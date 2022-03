Nahverkehr: Ukrainischer Pass nun Ticket

Frankfurt am Main. Geflüchtete aus der Ukraine dürfen nun auch kostenlos den Nahverkehr in Deutschland nutzen. Die Deutsche Bahn hatte schon zuvor angekündigt, dass Geflüchtete mit ukrainischem Pass oder Personalausweis kostenlos alle Fernzüge aus Polen in Richtung Deutschland nutzen können. Nun stehen ihnen auch die Züge des Nahverkehrs kostenlos zur Verfügung, wie der Deutschlandtarifverbund – ein Zusammenschluss von mehr als 60 Trägern und Unternehmen – in Frankfurt am Main mitteilte. Der ukrainische Pass gilt dabei unkompliziert als Ticket. Das gelte »bis auf weiteres« für alle Verkehrsmittel des Schienenpersonennahverkehrs. (dpa/jW)