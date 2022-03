Hunderte Flüchtlinge erreichen Melilla

Madrid. Mehreren hundert Flüchtlingen ist es am Donnerstag gelungen, über den meterhohen Grenzzaun in die spanische Exklave Melilla im Norden Marokkos zu gelangen. Versucht hatten es nach Angaben der spanischen Behörden rund 1.200 Personen, etwa 350 von ihnen seien nach Melilla gelangt. Bereits am Vortag hatten rund 2.500 Flüchtlinge den Grenzzaun zu überwinden versucht, nach Behördenangaben gelangten dabei knapp 500 auf die andere Seite. Der Grenzzaun zu Melilla ist mit Stacheldraht, Videokameras und Wachplattformen ausgestattet. (dpa/jW)