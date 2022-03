Stunde der Heuchler

Zu jW vom 26./27.2.: »›Sicher ist nur eines: Hier herrscht Krieg‹«

Unerträglich ist jetzt die westliche Heuchelei und Verlogenheit. Plötzlich haben westliche Politiker und Medien das Völkerrecht wiederentdeckt! Wo war der Respekt vor dem Völkerrecht, als man Jugoslawien zerstörte und bombardierte? (…) Und hat nicht die Ukraine erst kürzlich eine atomare Bewaffnung verlangt – also genau den Wunsch geäußert, den zu haben man dem Iran seit Jahren unterstellt? Warum hat man also keine Sanktionen gegen die Ukraine verhängt? (…) Russland hat unentwegt fast schon bis zur Selbstdemütigung zum Dialog aufgefordert und wurde unentwegt beleidigt, gedemütigt und belogen! Nun rächt sich die Arroganz!

Ulrich Guhl, Strausberg

Zweites Afghanistan

Zu jW vom 26./27.2.: »Opfer schaffen«

Im Augenblick habe ich den Eindruck, die russische Regierung könnte in eine Falle der NATO/USA geraten sein. Zwar wird und kann die NATO nicht direkt militärisch in der Ukraine eingreifen. (…) Aber die CIA ist bekanntlich sehr erfahren darin, Aufstände zu organisieren, zu finanzieren und zu lenken. (…) Von den vielen Beispielen in der Geschichte sei nur Afghanistan genannt. Und gerade die afghanische Erfahrung sollte Russland doch zu denken geben. (…)

Detlev Reichel, Tshwane/Südafrika

Letztes Stadium

Zu jW vom 1.3.: »Strafen und verhandeln«

»USA und EU beginnen Wirtschaftskrieg gegen Russland.« Wie bitte? Beginnen? Hier handelt es sich um die falsche Unterüberschrift (…). In Wirklichkeit läuft dieser Wirtschaftskrieg seit 2014, ergänzt durch einen Informationskrieg und stetig anwachsende militärische Bedrohungen an den Grenzen Russlands. Der Wirtschaftskrieg des Westens gerät nun lediglich in sein letztes Stadium. Ebenfalls kann Russland jetzt in der Ukraine keinen Krieg begonnen haben, da er seit 2014 durch Beschuss der Zivilbevölkerung im Donbass durch die Ukraine (14.000 Tote) bereits im Gange war. Die russische Sicht: Egal, was wir tun, vorschlagen oder unterlassen – Sanktionen erfolgen in jedem Fall. (…)

Fred Buttkewitz, Ulan-Ude/Russland

Konkurrenz ausgeschaltet

Zu jW vom 26./27.2.: »Projekt Einkreisung«

Wie schnell der öffentliche »Westen« in schwitzend-kriegerische Aufgeregtheit umfällt, erschreckt mich, auch wenn ich ahnte, dass unsere gebetsmühlenartige deutsche Friedens- und Reue-Rhetorik eher oberflächlich ist und kaum von Herzen kommt. (…) Wie provokant waren doch die NATO-Manöver entlang der Westgrenze Russlands unter dem Namen »Anakonda«, also dem einer Würgeschlange! (…) Zum Stichwort »Gas und Abhängigkeit« aber ärgert es mich schon lange, dass das norwegisch-dänisch-polnische Konkurrenzunterfangen zur deutsch-russischen Nord-Stream-2-Pipeline, nämlich die »Baltic Pipe«, hierzulande penetrant verschwiegen wird. Welcher Zufall oder welche Gunst, dass der Hauptnutznießer, Norwegen, zugleich auch den NATO-Generalsekretär stellt! (…)

Jörg Pauly, Königswinter

Reingefallen

Zu jW vom 28.2.: »Bundeswehr sagt danke«

Ach, Wolodja (»Wladimir« übersetzt: »Friedensmacht«, wie »Wolodimir« auch), jahrelang haben sie versucht, dich in die ukrainische Falle zu treiben, und nun bist du selber reingesprungen! Du bist der Aufsteiger der Woche – endlich ebenbürtig mit den Erdogans, Trumps, Bidens, Netanjahus, Macrons, Scholzens und wer sie alle sind. (…) Die Bellizisten grölen kriegsbesoffen durch die Welt, und die Vernunft scheint weiter ruhig zu schlafen. (…)

Kersten Kopitzsch, Jena

Wem nützt es?

Zu jW vom 28.2.: »Bundeswehr sagt danke«

Man müsste vielleicht auch mal die Frage stellen: Cui bono – wem nützt es? Stoltenberg, der scheidende Generalsekretär des Verteidigungsbündnisses, das bisher nur Angriffskriege geführt hat, Serbien, Irak, Afghanistan, Libyen etc., hat seinen krönenden Abgang. Macron, Orban und Biden können sich für die Wahlen als starke Persönlichkeiten präsentieren. Johnson kann seine vielen Skandale vergessen machen. Die Herren Generäle können die Rüstungsausgaben erhöhen. Die Aktionäre der Rüstungsindustrie sehen strahlenden Zeiten entgegen, und die Grünen können weiter ideologische Purzelbäume vollführen, bis sie rechts von der AfD landen. Kurz: Dieser Krieg wurde von den USA und ihren Vasallen sehnlichst herbeigewünscht.

Stefan Gisler, Schweiz

Glück für Linke

Zu jW vom 28.2.: »Bundeswehr sagt danke«

100 Milliarden Euro, das ist mehr als das Doppelte dessen, was der Haushalt des Jahres 2022 an Ausgaben für Hartz-IV-Empfänger vorsieht, und mehr als dreimal soviel, wie für Bildung und Forschung vorgesehen ist. (…) Die Partei Die Linke kann sich unter diesen gegebenen Bedingungen nur nachträglich freuen, dass sie nach den Bundestagswahlen im vergangenen Jahr nicht Teil der Bundesregierung wurde. Sie wäre in Konsequenz daran zerbrochen, wenn sie diese unverantwortlichen Rüstungsbeschlüsse mittragen müsste.

Sarah Rosenstern, Salzburg/Berlin

Berauschter Michel

Zu jW vom 1.3.: »Rüstungswalze«

100 Milliarden? Das ist erst die Ouvertüre. Die Rüstungsindustrie lässt demnächst eine Pipeline in die Champagne errichten. (…) Der berauschte Michel wird die Trasse bereitwillig mit seinen Händen graben. Die Materialkosten opfert er gerne aus seiner prallen Mindestlohntüte.

Andreas Prange, Ostfildern

Große Gelegenheit

Zu jW vom 28.2.: »Bundeswehr sagt danke«

Gregor Gysi wird nun die einmalige Gelegenheit erhalten, die Zustimmung zu den geplanten Kriegskrediten zu verweigern. Wird er eine Figur machen wie Karl Liebknecht vor 108 Jahren? Wie schön, wenn wieder einmal ein Rechtsanwalt einen A… in der Hose hätte, wenn ringsum alles wie besoffen vom Kriege ist!

Joachim Seider, Berlin