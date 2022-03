Agenda Systemwechsel

Hauke-Christian Dittrich/dpa Menschen in prekären Lebenssituationen sind zusätzlich von Verdrängung betroffen (Hannover, 2.11.2020)

In jüngster Zeit sei besonders schmerzlich bewusst geworden, dass »Gesundheit, ein Leben ohne Klimakrise, Frieden und soziale Gerechtigkeit nicht selbstverständlich sind«, sagte Susanne Hahmann, Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG-W) in ihrem Grußwort zur Eröffnung der Bundestagung der BAG-W am Mittwoch in Berlin. Die Tagung werde bis zum 4. März mit einem umfassenden Programm »ausarbeiten, was Wohnungslosenhilfe ist und sein muss«, so die Vorsitzende.

Das Thema Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit scheine »auf allen Ebenen angekommen zu sein«, so Hahmann. Die ebenfalls anwesende Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Klara ­Geywitz (SPD), wurde gelobt. Erstmals sei in einem Koalitionsvertrag festgeschrieben, »dass es eine nationale Strategie gegen Wohnungslosigkeit geben soll«. Geywitz nahm das gerne auf und bat die BAG-W in ihrer Begrüßung um »Geduld und Beharrlichkeit«. Die Überwindung von Wohnungslosigkeit werde »kein Sprint, sondern ein Dauerlauf«. Die Berliner Sozialsenatorin Katja Kipping (Die Linke) bemerkte, Berlin sei »Hauptstadt des Kampfes gegen Wohnungslosigkeit«. Die Berliner Landesregierung hatte im vergangenen Jahr einen »Masterplan zur Überwindung von Obdach- und Wohnungslosigkeit« auf den Weg gebracht.

Ortstermin am Morgen. An der Ecke des buntbemalten ehemaligen Jugendclubs »Kreuzer« im Görlitzer Park in Berlin Kreuzberg stehen ein paar Leute. Man springt vom einen Bein aufs andere und reibt sich die Hände in der kalten Morgenluft, der Atem weht in kleinen, weißen Wölkchen im Wind davon. Wenige Stufen hoch, auf dem Plateau steht eine Tür offen. »Sie können gerne reinkommen«, sagt Streetworkerin Matti, schiebt den transparenten Windfang zur Seite und tritt ins Gebäudeinnere.

Um von Wohnungslosigkeit betroffene oder bedrohte Menschen mit Hilfsangeboten zu erreichen, sind Streetworkerinnen Alicja, Matti und Zuza* vom Gangway e. V. auf Straßen und in Parks in Friedrichshain und Kreuzberg unterwegs. Sie kennen die Orte, an denen sich Menschen aufhalten (müssen), die aufgrund ihrer Problemlagen an den Hürden des Hilfesystems scheitern, oder ganz herausfallen. Bei der BAG-W Bundestagung stellten sie Fachkollegen aus dem Bundesgebiet und aus Wien den Standort im »Görli« vor.

»Die Probleme unserer Adressatinnen und Adressaten sind vielschichtig und je nach Ort unterschiedlich«, sagt Matti. Während in den Wohngebieten besonders von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen Rat und Unterstützung suchen, sei die Klientel der Sozialarbeiterinnen im Görlitzer Park besonders häufig von rassistischer Polizeigewalt und Kontrollen betroffen. »Wohnungslosigkeit ist mit vielen anderen Problemen verbunden«, sagt Streetworkerin Zuza im jW-Gespräch. Sucht- und Gesundheitsprobleme, Schulden, Gewalterfahrungen und psychische Belastungen gehören dazu. »Für Menschen ohne offiziellen oder mit unsicherem Aufenthaltsstatus ist das alles natürlich zusätzlich schwieriger«, ergänzt sie.

Aufwertung verdrängt vormalige Bewohner in den angesagten Kiezen. »Wer sich teurere Mieten leisten kann, hat andere Ansprüche an das Viertel, trägt auch zur Verdrängung der Menschen in prekären Lebenssituationen bei«, bemerkt Alicja im Gespräch mit jW. Es mag wie eine Kleinigkeit erscheinen, wenn Parkbänke oder Tischtennisplatten abgebaut werden. »Für unsere Klientel bedeutet es, ihr soziales Netzwerk verlieren. Die Menschen verlieren ihre Aufenthaltsräume, und für uns ist es schwerer, sie mit Hilfsangeboten zu erreichen.«

Den Masterplan der Berliner Landesregierung sehen die Streetworkerinnen kritisch. Es sei die Frage, von welchen Wohnungslosen man spreche, betont Zuza gegenüber jW. Geflüchtete Menschen ohne Aufenthaltsstatus hätten womöglich auch zu der tragenden Säule »Housing First« keinen Zugang. »Ich sehe das als unrealistisches Ziel, weil es keine grundlegende Systemveränderung gibt«, sagt Matti. Bei einem System, das nicht auf die Bedürfnisse der Menschen, sondern auf Profite ausgerichtet sei, »werden wir immer wieder auf diese Probleme stoßen«.