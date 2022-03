Alternativen zur Unternehmerdiktatur

Jannis Mattar/dpa Auch bei Süßem üblich: Monotoner Drill am Fließband (Aachen, 10.10.2016)

Der Schlagwortsatz lässt aufhorchen: »Die moderne Firma ist eine Diktatur.« So bringt die US-amerikanische Philosophin Elizabeth Anderson die Verhältnisse in kapitalistischen Unternehmen auf den Punkt. Bei der Einsetzung der Unternehmensleitung und den wichtigsten unternehmerischen Entscheidungen hätten allein die Kapitaleigner bzw. ihre Repräsentanten das Sagen, die Beschäftigten hingegen keinen wirklichen Einfluss. Diese These ist Ausgangspunkt eines Aufsatzes von Werner Nienhüser in der Fachzeitschrift Industrielle Beziehungen. Er fragt zunächst danach, »ob die These der Diktaturähnlichkeit auch für Verfassungen deutscher Unternehmen gilt, da hier die Mitbestimmung der Arbeitnehmer relativ weitreichend ist«.

Der Betriebswirtschaftsprofessor von der Uni Duisburg-Essen diskutiert dies anhand der von Anderson entwickelten Kriterien für Diktaturen: Die Regierung ist Eigentümerin sämtlicher Produktionsmittel; es besteht eine hierarchische Struktur, die von der Regierung ohne Beteiligung der Regierten festgelegt wird; die Regierung hat das Recht, zu belohnen und zu bestrafen; die Regierung verfügt über einen Propagandaapparat, Gegenpropaganda kann negativ sanktioniert werden. In all diesen Aspekten kommt Nienhüser mehr oder weniger deutlich zu dem Schluss, dass auch die Strukturen deutscher Firmen tendenziell diktatorischen Charakter haben, zumindest »weit davon entfernt (sind), als demokratisch bezeichnet werden zu können«.

Sodann skizziert der Wissenschaftler zwei Modelle einer alternativen Unternehmensverfassung: Zum einen ein von Isabelle Ferreras 2017 entwickeltes Zweikammernsystem, bei dem die eine Kammer von der Kapitalseite, die andere von den Beschäftigten besetzt wird und keine wesentlichen Entscheidungen ohne Mehrheit in beiden Kammern gefällt werden können. Zum anderen stellt er die Konturen eines Modells von Oswald von Nell-Breuning aus den 1960er Jahren dar, das auf die katholische Soziallehre zurückgeht und in eine ähnliche Richtung weist.

Zwar gehen die von Nienhüser dargelegten Modelle deutlich über die von Gewerkschaften derzeit vorgebrachten Forderungen nach einer Ausweitung der Mitbestimmung hinaus. Sie sind aber, wie der Autor selbst bemerkt, »eher reformistisch« und »eher darauf ausgerichtet, den Kapitalismus zu biegen, und weniger darauf, ihn zu brechen«. Ob das überhaupt möglich ist, mag man bezweifeln. Dennoch besteht das Verdienst des Aufsatzes darin, die in der Soziologie weitgehend ausgeblendete Frage nach einer Demokratisierung von Unternehmen überhaupt wieder zur Diskussion zu stellen. (jW)