Berlin: Antikriegskundgebung im Wedding

jW "Nieder mit dem imperialistischen Krieg" - Antikriegskundgebung auf dem Leopoldplatz (Berlin, 24.2.2022)

Berlin. Mehr als 600 Menschen haben am Donnerstagabend im Berliner Stadtteil Wedding gegen den russischen Krieg in der Ukraine und die aggressive NATO-Politik protestiert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer skandierten »Karl Liebknecht hat es schon erkannt, der Hauptfeind steht im eigenen Land!« Rednerinnen und Redner betonten, dass es für Linke nicht darum gehen könne, sich bei »Streitigkeiten zwischen kapitalistischen Staaten« auf eine Seite zu stellen. Man sei solidarisch mit der Arbeiterklasse in den beteiligten Ländern. Viele Demonstranten trugen rote Fahnen. Aufgerufen hatte die linke Stadtteilinitiative »Hände weg vom Wedding« zu der Kundgebung, die auch von der SDAJ Berlin, der trotzkistischen Strömung »Klasse gegen Klasse«, der Linksjugend Nordberlin und anderen linken Gruppen unterstützt wurde. (jW).