Auf einmal alle einig

Yara Nardi/REUTERS Mit dem richtigen Pass ist der Weg in die EU frei: Flüchtende am polnischen Bahnhof von Przemysl (3.3.2022)

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat sich im Vorfeld der EU-Innenministerkonferenz am Donnerstag nachmittag optimistisch gezeigt. Einerseits in bezug darauf, dass angesichts der mittlerweile mehr als eine Million Geflüchteten aus der Ukraine die Regeln für den sogenannten massenhaften Zustrom in Kraft gesetzt werden, andererseits hoffe sie, »dass diese Humanität auch beibehalten wird«. Letzteres wird wohl Hoffnung bleiben, wie schon der einzige Streitpunkt zeigt: Österreichs Innenminister Gerhard Karner verwies auf Vorbehalte bei seinem Land und anderen Staaten wie Polen, der Slowakei und Ungarn hinsichtlich eines temporären Schutzes für alle Menschen aus der Ukraine, also auch für jene ohne ukrainischen Pass. Dem stellte sich der luxemburgische Minister für Immigration und Asyl, Jean Asselborn, entgegen: Es dürfe kein Unterschied gemacht werden – »egal welche Hautfarbe, egal welche Sprache sie sprechen, welche Religion sie haben«.

Rassistische Ausgrenzung ist derzeit an der Grenze und in der Ukraine selbst jedoch Alltag. Nach Medien- und Augenzeugenberichten, die von offizieller Seite dementiert wurden, zeigte sich am Donnerstag auch die UNO alarmiert. Es gebe überprüfte und glaubhafte Berichte über »Diskriminierung, Gewalt und Ausländerfeindlichkeit«, teilte der Generaldirektor der UN-Organisation für Migration (IOM), António Vitorino, in Genf mit. »Männer, Frauen und Kinder aus Dutzenden von Ländern, darunter Wanderarbeiter und Studenten, die in der Ukraine leben, stehen vor akuten Herausforderungen, wenn sie versuchen, die vom Konflikt betroffenen Gebiete zu verlassen, die Grenzen zu den Nachbarländern zu überqueren und lebensrettende Hilfe zu suchen«, teilte Vitorino mit. Er rief die Nachbarstaaten der Ukraine auf, diese Menschen genauso aufzunehmen wie alle anderen. Hierzulande müssen »Nichtukrainer« die ankommenden Züge in Frankfurt/Oder verlassen, um sich registrieren zu lassen, wie Pro Asyl berichtete. Könnten die meist schwarzen Personen beweisen, dass sie vor dem Krieg flüchten, »werden sie wahrscheinlich in der Lage sein, ihre Reise selbständig fortzusetzen«. Den ukrainischen Schutzsuchenden werden mit Inkraftsetzung der EU-Regel überall in der Union bestimmte Rechte eingeräumt, etwa der Zugang zu Sozialhilfe und eine Arbeitserlaubnis.