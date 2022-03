Alte Ideologie

Britta Pedersen/dpa Sahra Wagenknecht und Gregor Gysi bei einem Linke-Bundesparteitag (Leipzig, 9.6.2018)

In der Partei Die Linke eskaliert nach dem russischen Angriff auf die ­Ukraine die Auseinandersetzung um die Einordnung dieses Krieges und die notwendigen politischen Schlüsse. Nachdem die Fraktion in der Sondersitzung des Bundestages am Sonntag gegen den Entschließungs­antrag der Regierungsparteien und der Union gestimmt hatte, der die Bundesregierung zu Aufrüstung, Waffenlieferungen an die ­Ukraine und umfassenden Sanktionen gegen Russland aufgefordert hatte, zeigt sich nun, dass diese geschlossene Stellungnahme der Fraktion erst in letzter Minute zustande kam.

Nach jW-Informationen hatte die Mehrheit der Fraktion zu Beginn der Sondersitzung noch die Absicht, sich bei der Abstimmung über den Regierungsantrag zu enthalten. Erst im Zuge der überraschenden Ankündigung des Bundeskanzlers, im laufenden Jahr 100 Milliarden Euro für die Aufrüstung der Bundeswehr zur Verfügung zu stellen, erfolgte kurzfristig die Einigung auf die Ablehnung.

In der Debatte innerhalb der Fraktion vor der Sondersitzung kam es nach jW-Informationen zu einigen bemerkenswerten Wortmeldungen. Demnach soll Koparteichefin Susanne Hennig-Wellsow den russischen Präsidenten in dieser Fraktionssitzung als »Faschist« etikettiert und offen Waffenlieferungen an die ­Ukraine befürwortet haben. Der außenpolitische Sprecher der Fraktion, Gregor Gysi, hat den Angaben zufolge bei der Aussprache für die Zustimmung zu dem Entschließungsantrag der Regierung bzw. sogar dafür plädiert, diesen Antrag zusammen mit den Ampelparteien und der Union einzubringen. Gysi erlitt nach Angaben eines Fraktionsmitgliedes gegenüber dieser Zeitung allerdings eine »krachende Niederlage« und soll dem Vernehmen nach nur von drei Abgeordneten unterstützt worden sein. Hennig-Wellsows Position, die ebenfalls zu einem vollständigen Einschwenken der Fraktion auf die Regierungslinie geführt hätte und obendrein dem Parteiprogramm widerspricht, fand demnach keine Unterstützung.

In der Minderheit blieb nach jW-Informationen in der Fraktionssitzung zunächst auch eine Gruppe von Abgeordneten, die schon dort für die Ablehnung des Regierungsantrages geworben hatte. Einige dieser Abgeordneten bereiteten daraufhin eine politische Erklärung vor, die als Begründung für ihr Minderheitenvotum gedacht war. Diese Erklärung wurde schließlich von Sahra Wagenknecht, Sevim Dagdelen, Sören Pellmann, Andrej Hunko, Zaklin Nastic, Klaus Ernst und Christian Leye unterzeichnet und am Sonntag veröffentlicht.

Gysi nahm an der Sondersitzung des Bundestages nicht teil. Am Dienstag wurde bekannt, dass er am Montag die Unterzeichner dieser Erklärung in einem Schreiben attackiert hat. Er wirft den Abgeordneten darin vor, die politische Erklärung der beiden Parteivorsitzenden »konterkariert« und ihn als außenpolitischen Sprecher nicht einbezogen zu haben. »Entsetzt« sei er über eine ihm zufolge in der Erklärung feststellbare »völlige Emotionslosigkeit hinsichtlich des Angriffskrieges«. »Ihr seid nur daran interessiert, eure alte Ideologie in jeder Hinsicht zu retten«, heißt es weiter. Die Position der Abgeordneten gibt er so wieder: »Die NATO ist böse, die USA sind böse, die Bundesregierung ist böse und damit Schluss für euch«. Er schreibt zudem, die NATO habe »jetzt« »keinen einzigen Fehler begangen, der den Krieg Russlands rechtfertigte«.

Gysi räumt ein, dass die Ablehnung der Aufrüstung richtig sei, beklagt aber, dass die Ablehnung von Waffenlieferungen an die Ukraine »so generell« geäußert werde, als sei das »eine linke Position«. Ihm zufolge sei hier nur die »besondere Geschichte Deutschlands« ein akzeptables Argument. Die Argumentation der sieben Abgeordneten laufe darauf hinaus, der Ukraine »faktisch ein Selbstverteidigungsrecht« abzusprechen. Putin habe die Position der Partei gegen die Osterweiterung der NATO »insofern widerlegt, als er die ­Ukraine nicht angegriffen hätte, wenn sie Mitglied der NATO gewesen wäre«. Das »imperiale Denken« Putins sei katastrophal und müsse »überwunden werden«.

Wagenknecht wies die Äußerungen Gysis am Dienstag scharf zurück. Sie sei »entsetzt über den Brief«, der den Eindruck erwecke, es gebe »in der linken Bundestagsfraktion Mitglieder, mich eingeschlossen, die Putins völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht unmissverständlich verurteilt hätten«, hieß es in einer Stellungnahme. Es grenze an Rufmord, so zu tun, als hätten die fraglichen Abgeordneten »den russischen Angriffskrieg auch nur ansatzweise gerechtfertigt oder es an Empathie mangeln lassen«. Die Partei habe Waffenlieferungen in Kriegsgebiete und Aufrüstung immer abgelehnt, dabei solle es bleiben.