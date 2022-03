Debatte um Zwangsrekrutierung

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild Im Anmarsch: Soldaten des Falschirmjägerregiments 26 (Klietz, 1.10.2021)

Mehr Soldaten sind der nächste Punkt auf dem Wunschzettel der Aufrüstungspropagandisten. Die Debatte ist eröffnet, doch eine Rückkehr zur Zwangsrekrutierung wird offiziell für noch nicht opportun erklärt. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, hat sich am Mittwoch gegen die Neuauflage der Wehrpflicht ausgesprochen. Sie sei »in der jetzigen Situation nicht erforderlich«, stellte er gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe fest. Man brauche »gut ausgebildetes, in Teilen sogar hochspezialisiertes Personal«, zum Beispiel für die Abwehr von »Cyberangriffen«. Wehrpflichtige könnten das nicht leisten.

Die »Attraktivität des Arbeitgebers Bundeswehr« kranke bislang »meist an schlechter Ausstattung und auch an ihrem Image«, verriet SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Das lasse sich ändern, aber nicht über Wehr- und Dienstpflicht, sagte er den Funke-Zeitungen. Die Koparteivorsitzende Saskia Esken sagte am Mittwoch den Sendern RTL und NTV, sie halte die Dienstpflichtdebatte für eine »abwegige«.

Die allgemeine Wehrpflicht war 2011 ausgesetzt worden. »Als ein Relikt aus dem letzten Jahrtausend« gehöre sie im Grunde abgeschafft, erklärte Jan Korte, parlamentarischer Geschäftsführer der Linke-Fraktion, am Mittwoch per Twitter. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) sieht das offenbar anders. Er hatte am Dienstag in seinem Blog geschrieben, anders als seine Partei »sowohl für eine gut ausgerüstete Bundeswehr als auch für eine allgemeine Wehrpflicht« zu sein. Dabei müsse »der Auftrag der Truppe so klar formuliert sein, dass sich die Bevölkerung hinter ihren Zielen vereinigen kann«, schrieb Ramelow. Seiner Ansicht nach sollte die Bundeswehr in der Lage sein, Deutschland und Europa zu verteidigen – »nicht mehr und nicht weniger«.

Derweil sprach sich am Mittwoch die SPD-Gruppe »Forum Demokratische Linke« mit weiteren Organisationen wie dem Jugendverband »Die Falken« und dem Netzwerk ATTAC Deutschland gegen die von Kanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigte Milliardenaufrüstung der Bundeswehr aus. In einer Erklärung argumentieren sie, die Bundeswehr sei nicht von Unterfinanzierung geplagt, sondern von strukturellen Problemen. Sie forderten eine »Reform« der Truppe anstelle ihrer Aufrüstung.