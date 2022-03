Schutzmacht für Revisionisten

Uwe Anspach/dpa Literweise Pfefferspray feuern die Behelmten auf die Demonstrierenden (Pforzheim, 23.2.2022)

In Baden-Württemberg haben Neonazis am 77. Jahrestag der Bombardierung der Stadt Pforzheim ihren geschichtsrevisionistischen »Fackelmarsch« inklusive »Mahnwache« ungestört abhalten können. Die Aktion fand am Mittwoch abend vergangener Woche statt. Während die laut Behördenangaben rund 40 Faschisten für die Staatsgewalt offensichtlich kein Problem darstellten, protestierten mehr als 600 Nazigegner. Dazu aufgerufen hatte unter anderen ein Verbund antifaschistischer Zusammenschlüsse aus Pforzheim, Karlsruhe, Freiburg, Stuttgart, Tübingen, Villingen-Schwennigen und Frankfurt am Main. Sie gingen mit dem Pforzheimer Bündnis »Initiative gegen rechts« aus verschiedenen Parteien und Gewerkschaften auf die Straße.

Nach einer Auftaktkundgebung am Bahnhof zogen die Antifaschisten in Richtung der »Mahnwache« auf den Wartberg. Dabei stieß die Demo auf Absperrungen der Polizei. Laut deren Version sollen mehrere Demonstrierende Einsatzkräfte angegriffen und versucht haben, die Absperrung zu durchbrechen. Den Behördenangaben vom Donnerstag zufolge wurden die Beamten mit Knallkörpern beworfen, getreten und geschlagen.

Die Polizei setzte »literweise Pfefferspray« gegen die Antifaschistinnen und Antifaschisten ein, wie es in einem Bericht vom Donnerstag auf der Internetseite zum Aufruf »Nicht lange fackeln« heißt. Hinzugekommen sei ein »martialisches Drohaufgebot aus mehreren Hundertschaften, Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten, Kampfhunden, Hubschrauber, Wasserwerfer, Drohnen und einem Festungswall aus Hamburger Gittern rund um die Nazimahnwache«. Amateuraufnahmen, die noch am Mittwoch abend vergangener Woche veröffentlicht wurden, zeigen, wie Beamte in Kampfmontur auch nach Einkesselung der Nazigegner auf sie weiter einschlugen und mit Pfefferspray attackierten. Diese spannten zum Selbstschutz schwarze Regenschirme auf. Die Versammlungsbehörde habe die Demo schließlich gegen 20 Uhr für aufgelöst erklärt. Die Polizisten erhoben laut Mitteilung rund 240 Personalien wegen Verdachts des Landfriedensbruchs, Angriffs auf Polizeibeamte sowie weiterer Delikte. Sie hätten Holzstöcke, Knallkörper, Tierabwehrspray, Zahnschutz und »Maskierungsmittel« sichergestellt.

Den Protest sicherten Freiwillige der notfallmedizinischen Betreuungsgruppe »Demosanitäter« ab. Deren am Donnerstag veröffentlichte Bilanz verzeichnet Dutzende Verletzte: »67 Patient*innen (11mal chirurgisch, 11mal psychisch, 45mal Pfefferspray – Dunkelziffer nicht eingerechnet).« Die Sanitäterinnen und Sanitäter kritisierten das Vorgehen der Polizei, das zu »dieser hohen Anzahl Verletzter führte«. Nach Behördenangaben habe dagegen nur ein Beamter »Verletzungen« davongetragen.

Pforzheim war am 23. Februar 1945 beim Luftangriff von 379 britischen Bombern innerhalb von 22 Minuten fast völlig zerstört worden, wie der SWR zum Jahrestag berichtete. Dabei starben rund 18.000 Menschen. Dies instrumentalisiert der 1989 gegründete Neonaziverein »Freundeskreis ein Herz für Deutschland e. V.«. »In Anbetracht der Verantwortung, welche mit dem Erbe des Faschismus einhergeht, ist dies nicht nur völlig inakzeptabel, sondern auch eine Verhöhnung der Opfer des Faschismus«, erklärten die Nazigegner in ihrem Aufruf. Das Sabotieren dieser »Mahnwache« bleibe weiterhin »alternativlos«.