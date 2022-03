Wie alles anfing

Highlight/ITAR-TASS/imago images Ein erster Anlauf der von interessierten Kreisen geförderten Westorientierung per Regimewechsel: Die »Orange Revolution«. Die zeitweilige »prowestliche« Premierministerin Julia Timoschenko in Kiew 2006

Der Krieg in der Ukraine, den Russland am Donnerstag vor einer Woche mit Vorstößen an mehreren Abschnitten der gemeinsamen Grenze begann, hat eine Vorgeschichte von 32 Jahren, wenn man sich nur auf die relativ nahe Vergangenheit beschränkt. Eine einseitige Verurteilung Russlands ohne Betrachtung und öffentliche Darlegung der Umstände und Vorgänge, die letztlich zu diesem Krieg geführt haben, wie sie sich offenbar in der Partei »Die Linke« weitgehend durchgesetzt hat, stützt lediglich das Narrativ und die Zielstellung der regierenden und herrschenden Kräfte, Russland so vollständig wie möglich zu isolieren. Diese einseitige Verurteilung, die zum Teil unmittelbar mit der Politik der NATO-Parteien SPD, CDU/CSU, Grüne und FDP verschmilzt, beflügelt die ukrainische und verhärtet die russische Seite. Sie hilft den Menschen auf beiden Seiten also nicht, sondern erschwert im Gegenteil die Einstellung der Kämpfe und den Übergang zu politischen Mitteln einer Lösung der zugrundeliegenden Konflikte.

In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass der gegenwärtige Krieg ein spätes Ergebnis der Auflösung des größten Flächenstaats der Welt, der Sowjetunion, in fünfzehn Einzelstaaten ist – ein Maximum nicht nur an Verletzung, sondern an vollständiger Zerstörung der territorialen Integrität eines Landes. Die USA und ihre Verbündeten hatten diesen illegalen und verantwortungslosen Auflösungsprozess »völkerrechtswidrig« – wenn man sich schon für dieses fragwürdige Wort entscheiden will – durch propagandistische und materielle Unterstützung vorangetrieben.

Auflösung der Sowjetunion

Ein kurzer Rückblick auf die wichtigsten Stationen: Die am 24. August 1991 vom Kiewer Parlament verabschiedete Unabhängigkeitserklärung der Ukraine war so, wie sie ablief, im Sinne der zu diesem Zeitpunkt geltenden sowjetischen Gesetze illegal. Ebenso illegal übrigens wie die einseitigen Unabhängigkeitserklärungen anderer Sowjetrepubliken.

In den meisten westlichen Demokratien, auch in Deutschland, würden vergleichbare Akte oder auch nur ihre Vorbereitung strafrechtlich als Hochverrat verfolgt. Die USA haben im 19. Jahrhundert vier Jahre lang (1861 bis 1865) den für die eigene Bevölkerung furchtbarsten Krieg ihrer Geschichte geführt, um die Loslösung der Südstaaten zu verhindern. Aber in allen sowjetischen Verfassungen seit Bildung der UdSSR 1922 war das Recht der Republiken auf Austritt aus der Union garantiert. Das entsprach Lenins Prinzip des »Rechts auf Lostrennung«, das in der KPdSU und in der kommunistischen Weltbewegung durchaus nicht unumstritten war. In der zuletzt gültigen Verfassung von 1977 war dies durch den Artikel 72 geregelt. Er lautete ganz knapp: »Jede Unionsrepublik behält das Recht, sich frei von der UdSSR zu trennen.« Bis zur großen Auflösungskrise der Sowjetunion, die in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre begann, hatte dieser Verfassungsgrundsatz keine praktische Bedeutung gehabt. Folglich gab es auch keine Gesetze oder andere Bestimmungen, die die Modalitäten eines Austritts aus dem Unionsverband regelten.

