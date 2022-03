Coronalockerungen ab Freitag

Berlin. Nach monatelangen Beschränkungen wegen der Coronapandemie fallen in der BRD ab Freitag weitere Maßnahmen weg. In der Gastronomie und Hotellerie gilt künftig die 3G-Regel, nach der auch Ungeimpfte mit negativem Testergebnis zum Beispiel in Restaurants gehen dürfen. In Klubs und Diskos gilt die 2G-Plus-Regel. Es sind also nur Genesene und Geimpfte mit Test oder mit dritter Impfung zugelassen. Die neuen Erleichterungen sind der zweite Schritt des bundesweiten Lockerungsplans. Baden-Württemberg und Thüringen sind bereits vorgeprescht – in den anderen Bundesländern treten die Änderungen nun in Kraft. Ab dem 20. März sollen laut Beschluss von Bund und Ländern »alle tiefgreifenderen« Maßnahmen entfallen, wenn die Lage in den Kliniken es zulässt. (dpa/jW)