Stimmen zum Krieg

David Weyand/imago images Friedensdemo in Berlin-Tiergarten, 27.2.2022

Seit Beginn des Krieges in der ­Ukraine erreichte die Redaktion eine enorme Zahl an Zuschriften von Leserinnen und Lesern. Wir dokumentieren eine Auswahl.

Zu jW vom 25.2.: »Krieg in der ­Ukraine«

Die militärische Operation war keine spontane Entscheidung eines verrückten Putin, sondern das Ergebnis einer politischen Eskalation in der Auseinandersetzung zwischen der westlichen Welt und Russland. Die Frage ist doch: Hätten die Gespräche zwischen Putin und Scholz und Putin und Macron diese Eskalation verhindern können? Hatten sie den Ernst der Situation noch nicht erkannt? Ich denke, im Bemühen um die Niederhaltung der russischen und chinesischen Entwicklung wurden das russische militärische Potential und die Entschlossenheit Russlands (Putin sprach mehrfach von roter Linie) dramatisch unterschätzt. Das ist die Mitschuld der westlichen Welt an diesem Dilemma.

Bernd Weinholf, Spremberg

Die Anerkennung der Volksrepubliken fand ja noch mein Verständnis, aber der Überfall Russlands auf die Ukraine, zumal mit der Begründung, dass das Brudervolk von der herrschenden verbrecherischen faschistischen Regierungsclique befreit werden soll, damit es dort und in den beiden Volksrepubliken keine weiteren Opfer mehr gibt, das ist für mich nicht mehr nachvollziehbar. Wir sind uns in der Bewertung der Politik der herrschenden Kreise in der Ukraine einig, allerdings den unsympathischen Schauspieler und den ordinären Boxer als Faschisten zu definieren, das ist ja nun doch etwas sehr weit hergeholt. Zudem bringt der Krieg auf jeder Seite ungeheures Leid und Elend, unzählige Opfer mit sich und liegt somit nicht im Interesse der einfachen arbeitenden Bevölkerung in Stadt und Land.

Sarah Rosenstern, Salzburg/Berlin

*

Zu jW vom 25.2.: »Wer Wind sät …«

Der Westen hat seine Chance gehabt und nicht genutzt. Reichtum, machtbasierte Arroganz und Ignoranz haben in eine Sackgasse geführt. Man hielt und hält sich für allmächtig, will nur die eigenen Interessen durchsetzen. Weitere, harte Sanktionen gegen Russland belegen diese Unnachgiebigkeit. Die bisherigen Gespräche mit Putin waren nur bloße Hinhaltetaktik, bei der nichts herausgekommen ist. Alles nur Blabla und heiße Luft. Auch der ukrainische Präsident Selenskij hat tatkräftig daran mitgewirkt. Wer den Bogen überspannt, der darf sich nicht wundern, wenn anderen der Geduldsfaden reißt. Das ist jetzt geschehen, nach sieben Jahren Untätigkeit beim Minsker Abkommen. 44.000 Verletzte; 13.000 Menschen in den unabhängigen Republiken Lugansk und Donezk hat dies das Leben gekostet, ohne dass dies westliche Politiker gejuckt hat. Es waren ja Russen. (…) Die Ukraine ist nur ein Bauernopfer des US-Imperialismus auf dem Weg zur uneingeschränkten Weltherrschaft.

Lothar Bölling, Düren

Der Gamechanger für Russland war Selenskijs Drohung auf der Münchner Sicherheitskonferenz am 19. Februar, dass die Ukraine sich atomar bewaffnen könnte. Bereits am 15. Februar hatte Kiew bei der NATO um 30.000 Dosimeter gebeten. Wozu? Diese beiden Drohungen mit Atomwaffen werden mit den USA abgestimmt gewesen sein, denn die USA sagten den russischen Einmarsch exakt für den jeweils auf die Drohung folgenden Tag voraus: für den 16. bzw. 20. Februar. Die USA wollten also den russischen Einmarsch, sonst hätten sie die ukrainischen Atomdrohungen rechtzeitig gestoppt bzw. nicht dazu angestiftet.

Ulf Gerkan, Hannover

Ich hoffe, die junge Welt »kastriert« sich nicht selbst und wird zur Antikriegszeitung. Davon gibt es genug – die Salonlinken kennen sich damit gut aus. Ich kann immer noch unterscheiden zwischen gerechten Kriegen und ungerechten Kriegen. Zwischen Aggressor und Verteidiger. Aggressor sind für mich USA und NATO und nicht Russland.

Manfred Guerth, Hamburg

*

Zu jW vom 26./27.2.: »Kampf um den Frieden«

Natürlich ist das heutige Russland nicht mehr die Sowjetunion, sondern kapitalistisch, und dementsprechend ist auch die Interessenlage. Und genau dieses dient nun offenbar vielen linken Parteien und Kräften als durchaus bequeme Position, sich in Wort und Schrift gegen den »Konflikt zwischen Imperialisten« und auf die »reine Lehre« festzulegen. Faktisch und praktisch landen sie damit aber unweigerlich beim unverbindlichen »Friede, Freude, Eierkuchen« und letztlich auf dem Schoß von Sleepy Joe. Der dominante US-Imperialismus gibt seine Vormachtstellung nicht kampflos preis, sondern zieht bekanntlich bereits eine riesige Blutspur hinter sich her. Nur zwei Großmächte stehen im Weg und können Paroli bieten und den übermächtigen Aggressor bremsen – Russland und China.