Am 24. Februar 1990 fanden in der Sowjetrepublik Litauen erstmals in der Geschichte der UdSSR Wahlen mit frei konkurrierenden Parteien statt. Aus ihnen ging die konservative Volksfront mit absoluter Mehrheit als Siegerin hervor. Der Parteivorsitzende Vytautas Landsbergis kündigte daraufhin sofort die Ausrufung der staatlichen Unabhängigkeit »in diesem Frühjahr« an. Drei Tage später befasste sich der Oberste Sowjet der UdSSR erstmals mit einem Gesetz, das der Form nach die Austrittsbedingungen definieren, in der Praxis allerdings einen Austritt unmöglich machen sollte. Am 3. April 1990, drei Wochen nach der litauischen Unabhängigkeitserklärung, wurde das Gesetz vom gleichen Gremium verabschiedet.

Nach dem von nun an geltenden Recht musste auf dem Weg zur Unabhängigkeit zunächst eine Volksabstimmung in der betreffenden Republik stattfinden. Dabei mussten sich mindestens drei Viertel der wahlberechtigten Bevölkerung für die Trennung von der Sowjetunion entscheiden. Falls die geforderte Mehrheit zustande kam, trat eine »Übergangsphase« von fünf Jahren ein. Nach deren Ablauf reichte ein Zehntel der Wahlberechtigten, um eine zweite Abstimmung zu erzwingen. Die letzte Entscheidungskompetenz sollte schließlich beim Kongress der Volksdeputierten der UdSSR, dem erst im Dezember 1988 eingeführten höchsten gesetzgebenden Organ, liegen.

Das Gesetz sah als zusätzliche Hürde einen »Vermögens- und Finanzausgleich« vor. In der Praxis hätte das bedeutet, dass auf eine austrittswillige Republik möglicherweise beträchtliche Geldforderungen der Moskauer Zentrale zugekommen wären, deren Höhe unter Umständen ihre Zahlungsfähigkeit bei weitem überschritten hätten.

Das Gesetz bestimmte außerdem, dass die Ergebnisse eines Unabhängigkeitsreferendums in den Autonomen Republiken und Gebieten, aber auch in allen anderen Regionen mit vorherrschender nationaler Minderheit gesondert gewertet werden sollten. Das bedeutete: Die Bevölkerung solcher Gebiete konnte sich dafür entscheiden, sich von einer Republik, die den Unionsverband verlassen wollte, ihrerseits zu trennen und weiter der UdSSR anzugehören. Tatsächlich nahmen beispielsweise die Abchasen und Südosseten dieses Recht für sich in Anspruch, als sich Georgien am 9. April 1991 einseitig und widerrechtlich für unabhängig erklärte. Aber weder in diesem Fall noch in irgendeinem anderen wurde das im April 1990 verabschiedete Gesetz wirklich angewendet und durchgesetzt.

Am 17. März 1991 fand in der gesamten UdSSR ein Referendum über die Beibehaltung der Union »in reformierter Form« – ein nicht ausreichend definierter Begriff – statt. Eine deutliche Mehrheit von 76,4 Prozent stimmte für den Fortbestand der staatlichen Einheit. Die Regierungen der drei baltischen Republiken verweigerten und verhinderten auf ihren Territorien die Durchführung der Abstimmung.

Gründung der GUS

Aber für die Rettung der Sowjetunion war es ohnehin schon zu spät. Ein dilettantischer und programmloser Putsch in Moskau, der am 19. August 1991 in Szene gesetzt wurde und drei Tage später zusammenbrach, ohne dass es zu erheblichen militärischen Konfrontationen gekommen wäre, verstärkte die Auflösungserscheinungen noch weiter. Am 7. und 8. Dezember 1991 trafen sich die Präsidenten Russlands, der Ukraine und Belorusslands, Boris Jelzin, Leonid Krawtschuk und Stanislau Schuschkewitsch, und unterzeichneten die »Übereinkunft von Belowesch« – so benannt nach dem Tagungsort in einem belorussischen Nationalpark und Jagdgebiet. In diesem Papier – angeblich das Ergebnis eines mehrstündigen Saufgelages – wurde die Auflösung der Sowjetunion festgeschrieben und zugleich zur Gründung der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) aufgerufen.

