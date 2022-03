Oxfam: In armen Ländern deutlich mehr Coronatote

Berlin. In armen Ländern und solchen mit mittlerem Einkommen sterben in absoluten Zahlen viermal mehr Menschen als in wohlhabenden Ländern an Covid-19. Das zeigt eine Untersuchung der Hilfs- und Entwicklungsorganisation Oxfam, die diese im Namen der People’s Vaccine Alliance am Donnerstag veröffentlicht hat. In der entsprechenden Pressemitteilung heißt es, Modellvergleiche anhand der Übersterblichkeit zeigten, dass weltweit 19,6 Millionen Menschen an Covid-19 gestorben seien – »mehr als dreimal so viele«, wie offizielle Statistiken ausweisen. Auf Grundlage dieser Daten habe Oxfam berechnet, »dass auf jeden Todesfall in einem wohlhabenden Land etwa vier Tote in Ländern mit niedrigen oder mittleren Einkommen kommen«. Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl sei die Todesrate in armen Ländern 31 Prozent höher als in wohlhabenden Ländern. Oxfam fordert die Aussetzung des Patentschutzes auf Coronaimpfstoffe. (jW)