Polizei stoppt zwei Neonazikonzerte

Rostock. Zwei Rechtsrockkonzerte wurden in Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz unterbunden. Beamte stoppten am Sonnabend nachmittag nach eigenen Angaben die Vorbereitungen auf ein als private Geburtstagsfeier getarntes »konspirativ vorbereitetes Rechtsrockkonzert« im Landkreis Nordwestmecklenburg. Zugleich beendeten Polizisten im rheinland-pfälzischen Landkreis Mayen-Koblenz am Samstag abend ein Konzert einer Neonaziband kurz vor Beginn. (AFP/jW)