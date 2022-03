»Wir wollen über Geschichte ins Gespräch kommen«

commons.wikimedia.org/wiki File:Ehemalige_Kommandanturgebäude_des_Stalag_III_A.jpg Ehemalige Kommandanturgebäude des Kriegsgefangenenlagers Stalag III A in Luckenwalde (2010)

In einem Geschichtsprojekt haben Sie sich mit Mitstreitern aus Deutschland und Serbien in den vergangenen Monaten mit dem sogenannten Stammlager III A in Luckenwalde beschäftigt. Warum?

Ich komme aus der Region und wusste, dass es in Luckenwalde dieses Lager für Kriegsgefangene im Zweiten Weltkrieg gab. Das Gelände liegt abgelegen in einer Sackgasse hinter einem Gewerbegebiet. Als ich es dann einmal besuchte, war ich überrascht, dass es dort einen jugoslawischen Friedhof gibt; und zwar nicht mit Massengräbern, sondern mit individuellen Grabsteinen.

Das Schicksal der sowjetischen und westeuropäischen Gefangenen ist recht bekannt, das der jugoslawischen ist dagegen ein blinder Fleck. Weil wir vom Projekthaus in Potsdam seit Jahren eng mit dem Jugendkulturhaus »CK 13« in der serbischen Stadt Novi Sad zusammenarbeiten, lag es nahe, ein internationales Projekt zu starten, um mehr über die jugoslawischen Gefangenen zu erfahren.

Was haben Sie bei Ihren Recherchen herausgefunden?

Unsere Idee war es, mit einer Social-Media-Kampagne an die Öffentlichkeit zu gehen. Doch zuvor hatten wir eine Karte mit den Gräbern angefertigt, die auf unserer Internetseite abrufbar ist. Dadurch haben Angehörige die Möglichkeit nachzuschauen, wo ihre Vorfahren begraben sind. Mit Hilfe des Heimatmuseums in Luckenwalde und der Friedhofsverwaltung haben wir zudem Informationen gesammelt und anschließend einen Dokumentarfilm erstellt. Der wurde von mehr als 10.000 Menschen in den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens gesehen. Daraufhin haben sich auch Überlebende und deren Nachkommen bei uns gemeldet.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Bei uns hat sich unter anderem eine junge Frau gemeldet. Sie ist die Urenkelin von Spiro Komatina, der kurz nach dem Überfall Nazideutschlands auf Jugoslawien im April 1941 in ­Skopje gefangenengenommen worden war und anschließend nach Luckenwalde gebracht wurde. Hier starb er nur einen Tag nach seiner Ankunft, wohl, weil er in Wien Wasser aus der Donau getrunken hatte. Ein Cousin Spiros errichtete für ihn einen Grabstein, neben dem er sich fotografieren ließ. Dieses Bild nahm er nach dem Krieg mit zurück nach Jugoslawien, wo die Familie es noch immer im Wohnzimmer aufgehängt hat.

Wie viele Schicksale von Kriegsgefangenen in Luckenwalde sind weiterhin unbekannt?

Das ist schwer zu sagen. Das Lager in Luckenwalde war eines der ersten und größten mit mehr als 200.000 Menschen, die dort während des Zweiten Weltkrieges registriert und dann weiter in sogenannte Arbeitskommandos verteilt wurden. Darunter waren Tausende Jugoslawen. Auf dem Friedhof sind rund hundert Gräber von jugoslawischen Opfern, deren Schicksal größtenteils unbekannt ist.

Gab es bei Ihnen neben der historischen Forschung noch andere Gründe, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen?

Tatsächlich, denn das Projekt lief unter dem Titel »Geschichte von unten«. Uns geht es darum, wie man als Laie ein historisches Thema aufarbeiten kann, um dafür außerhalb von akademischen Zirkeln eine Öffentlichkeit zu erreichen. Deswegen haben wir uns für Social Media und die Kurzdokumentation entschieden. Ein anderes Ziel ist es, über Geschichte ins Gespräch zu kommen, beispielsweise in der eigenen Familie.

Wie wird in Luckenwalde an das ehemalige Lager erinnert?

Der Friedhof ist zwar in einem ordentlichen Zustand und wird auch gepflegt, der Ort ist aber wenig bekannt. Zum einen liegt er total abseits, zum anderen gibt es in der Region viele andere Gedenkstätten und Mahnmale. ­Perspektivisch kann es sogar sein, dass die Grabsteine des jugoslawischen Teils des Friedhofs entfernt werden.

Wie wollen Sie nun fortfahren?

Wir lassen die Kampagne weiterlaufen und warten ab, wer uns noch kontaktiert. Wir wollen die Geschichten, die an uns herangetragen wurden und werden, noch aufarbeiten und veröffentlichen. Und vielleicht gibt es auch noch ein Anschlussprojekt.