»Es ist ein politischer Schauprozess«

Nadine Weigel/dpa Draußen Solidarität: Demonstration für die Angeklagte vor dem Landgericht Gießen (17.1.2022)

Das Berufungsverfahren vor dem Landgericht Gießen gegen die Umweltaktivistin Ella hätte am Dienstag zu Ende gehen sollen. Sie war in erster Instanz aufgrund ihrer Proteste gegen den A49-Ausbau im Dannenröder Forst wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie gefährlicher Körperverletzung zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Weshalb soll das Urteil nun voraussichtlich erst am 10. März fallen?

Seit längerem läuft ein Antrag auf Haftentlassung für Ella, den das Gericht nicht entscheidet. Sie sitzt auch seit einem Jahr und drei Monaten in Haft, weil sie keine Angaben zur Person macht, und die Behörden das so von ihr erzwingen wollten. Wir hoffen, dass der Prozess nun mit einem Freispruch zu Ende geht und sie endlich aus dem Knast kommt.

Im Berufungsverfahren hat sich gezeigt, dass es sich um einen politischen Schauprozess handelt. Von Polizei und Staatsanwaltschaft in erster Instanz behauptete angebliche Fakten erwiesen sich als falsch. Von der Schwere der Anklage, aufgrund derer Ella verurteilt wurde, blieb quasi nichts mehr übrig. Deshalb haben ihre beiden Verteidigerinnen am Dienstag Beweisanträge gestellt, damit dies noch öffentlich vor Gericht zur Sprache kommt. Eigentlich müsste die Staatsanwaltschaft die Polizisten strafrechtlich zur Verantwortung ziehen. Die Rote Hilfe kritisiert, dass sich die Staatsanwältin schwertut, deren Falschaussagen zu verfolgen.

Am 26. November 2020 befand sich Ella auf einem Baum, als eine SEK-Einheit sie teils ohne Beachtung der Sicherung an den Füßen herunterziehen wollte. Die Staatsanwaltschaft und das Amtsgericht Alsfeld bewerteten eine Bewegung Ellas als Tritt gegen die Polizisten. Wie stellt sich das jetzt dar?

Die Beamten hatten damals noch vor Gericht ausgesagt, sich in Lebensgefahr befunden zu haben, als sie Ella vom Baum holen wollten. Im Berufungsverfahren änderten sie ihre Aussagen dazu. Die ganze Anklage war also auf Lügen aufgebaut. Was auch auf den Videoaufnahmen der Polizei selber eindeutig zu sehen ist. Staatsanwaltschaft und Polizei standen offenbar unter Erfolgsdruck, Ergebnisse liefern zu müssen, weil man diese Bilder des Widerstandes im Dannenröder Wald nicht haben wollte. In der ersten Instanz hatte das Gericht der Tendenz nachgegeben, sich allein auf die Aussagen der Polizei zu verlassen. Bei der Überprüfung wurde nun klar, dass Ella unsachgemäß vom Baum abtransportiert wurde. Ihr wurde mit Karabinern auf die Hände geschlagen. Unter den Bäumen kommentierten Polizisten dies mit »Das hat sie verdient«. Es ging von Anfang an darum, an ihr ein Exempel zu statuieren, um den Kampf der Klimabewegung zu diskreditieren. Ziel war offenbar, die Bewegung einzuschüchtern, damit sich Menschen daran nicht mehr beteiligen.

Die Rote Hilfe vermutet also politische Gründe hinter der Härte der Strafverfolgung von Ella?

In Hessen regiert eine Regierungskoalition von CDU und Bündnis 90/Die Grünen. Letztere behaupten ständig, sich für Umweltschutz einzusetzen und der Klimakrise entgegenzuwirken. Tatsächlich aber sind sie dafür verantwortlich, in zugespitzter Krisensituation in Mittelhessen Wald abzuholzen. In dieser politischen Stimmungslage stellte die Staatsanwaltschaft ihre harte Verfolgungsstrategie gegen Ella auf. Zunächst versuchte sie, mit »versuchter Tötung« Tatvorwürfe aufzustellen, die sich sehr schnell als unhaltbar erwiesen. All das wurde von einer entsprechenden Berichterstattung konservativer Medien begleitet.

Wie geht die Aktivistin damit um?

Ella hat ein klares Statement abgegeben, dass sie weiter gegen die Zerstörung von Umwelt und Klima kämpft. Sie tritt in der Haft entschlossen für die Rechte der anderen Gefangenen ein und führt den politischen Kampf von dort aus fort. Sie muss freigesprochen werden. Ob es allerdings dazu kommt und ob die Staatsanwaltschaft auch die Straftaten der Polizei tatsächlich ermittelt und verfolgt, das ist bislang noch offen.

Und wie wird die Rote Hilfe weiter agieren?

Wir stehen weiter zur Verfügung, um Ella zu unterstützen und auch die anderen Aktivistinnen und Aktivisten im Widerstand des Dannenröder Waldes. Denn weitere 200 Verfahren sind in dem Zusammenhang noch offen.