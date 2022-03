Endlich Führungsmacht

Wolfgang Kumm/dpa Auf dem Weg zum »Platz an der Sonne« einen großen Schritt weitergekommen. Foto: Bundeswehr-Rekruten am 20. Juli 2007 vor dem Reichstagsgebäude in Berlin

Ist die Kriegsbegeisterung auf dem Höhepunkt, erledigt sich der Rest fast von allein: die Aufrüstung verdoppeln oder verdreifachen und Ukrainer plus Söldner auch mit deutschen Waffen für sich kämpfen lassen. Noch sind die eigenen Waffendepots und die der USA nicht ausreichend gefüllt für den direkten Feldzug gegen Russland, aber die Stimmung ist endlich da.

Diese »Zeitenwende« (Olaf Scholz) wurde lange geplant. Am lautesten nachgedacht hatte zuletzt die damalige Kriegsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer im Oktober 2021 – einschließlich Einsatz von Atomwaffen gegen Russland. Das war die Bekräftigung einer politischen Linie, die 2013 in der Überschrift eines deutschen Strategiepapiers formuliert worden war: »Neue Macht. Neue Verantwortung«. Darin wurden die Konsequenzen aus den Veränderungen im Kräfteverhältnis innerhalb der EU durch die Finanz- und Weltwirtschaftskrise gezogen. In der EU finde »gegenwärtig eine größere Machtumverteilung statt«, hieß es in einer Stellungnahme aus der vom Kanzleramt finanzierten Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) zur selben Zeit: »Das relative Gewicht Deutschlands nimmt zu.« »Frankreich und die Staaten des Südens« verlören dagegen »an Einfluss«. Die Bedeutung Großbritanniens nehme ab, »die USA geben ihre Stabilisierungs- und Ausgleichsrolle auf dem Kontinent auf, um sich Asien zuzuwenden«. Das war zugleich eine Aufforderung zur »deutschen Führung« in Westeuropa bei Unterordnung unter die Vereinigten Staaten. Dem stand nichts mehr im Weg – bis auf die eigene Bevölkerung, die der damalige Bundespräsident Joachim Gauck gerade als »glückssüchtig« eingestuft hatte. Das war nicht positiv gemeint.

Den neuen Anspruch, weltpolitisch offensiver aufzutreten, formulierte »Neue Macht. Neue Verantwortung« grundsätzlich: Die Bundesrepublik gebe sich noch als »eine Gestaltungsmacht im Wartestand«. Dies müsse sich nun ändern: »Deutschland wird künftig öfter und entschiedener führen müssen.« Russland und China seien keine »Partner«, auch keine »Störer«, aber »Herausforderer«, d. h. Feinde. An den Formulierungen waren Politiker – darunter Stefan Liebich (Die Linke) –, Beamte, Journalisten sowie Vertreter des BDI und großer Konzerne beteiligt. Im Februar 2014 erschienen die damalige Kriegsministerin Ursula von der Leyen, Außenminister Frank-Walter Steinmeier und Gauck auf der Münchener »Sicherheitskonferenz« und verlangten mehr Militär für mehr deutsche Führung.

Am vergangenen Sonntag saß ein zufriedener Gauck auf der Tribüne des Bundestages und sah dem Vollzug durch Scholz zu: Die deutsche Führungsmacht ist mit 100 Milliarden Euro und mehr als zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für die Armee sowie erheblichen Waffenlieferungen an Kiew sprunghaft näher gerückt. Die Regierung konnte sich zudem auf mehrere hunderttausend Demonstranten, die für den Frieden auf die Straße gegangen waren, berufen. Es ist vollbracht.