Dass es sich bei der »Übereinkunft von Belowesch« nicht um einen demokratisch und rechtlich legitimierten Akt handelte, ist offensichtlich. Er gab aber, da es sich um die Oberhäupter der drei mit Abstand wichtigsten Republiken der Union handelte, den weiteren Kurs zwingend vor. Am 12. Dezember »ratifizierte« der Oberste Sowjet der Russischen Föderativen Sowjetrepublik den Drei-Männer-Pakt, wozu er selbstverständlich nicht berechtigt war. Gleichzeitig wurden die russischen Delegierten – auch das widerrechtlich – aus dem Obersten Sowjet der UdSSR abgezogen, wodurch dieses Gremium nicht mehr handlungsfähig war.

Am 21. Dezember unterzeichneten Vertreter von elf ehemaligen Sowjetrepubliken – es fehlten die drei baltischen Staaten und Georgien – die offizielle Gründungserklärung der GUS. Damit, so hieß es dort, höre die UdSSR auf zu existieren. Ein landesweites Referendum über die Auflösung der Union, wie es nach dem Gesetz vom April 1990 zwingend erforderlich gewesen wäre, fand nicht statt.

Zum damaligen Zeitpunkt hatte die UdSSR annähernd 300 Millionen Einwohner. Ungefähr die Hälfte davon waren Russen. Durch die Auflösung der Sowjetunion wurde etwa ein Sechstel von ihnen, 25 Millionen Menschen, mit einem Schlag zu Ausländern und Minderheiten in neu entstandenen Staaten. Die Gesamtzahl der Sowjetbürger, die außerhalb ihres eigenen nationalen Territoriums – Unionsrepubliken, autonome Republiken und Bezirke – lebten, wurde in den letzten Jahren der UdSSR mit einem knappen Fünftel der Gesamtbevölkerung angegeben, damals rund 55 Millionen Menschen.

Aus dem rasanten Zerfall der Union innerhalb weniger Jahre und schließlich ihrer Auflösung ergaben sich zahlreiche und vielfältige Probleme der Minderheitenrechte, der Grenzziehung sowie auch der Selbstbestimmungsforderungen von Ethnien, die sich entweder einem anderen Staat anschließen wollten oder volle Selbständigkeit beanspruchten. Noch im August 1991 hatte Boris Jelzin davon gesprochen, dass beim Ausscheiden einzelner Republiken aus dem Unionsverband selbstverständlich über die Grenzen neu verhandelt werden müsse. Davon war bei der Liquidierung der UdSSR jedoch nicht mehr die Rede. Die bisherigen inneren Verwaltungsgrenzen der Sowjetunion wurden ohne jede Veränderung zu Staatsgrenzen. Diese trennten plötzlich Ethnien wie beispielsweise die in Russland lebenden Nordosseten von den Südosseten, die wider Willen zu georgischen Staatsbürgern gemacht werden sollten.

Keines der vorhersehbaren großen Problem, die sich aus der plötzlichen Auflösung eines Zentralstaats ergaben, der schon vor Bildung der Sowjetunion in anderer Verfasstheit jahrhundertelang existiert hatte, war wirklich geregelt, als die UdSSR am 26. Dezember 1991 zu bestehen aufhörte. Diese Tatsache vor allem erwies sich als verhängnisvoll für die Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine.

Diese Beziehungen lassen sich zeitlich in folgende Phasen gliedern: Zunächst von der Auflösung der Sowjetunion Ende 1991 bis zur sogenannten Orangen Revolution, deren entscheidende Ereignisse zwischen dem 22. November 2004 und dem 23. Januar 2005 stattfanden. Die führenden Politikerinnen und Politiker dieses vom Milliardär George Soros und vom Außenministerium der USA finanzierten und gelenkten »Regimewechsels« verloren aufgrund des Ausbleibens wirtschaftlicher und sozialer Verbesserungen sehr schnell ihre Popularität und Handlungsfähigkeit. Eine ähnlich grobschlächtige »Farbrevolution« hatte Soros zuvor mit Erfolg am 5. Oktober 2000 in Jugoslawien, das damals nur noch aus Serbien und Montenegro bestand, mit beträchtlichen Mitteln gefördert. Auf die »Orange Revolution« in der Ukraine war am 23. November 2003 die »Rosenrevolution« in Georgien gefolgt, an deren Organisierung erneut das mittlerweile eingespielte Team von Soros beteiligt war. Entsprechende von den USA geförderte Umsturzversuche scheiterten in Kirgistan im April 2005, im Mai desselben Jahres in Usbekistan und im März 2006 in Belarus.

