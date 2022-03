EU gegen Pressefreiheit

Gonzalo Fuentes/REUTERS Medien wie RT verbreiteten »Lügen (...), um Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine zu rechtfertigen«, begründet Brüssel den Schritt

Wenn es gegen Russland geht, kann die Politik derzeit so gut wie alles durchsetzen, ohne dass es großen Widerspruch gibt – auch Zensurmaßnahmen. Am Mittwoch kam die Meldung der Nachrichtenagentur dpa, dass in der EU die Verbreitung der »russischen Staatsmedien« RT und Sputnik ab sofort verboten sei. Die Maßnahme sei schon mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union am Mittwoch in Kraft getreten. Umgesetzt werden müsse sie von den Medienregulierern der EU-Staaten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) hatte bereits am Sonntag angekündigt, russische Medien wie RT europaweit verbieten zu wollen. Diese würden dann nicht länger in der Lage sein, »Lügen zu verbreiten, um Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine zu rechtfertigen und Zwietracht in der EU zu säen«, begründete die frühere Verteidigungsministerin der BRD den Schritt.

»Außergewöhnliche Zeiten verlangen nach außergewöhnlichen Maßnahmen«, erklärte EU-Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourova am Dienstag abend nach einem Gespräch mit Vertretern der Gruppe europäischer Regulierungsstellen für audiovisuelle Mediendienste (ERGA). Die Tschechin ließ keinen Zweifel daran, dass sie Desinformation nur der anderen Seite zuschreibt und westliche Medien offenbar für einen Hort der Objektivität hält. »Wir alle stehen für die Redefreiheit«, behauptete sie. Diese dürfe aber »nicht zur Verbreitung von Kriegspropaganda missbraucht werden«. Der Kreml habe »Informationen zur Waffe gemacht«.

RT (bis 2009 Russia Today) ist ein im Dezember 2005 vom russischen Staat gegründetes Auslandsfernsehprogramm, wie sie auch von westlichen Staaten in ähnlicher Weise betrieben werden. Sputnik ist der Name eines mehrsprachigen Radiosenders und Nachrichtenportals desselben Unternehmens, das auch RT betreibt. Die aktuelle Strafmaßnahme betrifft laut dpa alle Verbreitungswege von RT und Sputnik in der EU, etwa per Kabel, Satellit oder Internet. Betroffen seien auch RT-Ableger etwa auf Deutsch oder Französisch. Der Facebook-Konzern Meta und die Videoapp Tik Tok hatten zuvor bereits den Zugang zu Inhalten von RT und Sputnik in der EU beschränkt.

Die RT- und Sputnik-Journalisten selbst sollen nicht daran gehindert werden, ihrer Arbeit nachzugehen, beteuerten EU-Beamte. Die Sanktionen seien sehr sorgsam ausgearbeitet worden, hieß es auch angesichts von »Sorgen über mögliche Einschnitte der Pressefreiheit«. Die Sanktionen gegen RT und Sputnik sollten zeitlich befristet sein und nur so lange andauern, »bis die Aggression gegen die Ukraine beendet ist und die Russische Föderation und ihre Medien ihre Propagandaaktionen gegen die Union und ihre Mitgliedstaaten eingestellt haben«.

Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB) hatten zuvor der RT DE Productions GmbH bereits ein Zwangsgeld von 25.000 Euro angedroht, sollte sie die »Veranstaltung und Verbreitung« des Fernsehprogramms RT DE nicht bis zum 4. März einstellen. Die zuständige Kommission hatte RT DE am 1. Februar ein Sendeverbot erteilt, weil für das im Dezember gestartete keine gültige Sendelizenz vorliege. Bei RT ist man der Ansicht, dass die in Serbien erteilte Lizenz für ganz Europa gilt. Gegen die Entscheidung der Landesmedienanstalten hatte RT DE Klage vor dem Verwaltungsgericht Berlin eingereicht und einen Eilantrag angekündigt.

Andrej Hunko, Bundestagsabgeordneter der Partei Die Linke, kritisierte das Vorgehen der EU am Mittwoch gegenüber junge Welt. Auf allen Seiten würden die Medien, die andere Sichtweisen als die der eigenen Regierung zum Ausdruck bringen, heftig unter Druck gesetzt oder geschlossen – ob in Russland, der Ukraine oder auch der EU, erklärte Hunko, der auch Vizechef der Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken (UEL) in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats ist. »Eine Demokratie sollte diese unterschiedlichen Sichtweisen jedoch aushalten. Das gilt auch für RT DE und Sputnik in Deutschland.« Mit ähnlichen Argumenten hatte sich das Magazin Cicero bereits am Montag gegen ein Verbot von RT und Sputnik ausgesprochen. Eine solche Zensurmaßnahme sei »grundfalsch«, heißt es dort, und weiter: »Nicht nur wegen der Presse- und Meinungsfreiheit, die auch für Falsch- und Fehlinformationen gilt. Sondern auch mit Blick in die Zukunft: Denn wer einmal zensiert, wird es wieder tun.«