Insolvenzverfahren für MV-Werften eröffnet

Rostock. Das Amtsgericht Schwerin hat das Insolvenzverfahren für die MV-Werften-Gruppe in Mecklenburg-Vorpommern offiziell eröffnet. Ein Gerichtssprecher sagte am Dienstag, acht Unternehmen an den drei Werftstandorten in Wismar, Rostock-Warnemünde und Stralsund seien vom Verfahren betroffen. Ein Großteil der zuletzt rund 2.000 Beschäftigten kann in Transfergesellschaften wechseln, die von Bund und Land finanziert werden. Die Werftengruppe und der Eigner Genting Hongkong hatten im Januar nach ausbleibenden Finanzhilfen von Bund und Land Insolvenz beantragt. Noch liegt in Wismar ein zu 80 Prozent fertiggestelltes, riesiges Kreuzfahrtschiff, für das Insolvenzverwalter Christoph Morgen derzeit mögliche Interessenten sucht. (dpa/jW)