Kay Nietfeld/dpa Lobbyregister: Ein bisschen mehr Licht bei immer noch viel Dunkelheit (Blick in den Plenarsaal des Bundestags)

Die Frist für eine Registrierung im neuen »Lobbyregister« des Bundestags ist diese Woche abgelaufen. Den Einträgen zufolge versuchen knapp 2.500 Unternehmen, Verbände und Organisationen mit Millionenaufwand, Einfluss auf die politischen Entscheidungsprozesse zu nehmen. Wieviel schlauer sind wir jetzt?

Es ist ein wichtiger Schritt, dass wir das Register überhaupt haben und es dafür eine gesetzliche Grundlage gibt. Die Bundestagsverwaltung und auch wir hatten allerdings mit einer deutlich höheren Zahl an registrierten Lobbyisten gerechnet. Es haben sich wohl nicht alle eingetragen. Das werden wir nun weiter beobachten und Beschwerde einlegen, wenn sich registrierungspflichtige Lobbyisten nicht eintragen.

Das Register liefert aber wichtige Informationen, die so bisher nicht verfügbar waren – zum Beispiel darüber, wer für welche Unternehmen und Verbände Lobbyarbeit als Dienstleistung erbringt. So mancher Exabgeordneter taucht nun als Lobbyist auf. Das ist mehr Transparenz, als bestimmte politische Kräfte wie die Union zunächst befürwortet hatten. Es ist also ein Erfolg, aber es gibt Schwachstellen: Es fehlt der sogenannte Lobbyfußabdruck, der die konkrete Einflussnahme auf Gesetze sichtbar machen würde.

Wer ab jetzt Lobbyarbeit im Bundestag macht und sich nicht im Register einträgt, muss mit einem Bußgeld rechnen. Reicht die dafür verordnete Sanktionierung von bis zu 50.000 Euro aus?

Für einen kleinen Verein ist das eine immense Summe, für große Wirtschaftsverbände und Unternehmen dürfte ein solcher Betrag eher einen symbolischen Wert haben.

Offenbar wurden Angaben zur Finanzierung und zu Lobbyausgaben verweigert. Wie kann das sein?

Das ist eine weitere Schwachstelle im Gesetz. Wir sprechen uns für verpflichtende Finanzangaben aus. Problematisch ist, dass es für spendenfinanzierte Organisationen sehr strenge Offenlegungspflichten gibt – anders als für Wirtschaftsverbände und Unternehmen.

Wie erhellend ist das, was durch das Register zutage kommt?

Interessant wird es beispielsweise im Rüstungsbereich: Ein ehemaliger ­Inspekteur der Luftwaffe hat sich eingetragen, ebenso ein ehemaliger Wehrbeauftragter. Dirk Niebel, Exbundesminister der FDP, ist als Rüstungslobbyist der Rheinmetall AG registriert.

Initiiert von Transparency Deutschland und dem Verband der Chemischen Industrie haben sich unter anderem der Bundesverband der Deutschen Industrie und der Bankenverband zu einer »Allianz für Lobbytransparenz« zusammengeschlossen. Wird das Register von Unternehmen dafür genutzt, sich gewissermaßen reinzuwaschen?

Es ist davon auszugehen, dass einige das Thema nutzen, um die eigene Reputation aufzubessern.

Wie bewerten Sie es, wenn der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Chemischen Industrie nun fordert, dass etwa kommunale Spitzenverbände nicht von der Registrierungspflicht ausgenommen sein sollten?

Es gibt zu viele Ausnahmen, das betrifft Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände sowie Kirchen. Das sind ganz wichtige Akteure in der Interessenvertretung, die dürfen nicht fehlen. Die Ampelregierung muss an dieser und weiteren Stellen das Gesetz nun zügig nachbessern.