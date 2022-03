Unwetter dauert an

Jason O'Brien/AAP Image

Wegen eines sich der Großstadt Sydney nähernden Unwetters haben die australischen Behörden am Donnerstag 200.000 Menschen aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Die Evakuierungsanordnung gilt vorerst für 200.000 Bewohner eines 400 Kilometer langen Küstenstreifens im Osten Australiens. Die Unwetterfront zieht schon seit Tagen über den Osten Australiens. Bei Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen starben bereits mindestens 13 Menschen. In der Stadt Lismore (Foto) räumten Bewohner am Donnerstag Schutt weg. (AFP/jW)