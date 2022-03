Treffsicher zum Duell

COLLECTION CHRISTOPHEL/Prod.DB/imago images Zur Wahl der Waffen: Eine Karo-Zehn statt einer Armbrust – Oscar Isaac als William Tell

Wer schon Filme kennt, bei denen Paul Schrader Regie geführt hat oder die auf einem seiner Drehbücher basieren, wird die Titelfigur von »The Card Counter« als einen alten Bekannten betrachten. In Gestalt von William Tell (Oscar Isaac) begegnet uns einmal mehr ein schweigsamer »einsamer Wolf«, der aufgrund früherer Erlebnisse schwer verkorkst ist und davon – bis zum unvermeidlich blutigen Schlussakt – in whiskeyseligen Tagebucheinträgen Rechenschaft ablegt.

Dabei erinnern Einzelheiten dieser Konstellation an »First Reformed« (2017), den tiefernsten letzten Film des 75jährigen US-Amerikaners, wie auch an sein frühes Drehbuch zu Scorseses New-Hollywood-Klassiker »Taxi Driver« (1976). Vor allem die Anklänge an »Light Sleeper« (1992) gehen so weit, dass sogar zwei Liedzeilen, die vor 30 Jahren in jenem stimmungsvollen Neo-Film-noir erklangen, nun als großflächige Tätowierung auf Williams Rücken wiederkehren. Noch mehr als in den illustren Referenzwerken spiegelt die Form hier allerdings den Inhalt, weshalb auch der politische Hintergrund besondere Schärfe gewinnt.

William ist ein professioneller Kartenspieler, der seine Einsätze nüchtern den Gewinnchancen anpasst. Die lassen sich beim Blackjack berechnen, wenn man alle aufgedeckten Karten drei möglichen Wertgruppen zuordnet. So heißt es jedenfalls in einem der Kommentare, die der Protagonist gelegentlich aus dem Off einstreut – wobei das zwiespältige Vergnügen, das dieser Film bereitet, keineswegs davon abhängt, solche Zockermethoden im Detail nachzuvollziehen. Man muss nicht einmal die Grundregeln der von William bevorzugten Glücksspiele kennen, da die Dramaturgie sich nicht um einzelne Partien kümmert.

Suff oder Knast

Allerdings zeichnet sich eine subtile Analogie zwischen dem zugleich spröden und spannungsgeladenen Erzählrhythmus und Williams gelegentlichen Reflexionen über Blackjack und Poker ab: Ebenso wenig wie Rechenkünste und psychologische Intuition ihn die jeweils entscheidende letzte Karte vorhersehen lassen, lässt die souveräne Inszenierung uns Zuschauer den Verlauf einzelner Szenen erahnen. Durchaus folgerichtig schwärmt die Hauptfigur von der Schönheit des Zufalls, der beim Poker jede Wahrscheinlichkeitsrechnung über den Haufen werfen kann.

Dazu passt, dass Schraders Drehbuch sich einerseits eines Minimums an dramaturgischer Schlüssigkeit und Solidität bedient: Im Laufe der einzelnen Runden einer Turnierserie steuert der vordergründige Plot allmählich auf einen Zweikampf mit einem anderen Pokerspieler (Alexander Babara) zu, dessen plumpe Publicitymasche bei dem um Unauffälligkeit bemühten William Verachtung hervorruft. Jener gebürtige Ukrainer tritt unter dem Namen Mr. USA an, trägt stets Klamotten mit Stars-and-Stripes-Muster und lässt zwei Claqueure jede gewonnene Partie mit »USA! USA!«-Rufen quittieren.

Andererseits bauen aber alle wichtigen Wendungen der Handlung unverblümt auf Zufall auf: Das gilt für Williams Treffen mit der flüchtigen Bekannten La Linda (Tiffany Haddish), die sich als Spieleragentin entpuppt, die den von ihr betreuten Zockern Investorengelder vermittelt. Es setzt sich fort mit dem Wiedersehen des korrupten Sicherheitsdienstleisters Gordo (William Dafoe), der einst in Abu Ghraib sein Unwesen trieb. Und es gipfelt in der Begegnung mit dem jungen Tunichtgut Cirk (Tye Sheridan), dessen Vater mit William im Irakkrieg diente – was den einen in Suff, Kindesmisshandlung und Selbstmord führte und den anderen, der durch den Nachnamen Tell als ein abstrakter amerikanisierter Wiedergänger des zum Schweizer Nationalhelden erkorenen Tyrannenmörders des Schillerschen Dramas ausgewiesen ist, in den Knast.

Angedeutetes Grau-in-Grau

Gleich zu Beginn wundert sich William darüber, wie gut er sich ans Gefängnisleben anpassen konnte. Dann wird bald klar, dass er die Monotonie der überstandenen Haft in seinen gegenwärtigen Alltag überträgt, der ihn von einem Mittelklassecasino zum anderen führt: Um das in anfänglichen Rückblenden angedeutete Grau-in-Grau seiner Gefängniszelle zu reproduzieren, verwandelt er anonyme Motelzimmer in kuriose Paraphrasen von Christos Verhüllungskunst. Dem Kameramann Alexander Dynan gelingt indes das Kunststück, sogar dem Casinotrubel jeden grellen Glanz auszutreiben – was schließlich alles wunderbar logisch wirkt, wenn William seinen in Flashbacks kurz aufblitzenden Horroreinsatz in Abu Ghraib als eine Kaskade unerbittlicher Reizüberflutung beschreibt.