haushaltspolitik im kommenden Jahr.

So sprach der Vizepräsident der Kommission, Valdis Dombrovskis, von »schwierigen Zeiten« für die europäische Wirtschaft und die Beschäftigten: »Unsere Sanktionen werden unweigerlich negative Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Dies ist jedoch ein Preis, den es sich zu zahlen lohnt, um Demokratie und Frieden zu stärken.« Zu erwarten seien etwa Inflation, hohe Energiepreise, Engpässe entlang der Lieferketten und eine neue Unsicherheit. Nun gelte es, »für eine starke Koordinierung unserer Haushaltspolitik zu sorgen«.

Eine allzu rasche Rückkehr zu den strikten Schuldenregeln des Vertrags von Maastricht wird derweil unwahrscheinlicher. Bislang hatte Brüssel darauf bestanden, die wegen der Coronakrise ausgesetzten Vorschriften 2023 wieder in Kraft treten zu lassen. Da derzeit außer der Steueroase Luxemburg kein Mitgliedsland der Euro-Zone eine Schuldenquote unterhalb der 60-Prozent-Marke aufweist, würde das einen enormen Kürzungsdruck bedeuten. Diesen soll es trotz Krieg geben – aber so, dass die Kosten der Eskalationspolitik einschließlich rasant steigender Rüstungsausgaben tragbar bleiben.

Deshalb will die Kommission die Situation »angesichts der hohen Unsicherheit« bis zum Frühjahr neu bewerten. Vor dem Hintergrund des geplanten Aufrüstungspakets mit einem Volumen von 100 Milliarden Euro in der BRD gibt es auch aus Berlin erstmals zaghafte Zustimmung zu einer weiteren Verschiebung der Rückkehr zur Politik der drastischen Ausgabenkürzungen. Man müsse die wirtschaftlichen Auswirkungen des Konflikts zunächst genau analysieren, sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Er begrüße es deshalb, »dass wir über die Anwendung der Fiskalregeln erst entscheiden, wenn wir mehr Klarheit haben«.

Derweil lässt Lindner keinen Zweifel daran, die zusätzlichen Investitionen in militärische Produkte nutzen zu wollen, um an anderer Stelle die öffentlichen Ausgaben zu senken. Die Schuldenbremse werde man einhalten, betonte er am Dienstag. Der Krieg erfordere allerdings »im Haushalt noch einmal eine stärkere Prioritätensetzung«.

Auf EU-Ebene will die Kommission laut der Mitteilung von Montag »angemessen differenziert« vorgehen: Kürzungsdruck für die hochverschuldeten, von der Coronapandemie gebeutelten Mitgliedsländer im Süden; verstärkte, strategische Investitionen in »grüne« Technologien und den digitalen Wandel im Norden. So will man einen »insgesamt neutralen politischen Kurs« erreichen. Die ökonomische Kluft zwischen den EU-Staaten wird durch diesen Ansatz zweifelsohne weiter zunehmen, was wiederum Instabilität verursacht und der nächsten Krise bereits den Boden bereiten könnte.

Genauere Vorgaben für jene Staaten, die dem Kürzungslager zugeordnet werden, sollen im Frühling folgen. Vorgesehen ist, dass diese Länder »mit einem schrittweisen Schuldenabbau beginnen, indem sie 2023 eine Haushaltsanpassung erreichen, und zwar ohne Beiträge aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und anderen EU-Finanzhilfen«.

Mehr Druck aus Brüssel ist derweil auch für Ungarn und Polen geplant. Die beiden Staaten waren vor zwei Wochen vor dem Europäischen Gerichtshof mit einer Klage gegen den sogenannten Rechtstaatlichkeitsmechanimus gescheitert. Nun hat die Kommission Leitlinien präsentiert, die regeln sollen, wie Mitgliedstaaten, die ihre Justizsysteme nicht in hinreichendem Umfang dem EU-Recht unterordnen, die Fördergelder gekürzt werden können. Somit sind die Voraussetzungen geschaffen, auch diese Auseinandersetzung weiter zu eskalieren.