Dieter Reindl, Nürnberg

*

Zu jW vom 26./27.2.: »Projekt ­Einkreisung«

Abgepresste Gesinnungsbekenntnisse. Der Krieg muss ein schnelles Ende finden. Er fordert Leid und unschuldige Opfer. Opfer gibt es auch bei uns. Eine besonders perfide Erpressungsmaßnahme läuft derzeit gegen russische Künstler im In- und Ausland. Sie werden genötigt, sich gegen Russland zu positionieren. So unter vielen der Münchner Chefdirigent Gergijew. Gehorchen sie nicht, werden bestehende Anstellungsverträge gekündigt und Auftrittsverbote exekutiert. Diese Form der Sippenhaftung hat in Deutschland eine schlimme Tradition. (…) Was kommt als nächstes? Der Rausschmiss oder die Deportation von russischen Studentinnen und Studenten bei Nichtbefolgung der angeordneten öffentlichen Distanzierung? Wir sind schon wieder bei der Geständniserpressung im sogenannten Rechtsstaat angekommen? Und wo bleibt der Aufschrei?

Niki Müller, per E-Mail

*

Zu jW vom 26./27.2.: »Türkei ­bombardiert Ziele in Nordsyrien«

Russland marschiert in die Ukraine ein. Der Westen reagiert hysterisch. Die Türkei bombardiert syrische Zivilisten. Der Westen »reagiert« mit Schweigen. Das ist »Ausgewogenheit« à la NATO, EU, USA.

Joán Ujházy, per E-Mail

*

Zu jW vom 26./27.2.: »­Friedensdemos weltweit«

Ich habe Respekt vor Menschen, die für Frieden demonstrieren, aber ich frage mich schon, wo diese Menschen waren, als sich die NATO immer weiter in Richtung Russland ausdehnte? Warum waren diese Menschen in den letzten Jahren nicht auf den Straßen, als Kiew permanent die Donbass-Republiken beschoss? (…) Ich weigere mich zu übersehen, dass nicht Russland diesen Krieg begonnen hat, sondern der Westen vor acht Jahren, als dieser einen faschistischen Putsch in der Ukraine inszenierte und gleichzeitig die Leiden der Menschen im Donbass begannen.

Ulrich Guhl, Strausberg

*

Zu jW vom 28.2.: »Bundeswehr sagt danke«

Die militaristische Besoffenheit in den letzten Tagen (…) ist für mich erschreckend. Ich war ebenfalls sehr bestürzt, dass auf der gestrigen Friedensdemonstration viele Stimmen von Teilnehmern zu hören waren, die Waffenexporte in das Kriegsgebiet in der Ukraine befürworteten sowie eine stärkere Aufrüstung der NATO-Staaten begrüßten. Es ist ein wesentlicher Unterschied zu den Protesten gegen den Vietnamkrieg der USA in den 60er und Anfang der 70er Jahre, aber auch gegen den Irak-Krieg der USA 2003 zu konstatieren. (…) Ich befürchte unter diesen Umständen eine große Spaltung der Friedensbewegung in Rüstungs- und Waffenbefürworter sowie aufrechte Pazifisten, die jegliche Gewaltanwendung ablehnen.

Anke O., Köln

Wie befreit! Deutschland hat sich zum Ende des Februar 2022 von allen wirksamen inneren und äußeren Limitierungen befreit, die aus dem 8. Mai 1945 resultieren, politisch-ideologisch und in Beschlüssen zur Aufrüstung und Positionierung in der Welt. Es reiht sich damit in den Kreis der altneuen Westimperialisten USA, UK und Frankreich ein, die jede Möglichkeit nutzen, um erneut zu einer Weltordnung nach ihrem Bilde und mit ihrem Anteil zu gelangen. Wie schon 1914 und später ist nahezu ein Zustand erreicht, bei dem Parteien nicht mehr erkennbar sind. Deutschland will auf diesem Weg den Rückstand seiner Position einholen, die dem Ergebnis des Zweiten Weltkriegs geschuldet war.

Bernd Jacoby, Wiesbaden

Wenn ich mir das Bild mit den vielen ukrainischen Fahnen und den Menschenmengen vor dem Brandenburger Tor anschaue, so stimmt mich das tieftraurig, weil es ein solches Bild acht Jahre lang nicht gab, als im Donbass von neonazistischen, ukrainischen Verbänden, die sich schamlos mit SS-Symbolen und Hakenkreuzflagge fotografieren lassen, Tausende von Zivilisten durch Beschuss der Wohngebiete ermordet wurden. Das wird auch jetzt, und zwar verstärkt, fortgesetzt. Was ist das für eine »Friedensbewegung«, die jetzt aus dem Winterschlaf erwacht und einseitig die Ukraine und damit diese Verbände unterstützt?

