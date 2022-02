Schwarze Kunst ist immer verschlüsselt

Klaus Rose/imago »Künstler sind die wahren Dokumentaristen der Geschichte« – Harry Belafonte 1981 im Bonner Hofgarten bei der mit 300.000 Teilnehmern bis dahin größten Friedensdemonstration in der BRD

Wenn der 1927 in Harlem, New York geborene Harry Belafonte nicht zwei Ehen in den Graben gefahren hätte und laut seiner Autobiographie »My Song« eine Zeit lang spielsüchtig gewesen wäre, müsste ihn das Feuilleton wohl heiligsprechen. Der Sohn eines Schiffskochs aus Martinique und einer Hilfsarbeiterin aus Jamaika nutzt seit 70 Jahren seine Popularität als Entertainer, Schauspieler und Sänger, um für Frieden, gegen Atomkraft und vor allem gegen Rassismus zu protestieren. Weltweit berühmt wurde der Absolvent der New Yorker Erwin-Piscator-Schauspielschule 1956 mit seinem »Banana Boat Song« aus dem Album »Calypso«. Die sauber geschmetterten Anfangssilben des karibisches Volkslieds »Daaaay-ooo – ­Dayayay-o!« sind wohl jedem bekannt. Textlich gewährt das fröhlich daherkommende Lied Einblick in den harten Arbeitsalltag der Hafenarbeiter, die Bananenstauden verfrachten. »So haben meine Vorfahren eben ihren Protest verpackt. Schwarze Kunst war immer verschlüsselt«, sagt Belafonte.

1954 gelang es ihm, sich als Filmschauspieler und Musiker zu etablieren. Er erhielt seine eigene Fernsehshow, in der er dem US-amerikanischen Publikum etwa den Folksinger und späteren Literaturnobelpreisträger Bob Dylan oder die afrikanische Sängerin Miriam Makeba nahebrachte. Nicht zuletzt mit deren Auftritt überwand er die bis in die 1960er Jahre hinein vorherrschende rassistische Borniertheit im amerikanischen Fernsehen. An der Seite von Martin Luther King Jr. kämpfte Belafonte für schwarze Bürgerrechte in den USA, mit Nelson Mandela gegen die Apartheid in Südafrika und als UNICEF-Botschafter für Kinder auf Haiti und im Sudan.

Zu Beginn der 1980er Jahre wandte er sich mit der Idee, eine Benefizsingle für die hungernde Bevölkerung in Afrika aufzunehmen, an Lionel Richie, Michael Jackson und Quincy Jones. Daraus wurde das Projekt »USA for Africa«. Dass dabei in einer Session mit anderen bekannten Musikern der aufgeblähte Zuckerwattesong »We Are the World« wurde, kann Belafonte musikalisch nicht angelastet werden. Die Komponisten hießen Jackson und Richie.

Seit 1987 ist der preisgekrönte Künstler »Botschafter des guten Willens« der UNICEF. 2016 unterstützte er im Vorwahlkampf die Kandidatur von Bernie Sanders bei der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten.

2002 veröffentlichte Belafonte »The Long Road to Freedom«, eine Anthologie schwarzer Musik aus drei Jahrhunderten. Auf fünf CDs hören wir Kriegsgesänge der westafrikanischen Aschanti aus dem 17. Jahrhundert, nigerianische Kinderlieder, frühe Spirituals, kreolische Chöre aus dem Mississippi-Delta, Arbeits-, Gefängnis- und Plantagenlieder, Blues, Gospel und Balladen. Die musikalische Reise endet um das Jahr 1900.

In der heutigen Popmusik lobt Belafonte den Rap: »Die Hiphopkultur kommt aus der Bronx, aus den Armenvierteln. Musik und Texte protestierten gegen Unterdrückung, gegen Rassismus und dagegen, dass die Demokratie Amerikas nicht für alle Bürger gilt. Darum ging es am Anfang, und damit wurde eine große amerikanische Folktradition fortgeführt, die wir als ›Musik des Volkes‹ bezeichnen. Die nur auf Profit und Geld bedachte Musikindustrie trat jedoch schnell auf den Plan, um diese neue Kultur zu vermarkten. Dadurch wurde ihr Inhalt korrumpiert. Sie bekam ein neues Gesicht, das von Gewalt und Materialismus geprägt war. Interessant ist, dass viele junge Leute, mit denen ich zu tun habe, jetzt diese Musik zu ihren ursprünglichen Wurzeln zurückholen wollen. Das macht mir viel Mut« (zitiert nach Michael Kleff, »Harry Belafonte – Anthologie der schwarzen Musik als Lebenswerk«, 2012)

Harry Belafonte wird am Dienstag 95 Jahre alt. Wir gratulieren.