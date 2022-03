Medienregulierer drohen RT DE

Berlin. Deutsche Medienregulierer haben ein Zwangsgeld von 25.000 Euro gegen das deutschsprachige Live-Programm des russischen Mediums RT angedroht. Das teilte die Medienanstalt Berlin-Brandenburg am Dienstag der Deutschen Presseagentur mit. Die Regulierer wollen damit erreichen, dass die RT DE Productions GmbH mit Sitz in Berlin das Live-TV-Programm von RT DE einstellt. Bereits Anfang Februar hatten die Medienanstalten ein Sendeverbot erteilt, weil für das Programm keine Rundfunklizenz in Deutschland vorliege. RT DE wehrt sich dagegen und reichte im Februar beim Verwaltungsgericht Berlin eine Klage ein. Eine Entscheidung war zunächst nicht bekannt. (dpa/jW)