Fred Buttkewitz, Ulan-Ude (Russland)

*

Zu jW vom 1.3.: »Rüstungswalze«

Die USA haben alles erreicht: Die Pipeline Nord Stream 2 wurde eingestellt, Europa kauft in den USA Flüssiggas, Deutschland übererfüllt die zwei Prozent bei der Rüstung, die EU verhängt starke Sanktionen gegen Russland und stellt die Zusammenarbeit auf vielen Gebieten mit Russland ein, die EU nimmt wirtschaftliche Nachteile in Kauf, und die EU kümmert sich um die Flüchtlinge. Das alles hat Trump schon gefordert, aber Biden hat es nun erreicht. Für die USA ist es bestens gelaufen, und Russland, die Ukraine und die europäischen Staaten müssen dafür zahlen. Danke, Herr Scholz.

Michael Seebach, Hamburg

Endlich mal Klartext gegen die aktuelle Flut an naiv-heuchlerischem Pazifismus ohne jeglichen Bezug auf Historie des Konflikts und die destruktive Rolle des Westens gegenüber Russlands diplomatischen Lösungsversuchen. Lawrow bezeichnete dies als »Gespräche zwischen Stummen und Tauben«. (…) Der Westen hat die Tür bewusst zugeschlagen, Russlands Antwort ist gewiss nicht unproblematisch und mit großen »Risiken und Nebenwirkungen« für alle Beteiligten verbunden. Aber bei einem »Weiter so« wäre die Gefahr eines globalen militärischen Konflikts unmittelbar gegeben.

Dieter Reindl, Nürnberg

*

Zu jW vom 1.3.: »Sanktionen mit ­Vorbehalt«

Ich bin sehr irritiert von diesem »durch nichts zu rechtfertigen« in den Stellungnahmen »linker« Größen. Reichen 14.000 Tote nicht? Die atomare Bedrohung, die dieses mit Nazis durchseuchte Regime mehrfach glaubhaft ausgesprochen hat? Die reale Einkreisung Russlands durch Hunderte NATO-Stützpunkte? Dieses »durch nichts zu rechtfertigen« dieser »linken« Argumentation widerspricht eklatant der tatsächlichen Lage, in der Russland sich befindet. (…) Im Bundestag läuft gerade die ideologische Mobilmachung der Öffentlichkeit unter »stehendem Beifall«. Endlich ist die politische Klasse dieses Landes den Alpdruck der (weithin geleugneten) Verantwortung für den faschistischen Vernichtungskrieg gegen Russland los, und Baerbocks Opa hat – so klingt es – an der Oder eben doch alles richtig gemacht. Dafür gibt es jetzt die bewährten Panzerfäuste …

Peter Tiedke, Golzow

*

Zu jW vom 2.3.: »Kuba für ­Deeskalation«

Von der hochvernünftigen Erklärung des kubanischen Außenministeriums sollten sich Linke und Friedensbewegung hierzulande eine Scheibe abschneiden, anstatt im Chor der mediengehypten, turboemotionalisierten Meute das Lied von der vollkommenen Grundlosigkeit des Krieges und dem verrückten Monster Putin mitzusingen.

Joel Klink, Göttingen

*

Zu jW vom 2.3.: »NATO gießt Öl ins Feuer«

Ich glaube, sie sind alle wahnsinnig geworden! Die NATO stellt die größte Gefahr dafür dar, dass es ein Atomkrieg wird! Es wird alles gemacht, dass er Realität wird. Reinste Kriegspropaganda. Es macht mich ganz traurig! Krieg ist Krieg, und man weiß, er kann nicht gewonnen werden, die Verluste auf beiden Seiten sind enorm – Material und Leben. Junge Menschen einfach so zu opfern … Das Militär ist nichts anderes als legalisiertes Töten und hätte mit den ganzen Waffen schon lange abgeschafft werden müssen. Wir Frauen haben das Leben nicht geschenkt, um es in den Tod zu schicken!

Anna-Lise Nicolodi, Allschwil (Schweiz)

*

Zu jW vom 2.3.: Online-Extra »UN-Vollversammlung fordert von Russland Abzug aus Ukraine«

Russland wird sich andere Bezugsquellen (in Asien) suchen müssen. Es wird vieles selbst produzieren und entwickeln (oder mehr und mehr zusammen mit China und anderen Nationen). Es gibt Leute in der russischen Führung, die das strategisch wollen. Es gibt Länder, die bisher treu zum westlichen System standen oder Teil davon waren. Auch das wird sich ändern! Wir sehen speziell in Asien, dass sich einiges ändert. Neben China enthielten sich auch Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Israel und die Türkei werden sich den Sanktionen nicht anschließen. Brasilien auch nicht.

Achim Lippmann, Shenzhen (China)