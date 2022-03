Moldau und Georgien beantragen EU-Mitgliedschaft

Brüssel. Wie die Ukraine und Georgien will nun auch die Republik Moldau die EU-Mitgliedschaft beantragen. Das bestätigte ein hoher EU-Beamter am Donnerstag. Demnach erwartet die EU die offiziellen Ersuchen bis Ende der Woche. Am Donnerstag reichte Georgien wie angekündigt einen Antrag ein. »Die Bewerbung für eine EU-Mitgliedschaft ist ein weiterer Meilenstein auf Georgiens Weg der europäischen Integration«, sagte Premierminister Irakli Garibaschwili dem Portal civil. ge zufolge. Die Bewerbung der Ukraine sei bereits beim Rat der EU eingetroffen und an die EU-Kommission weitergeleitet worden, hieß es in Brüssel. (dpa/jW)