Sanktionen mit Vorbehalt

Political-Moments/imago images Amira Mohamed Ali am Sonntag im Bundestag

Bei der Sondersitzung des Bundestages am Sonntag, in der Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein umfassendes Aufrüstungsprogramm angekündigt und die Belieferung der Ukraine mit Waffen gerechtfertigt hat, haben die Abgeordneten der Fraktion Die Linke gegen den von den Ampelparteien und der Union eingebrachten Entschließungsantrag gestimmt. Die Partei hatte einen eigenen Entschließungsantrag vorgelegt, der von den anderen Fraktionen abgelehnt wurde. Die wesentliche Abweichung vom Regierungsstandpunkt, die bei dieser Gelegenheit markiert wurde, besteht in der Ablehnung der Waffenlieferungen, dem Fehlen einer offenen Aufrüstungsforderung und in einer limitierten Bejahung von Sanktionen mit dem Vorbehalt, dass sie die »Oligarchen und Kriegsprofiteure direkt treffen«. Andere Passagen – insbesondere zur Bewertung des russischen Angriffs – wurden weitgehend aus dem Mehrheitsantrag übernommen.

Im Nachgang zu der Sitzung zirkulierten am Sonntag und Montag zwei verschiedene politische Erklärungen von Linke-Abgeordneten. Eine der beiden ist von den Parteivorsitzenden Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow, Kofraktionschefin Amira Mohamed Ali und dem parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktion, Jan Korte, unterzeichnet. Darin wird festgestellt, dass dieser Krieg eine Zäsur »auch für uns als Linke« sei, und sodann die Zustimmung zu Sanktionen »gegen Putin, die Oligarchen und die russische Rüstungsindustrie sowie weitere Maßnahmen, die Russlands Staatsspitze wirksam treffen«, bekräftigt. Sanktionen, die die »breite, arbeitende Bevölkerung treffen«, werden abgelehnt. Über das von Scholz zusätzlich zum normalen Etat des Verteidigungsministeriums angekündigte Sonderrüstungsbudget im Umfang von 100 Milliarden Euro und die dauerhafte Erhöhung des Verteidigungshaushalts auf mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts heißt es bedauernd, dass sich dadurch »die Grundlagen des Mehrheitsantrags« änderten. Einer »grundgesetzlich festgelegten Aufrüstung Deutschlands« erteile man eine klare Absage.

Die zweite, umfangreichere Erklärung wurde von Sahra Wagenknecht, Sevim Dagdelen, Sören Pellmann, Andrej Hunko, Zaklin Nastic, Klaus Ernst und Christian Leye unterzeichnet. Wie die Erklärung von Wissler et al. enthält sie eine scharfe Verurteilung des russischen Angriffs und die explizite Feststellung, dass dieser weder durch »den Verweis auf eigene Sicherheitsinteressen noch durch ebenfalls völkerrechtswidrige Handlungen der NATO« zu rechtfertigen sei. Der Entschließungsantrag der Ampel und der Union sei indes »absolut ungeeignet, zu einem Ende des Blutvergießens beizutragen«. Bei ihm handele es sich um eine »Generalermächtigung für Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine, die Entsendung deutscher Truppen an die russische Grenze und Sanktionen, die vor allem die Bevölkerung« in Russland, aber auch in anderen Ländern treffen würden. Darüber hinaus enthalte der Regierungsantrag eine »kritiklose Übernahme der vor allem von den USA in den letzten Jahren betriebenen Politik, die für die entstandene Situation maßgebliche Mitverantwortung trägt«. Der Weg zum Frieden führe nicht über »Aufrüstung, Waffenlieferungen, Truppenentsendungen und Wirtschaftssanktionen«.

Ins Auge fällt, dass nur in der zweiten Erklärung der Versuch unternommen wird, diesen Krieg über die klare und unmissverständliche Verurteilung hinaus in politisch-historische Zusammenhänge einzuordnen bzw. den Regierungsantrag grundsätzlich zu kritisieren. Wer genau liest, stellt zudem fest, dass in der Erklärung der Parteivorsitzenden die Tür für eine noch weitgehendere Unterstützung der Sanktionspolitik (»weitere Maßnahmen, die Russlands Staatsspitze wirksam treffen«) offengehalten wird.