Nachschlag: 1.148 Seiten Langeweile

imago stock&people Kein Blatt vor den Mund: Literaturkritiker Denis Scheck (Frankfurt am Main, 11.10.2012)

Am Sonntag abend war es wieder soweit: Denis Scheck informierte in »Druckfrisch« über Neuigkeiten im Leseregal. Höhepunkt, wie immer: der Literaturkritiker an einem Rollband, an dessen Ende die Mülltonne steht, die einen Fehlkauf verhindern helfen kann. Und Scheck klärt auf über das, was in dem jeweiligen Buch – diesmal aus der Sparte Belletristik – steht, nimmt aber auch kein Blatt vor den Mund, bezeichnet Schund als Schund. So steht auf Platz zehn der »Spiegel«-Bestsellerliste Diana Gabaldons »erotisch aufgepimpter Historienkitsch«; auf acht folgt Ken Follett: »Wenn man als amerikanische Präsidentin am Vorabend eines Atomkriegs mit China im Bunker des Weißen Hauses seiner 14jährigen Tochter erklären muss, Daddy hat sich in jemand anderen verliebt, dann, ja dann hat man wohl wirklich Probleme.« Aber halt, nicht in die Tonne?!? Nein, Scheck liest nach Jahren mal wieder gerne Follett. Unnötig zu erwähnen, dass Jussi Adler-Olsen (4) und Sebastian Fitzek (2) da landen, wo sie hingehören. (si)