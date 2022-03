Zögerliche Verbündete

Florian Gaertner/Auswärtiges Amt/dpa Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) vor der UN-Vollversammlung am Mittwoch

Der Druck war enorm, mit dem die westlichen Mächte am Mittwoch die UN-Generalversammlung zu einer möglichst breiten Verurteilung des russischen Überfalls auf die Ukraine zu bewegen suchten. »Putin ist jetzt in der Welt mehr denn je isoliert«, hatte US-Präsident Joseph Biden am Dienstag in seiner »Rede zur Lage der Nation« erklärt. Damit hatte er die Latte recht hoch gehängt. Denn seine Aussage trifft sicherlich zu auf Europa, Nordamerika und wenige enge Verbündete, die sich den Russland-Sanktionen angeschlossen haben – Australien, Japan, Südkorea, Singapur. »Die Welt« ist das allerdings nicht. Indien etwa, ein enger Verbündeter des Westens im Machtkampf gegen China, will seine gleichfalls engen Beziehungen zu Russland bewahren und sucht intensiv nach Wegen, die US-Finanzsanktionen gegen Moskau zu umgehen. Die arabischen Golfstaaten denken nicht daran, Russland zu isolieren; dasselbe trifft auf wichtige Staaten Lateinamerikas und Südostasiens zu. Gelingt es, sie wenigstens zur verbalen Verurteilung des Moskauer Angriffskrieges zu bewegen, dann wäre vielleicht ein erster Schritt zur weiteren Isolierung Russlands getan.

Es hat Gründe, dass Russland nicht so isoliert ist, wie der Westen es sich wünscht. Indien etwa gewinnt an Einfluss in der Weltpolitik – und es ist trotz all seiner Kooperation mit dem Westen nicht mehr bereit, auf außenpolitische Eigenständigkeit zu verzichten. Staaten wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich lange auf den Schutz der USA verlassen, nun aber erst in Afghanistan, dann in der Ukraine vorgeführt bekommen, dass dieser Schutz im Fall der Fälle nicht wirklich verlässlich ist. Ist es ratsam, sich – wie zum Beispiel Kiew – außenpolitisch von Washington als Prellbock gegen andere einspannen zu lassen, wenn man dann nicht oder nur im nachhinein gegen Angriffe verteidigt wird? Wohl kaum. Die Arabische Halbinsel tendiert denn auch, um sich abzusichern, ergänzend zu einer engeren Kooperation mit China – und eben mit Russland.

Ähnliche Sorgen plagen, auch wenn das öffentlich nicht gern ausgesprochen wird, Taiwan. Sollte dessen Konflikt mit Beijing irgendwann eskalieren – kann es dann sicher sein, dass die USA zu Hilfe eilen? Muss es nicht befürchten, dass Washington ähnlich entscheiden würde wie im Falle der Ukraine und, anstatt den ganz großen Krieg zu riskieren, Taipeh fallenließe? Um diese Sorgen zu zerstreuen, die seit der vergangenen Woche gewachsen sind, hielt sich am Mittwoch eine prominent besetzte Delegation pensionierter US-Militärs in Taiwan auf und versprach für einen etwaigen Konfliktfall zuverlässige Hilfe. In Taipeh bleiben freilich Zweifel. Ein Grund mehr für den Westen, an Russland ein Exempel zu statuieren, um die eigene globale Dominanz nicht nur zu festigen, sondern sie auch zu zelebrieren: Die Drohung, Russland ­demonstrativ zu »ruinieren« (Baerbock), ist ernstgemeint.