Einigkeit gegen Russland

Virginia Mayo/AP/dpa EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht am Dienstag in Brüssel vor der ukrainischen Flagge

Soviel Einigkeit herrscht nur in Kriegszeiten: Bei einer Sondersitzung des EU-Parlaments in Brüssel wurde der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij am Dienstag von einem Großteil der Abgeordneten mit Applaus bedacht. Selenskij forderte in einer Videoansprache eine »gleichberechtigte« Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union ein. »Beweisen Sie, dass Sie auf unserer Seite stehen«, drängte er. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nannte den Krieg in der Ukraine »einen Moment der Wahrheit für Europa«. Zudem stellte sie »mindestens 500 Millionen Euro« an »humanitärer Hilfe« in Aussicht. Zum Antrag Kiews auf EU-Mitgliedschaft erklärte sie, es liege »noch ein langer Weg vor uns«.

Am Dienstag traf sich auch der UN-Menschenrechtsrat im schweizerischen Genf. In einer koordinierten Aktion verließen mehrere Delegationen vor Beginn der Rede des russischen Außenministers Sergej Lawrow den Saal. Lawrow, der aufgrund der Sperrung eines großen Teils des europäischen Luftraums nicht persönlich anreisen konnte, rechtfertigte den russischen Einmarsch in der Ukraine in einem Videostatement. Dabei warf er Kiew jahrelange Terrorisierung von Angehörigen der russischen Minderheit in der Ukraine vor. Dabei habe der Westen nicht nur zugeschaut, sondern dies unterstützt. Der UN-Menschenrechtsrat hatte am Montag seine jährliche Frühjahrssitzung begonnen.

Vor der Ständigen Abrüstungskonferenz, die am Dienstag ebenfalls in Genf tagte, warf Lawrow der Ukraine eine Bedrohung der internationalen Sicherheit vor. So strebe die Regierung in Kiew den Besitz von Atomwaffen an, Russland müsse auf »diese reale Gefahr reagieren«. Gleichzeitig betonte Lawrow: »Wir glauben weiter, dass ein Atomkrieg nicht gewonnen werden kann und niemals geführt werden darf.« Von der NATO forderte er Abrüstung, die Zusage zu Sicherheitsgarantien sowie einen Rückzug auf das Gebiet von 1997.

Am Montag hatte der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, die Einleitung von Untersuchungen zu Kriegsverbrechen in der Ukraine angekündigt. Es gebe »plausible Gründe« für die Annahme, dass seit 2014 in der Ukraine »sowohl mutmaßliche Kriegsverbrechen als auch Verbrechen gegen die Menschheit begangen wurden«. Angesichts der »Ausweitung des Konflikts« werde auch die Untersuchung ausgeweitet.