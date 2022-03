Erfolg für Palästinenser

Ammar Awad/REUTERS Tumult während einer Gerichtsanhörung zu Scheich Dscharrah am 4. Mai 2021 in Jerusalem

Dutzende Anhänger des faschistischen Knesset-Abgeordneten Itamar Ben-Gvir haben am Mittwoch abend eine Kundgebung im palästinensischen Viertel Scheich Dscharrah im israelisch besetzten Ostjerusalem abgehalten. Sie skandierten provokante Parolen und schwenkten israelische Fahnen. Palästinenser aus dem Viertel sowie Unterstützer aus den umliegenden Ortschaften stellten sich den Faschisten in den Weg, wurden jedoch von Einsatzkräften vertrieben, berichtete die amtliche palästinensische Nachrichtenagentur WAFA.

Der Protest richtete sich gegen ein Urteil des Obersten Gerichtshofs Israels, der am Dienstag entschieden hatte, dass vier palästinensische Familien im Stadtteil vorerst in ihren Häusern bleiben dürfen. Der Bestandsschutz der Mieter bleibe laut Gerichtshof solange bestehen, bis die Eigentumsverhältnisse endgültig geklärt seien.

Radikale israelische Siedler erheben seit längerer Zeit Anspruch auf die Grundstücke. Ende des vorletzten Jahrhunderts soll in Scheich Dscharrah das jüdische Viertel Nahalat Shimon gelegen haben. Bei Israels Staatsgründung am 14. Mai 1948 lebten jedoch keine Juden mehr dort. Nach dem Palästinakrieg 1948 wurde Ostjerusalem bis zum Junikrieg 1967 von Jordanien verwaltet. In den 50er Jahren ließ Amman in Scheich Dscharrah palästinensische Geflüchtete ansiedeln, die ihre Häuser in Jaffa und Westjerusalem verloren hatten. Bis heute sind die Eigentumsverhältnisse in Scheich Dscharrah nicht eindeutig nachzuweisen. Palästinenser behaupteten, die Siedler hätten die Eigentumsurkunden gefälscht, berichtete WAFA.

Seit mehr als zehn Jahren beschäftigt der Konflikt die israelischen Gerichte. Faschistische Israelis wie Ben-Gvir und seine Anhänger wollen Scheich Dscharrah zu einem jüdischen Viertel machen. Im Mai 2021 führten die Spannungen sogar zu einem elf Tage dauernden Krieg zwischen Israel und den aus dem Gazastreifen operierenden islamistischen Organisationen Hamas und »Islamischer Dschihad«. 248 Palästinenser und 13 Israelis kamen dabei ums Leben.

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs werde die Spannungen in Ostjerusalem wahrscheinlich zumindest vorerst beruhigen, schätzte die israelische Tageszeitung Haaretz am Mittwoch ein. »Das Urteil wird nicht nur verhindern, dass die vier betroffenen Familien in absehbarer Zeit vertrieben werden, sondern mit ziemlicher Sicherheit auch die Vertreibung von etwa 20 weiteren Familien.« Bislang sei es in den Verfahren immer um Immobilienrecht gegangen, so Haaretz, etwa darum, welchen Status die Bewohner in diesen Häusern hatten, ob sie Miete gezahlt haben oder ob sie Hausbesetzer waren.

Zwei der drei mit der Angelegenheit befassten Richter am Obersten Gerichtshof haben nun erstmals auch die historische Dimension und moralische Aspekte in ihre Entscheidung mit einbezogen. Demnach habe ­Jordanien das Land tatsächlich enteignet, um dort palästinensische Flüchtlinge unterzubringen. Das verleihe den heutigen Bewohnern gewisse Rechte, die geprüft werden müssten.

Richterin Daphne Barak-Erez ist der Ansicht, die palästinensischen Familien hätten das Recht, die Grundstücke zu nutzen, weil die jordanische Regierung ihnen das seinerzeit erlaubt habe. Diese Erlaubnis sei immer noch gültig. »Die Korrektur vergangenen Unrechts, das durch Kriege und Herrschaftswechsel verursacht wurde, beinhaltet nicht selten auch die Wiederherstellung der Rechte an gestohlenem Eigentum«, zitierte Haaretz aus der Stellungnahme. Doch gleichzeitig sei es unmöglich, »die Handlungen und das Leben, das in der vergangenen Zeit geführt wurde, zu ignorieren. Diese können das Ausmaß der Rückerstattung durchaus beeinflussen.«