In dieser ersten Phase, bis zur »Orangen Revolution«, wurden, wenn auch unter großen Mühen und Streitereien, einige zentrale Konfliktfelder zwischen Russland und der Ukraine mehr oder weniger gut und nachhaltig bereinigt. Dazu gehörte das brisante Problem der Atomwaffen, die in der Zeit der Sowjetunion in der Ukraine stationiert worden waren. Das größte Risiko ging dabei von den strategischen Trägern – Langstreckenraketen und Flugzeugen mit großer Reichweite – aus, obwohl die Zahl der »taktischen« Träger sehr viel größer war. Letztlich stimmte die Ukraine 1994 zu, alle nuklearen Sprengkörper zur Zerstörung nach Russland schaffen zu lassen.

Kooperation, Konfrontation

Definitiv entschieden wurde auch das Schicksal der ehemals sowjetischen Schwarzmeerflotte. Am 28. Mai 1997 unterzeichneten Vertreter Russlands und der Ukraine einen »Teilungsvertrag«. Diesem zufolge wurden die Schiffe der Flotte im Verhältnis 81,7 Prozent zu 18,3 Prozent zwischen beiden Staaten aufgeteilt, nachdem sie sich darauf geeinigt hatten, dass die Flotte grundsätzlich beiden jeweils zur Hälfte gehöre. Dafür, dass Russland nun einen weit größeren Teil erhielt, war eine Entschädigung von umgerechnet 526 Millionen Dollar vereinbart worden, die gegen die Schulden der Ukraine bei Russland und dessen laufende Lieferungen von Erdöl und Erdgas verrechnet wurde. Gleichzeitig wurde im »Teilungsvertrag« die Verpachtung von Sewastopol auf der Krim, dem einzigen bedeutenden Stützpunkt der Schwarzmeerflotte, für zunächst 20 Jahre an Russland vereinbart.

Darüber hinaus unterzeichneten beide Staaten am 31. Mai 1997 einen »Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und Partnerschaft«, der sich alle zehn Jahre automatisch erneuerte, sofern nicht mindestens eine der Vertragsparteien sechs Monate vorher widersprach. Diese Vereinbarung endete schließlich am 31. März 2019, weil die Ukraine sie nicht erneuern wollte.

Eine scharfe Zäsur in den Beziehungen zwischen Russland einerseits, den USA und ihren Verbündeten andererseits verursachte Georgiens Überfall auf Südossetien am 7. August 2008 und das darauf folgende militärische Eingreifen Russlands. Rechtlich ist zweifelsfrei, dass Georgiens Abspaltung von der Sowjetunion am 9. April 1991 nach dem damals geltenden Gesetz illegal gewesen war, die daraufhin erklärte Trennung Südossetiens (und Abchasiens) von Georgien jedoch rechtmäßig. Dennoch verurteilte der vereinigte Westen Russland als Angreifer, verhängte Sanktionen und sprach von einer »neuen Eiszeit«.

Diese Phase dauerte zunächst nur wenige Monate, da Präsident Barack Obama, der sein Amt im Januar 2009 antrat, einen »Neustart« der Beziehungen ankündigte. Symbolisch wurde dieser vollzogen, indem Außenministerin Hillary Clinton ihrem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow bei einem Treffen in Genf am 6. März 2009 einen großen roten Reset-Button mit kyrillischen Buchstaben überreichte. Die Annäherung wurde jedoch schon 2012 von einer neuerlichen Verschlechterung der Beziehungen abgelöst, nachdem Wladimir Putin am 7. Mai des Jahres ins Präsidentenamt zurückgekehrt war. Er hatte dieses 2008 an seinen Ministerpräsidenten Dmitri Medwedew abgetreten, weil er sich nach zwei Amtszeiten nicht erneut zur Wahl stellen durfte.

Die schwierigste, konfrontativste Phase zwischen Russland und der Ukraine begann mit den Protesten gegen den stark vereinfachend als »prorussisch« bezeichneten Präsidenten Wiktor Janukowitsch ein, die am 21. November 2013 ihren Anfang nahmen und am 26. Februar 2014 zu dessen verfassungswidrigem Sturz durch bewaffnete Oppositionsanhänger führten. Unmittelbarer Auslöser dieser Ereignisse war Janukowitschs Ankündigung am 21. November 2013, das geplante Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union nicht weiter zu betreiben, sondern sich um bessere Wirtschaftsbeziehungen mit Russland zu bemühen.

Als Reaktion auf den Umsturz in Kiew erklärte die Halbinsel Krim ihre Unabhängigkeit und trat nach einer Volksabstimmung am 18. März 2014 der Russischen Föderation bei. Dieser Vorgang wird im Westen ganz allgemein zur »völkerrechtswidrigen Annexion« verfälscht. Der Vorwurf ignoriert, dass die Krim überhaupt nur durch eine rechtswidrige, peinlich anachronistische Aktion zum Teil der Ukrainischen Sowjetrepublik gemacht worden war, indem Nikita Chruschtschow, damals Erster Sekretär des ZK der KPdSU, sie 1954 der Ukraine unter Umgehung der zuständigen Staatsorgane zum Geschenk gemacht hatte wie ein Barockfürst. Praktisch spielte das unter den Verhältnissen der Sowjetunion keine Rolle, wurde aber schwerwiegend nach deren Auflösung.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Konflikte, die nach der inneren Gesetzlichkeit der Sowjetunion beurteilt werden müssten, nicht dadurch zu Fragen des Völkerrechts geworden sind, dass sie leichtfertig und verantwortungslos ignoriert wurden, als im Dezember 1991 auf rechts- und verfassungswidrige Weise die UdSSR liquidiert wurde.

Das gilt auch für die vergleichsweise sehr kleinen Gebiete im äußersten Osten der Ukraine, die überwiegend von Russen bewohnten früheren Verwaltungseinheiten Donezk und Lugansk, die 2014 die Unabhängigkeit von der Ukraine beanspruchten und sich als »Volksrepubliken« konstituierten, aber in Wirklichkeit von Anfang an ihre Aufnahme in die Russische Föderation anstrebten. Die ständigen Versuche der Regierungen in Kiew, sich die »Abtrünnigen« mit weit überlegener Militärgewalt zu unterwerfen, führten letztlich zu einem Dauerkrieg, in dem mehr als 10.000 Menschen starben, ohne dass »die freie Welt« davon auch nur Notiz nahm.

Die diplomatischen Versuche, den Krieg im Donbass durch die internationalen Abkommen »Minsk« (5. September 2014) und »Minsk II« (12. Februar 2015) ohne noch mehr Blutvergießen zu beenden, wurden von der Regierenden in Kiew konsequent boykottiert, ohne dass sie westlichen Druck befürchten mussten. Seit dem 7. Februar 2019 ist die »strategische Orientierung der Ukraine auf den vollständigen Beitritt zur EU und zur NATO« in der Verfassung des Landes verankert. So beschlossen vom ukrainischen Parlament mit 334 von 450 Abgeordnetenstimmen.

Falsche Gefühle

Letztlich scheint die »Empathie«, die zur Zeit von maßgeblichen Politikern von Die Linke beschworen wird, etwas zu sein, das sich mit Hilfe der Medien nahezu beliebig an- oder abschalten lässt. Selbst manche Linke oder seit langem in der Friedensbewegung Aktive scheinen dem herrschenden Narrativ zu folgen, dass es in Europa seit 1945 bis jetzt keinen Krieg mehr gegeben habe, obwohl der drei Monate dauernde Bombenkrieg der NATO gegen Serbien im Frühjahr 1999 erst 23 Jahre zurückliegt.

Außerhalb Europas wütete der Westen mit »humanitären Interventionen«, die in Deutschland kaum wahrgenommen wurden und anscheinend längst vergessen sind. Abgesehen von den ungeheuren Verlusten an getöteten, verletzten und schwer erkrankten Menschen und den Leiden von Millionen zur Flucht Gezwungenen sind infolge dieser Kriege Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien und Jemen auf unabsehbare Zeit unregierbar geworden. Aber Kriege außerhalb Europas scheinen weithin nicht das falsche Gefühl zu stören, dass eigentlich seit langem »Frieden« geherrscht habe, den »Putin« jetzt verbrecherisch zerstört habe.