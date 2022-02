Putin: »NATO-Betrug beendet«

+ Update 14:57 +

Alexei Alexandrov/AP/dpa Ein Gemeindearbeiter bringt die Flagge der »Volksrepublik« Donezk in der gleichnamigen Stadt an einem Haus an (Donezk, 21.2.2022)

In einer knapp einstündigen landesweit übertragenen Fernsehansprache kündigte der russische Präsident Wladimir Putin am Montag abend die staatliche Anerkennung der beiden »Volksrepubliken« Lugansk und Donezk an. Am Dienstag erklärte das Außenministerium in Moskau, die Anerkennung beziehe sich auf die Grenzen, die dort gegenwärtig gezogen seien. Russland wolle die Beziehungen zur Ukraine nicht kappen. Ebenfalls am Dienstag stimmte die Staatsduma, das russische Unterhaus, einstimmig für die Freundschaftsverträge mit den beiden Volksrepubliken. Sie treten nach Bestätigung durch Putin in Kraft. Vorgesehen ist darin eine engere militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit.

In seiner Rede hatte Putin ausführlich über die Geschichte der Ukraine gesprochen. Er kritisierte scharf die Nationalitätenpolitik Lenins und der Bolschewiki. Aus der Not geboren – unter dem Druck des kaiserlichen Deutschlands und des Bürgerkrieges – sei das Recht auf nationale Selbstbestimmung bis hin zum Recht auf Austritt der Unionsrepubliken verankert worden. Das Leben habe nach Gründung der UdSSR sofort gezeigt, »dass es einfach unmöglich war, ein so großes und komplexes Gebiet zu erhalten oder es nach den vorgeschlagenen amorphen, de facto konföderalen Prinzipien zu regieren. Sie waren völlig losgelöst von der Realität und der historischen Tradition«. In diesem Zusammenhang sei der Donbass »buchstäblich in die Ukraine hineingepresst« worden. Das habe in den 1980er und den 90er Jahren, als lokale Parteikader in der Wirtschaftskrise nationalistische Gefühle angeheizt hätten, tragische Folgen gehabt. Russland habe lange partnerschaftliche Beziehungen mit der unabhängig gewordenen Ukraine gepflegt, deren Gesellschaft sei aber bald mit einem extremen Nationalismus konfrontiert worden, »der schnell die Form von aggressiver Russophobie und Neonazismus annahm. Daher die Beteiligung ukrainischer Nationalisten und Neonazis an Terrorbanden im Nordkaukasus und die immer lauter werdenden territorialen Forderungen gegenüber Russland«. Die ukrainische »Oligarchenmacht« habe sich schließlich für den Westen entschieden, um ihre gestohlenen Dollarguthaben zu sichern. Eine dauerhafte Staatlichkeit habe es in der Ukraine aber nicht gegeben, nur das Kopieren und Ausprobieren verschiedener Modelle – immer zugunsten der Oligarchenclans.

Die berechtigte Unzufriedenheit in der Bevölkerung sei von Radikalen für den Protest auf dem Maidan und den Staatsstreich von Februar 2014 genutzt worden. Das Ausland, vor allem die USA, hätten das finanziell mit täglich bis zu einer Million Dollar unterstützt. Die soziale Lage im Land beschrieb Putin als katastrophal. Heute arbeiteten sechs Millionen Ukrainer, etwa 15 Prozent der Bevölkerung, im Ausland, seit 2020 hätten 60.000 Ärzte das Land verlassen, die Wasser-, Strom- und Gaspreise seien seit 2014 um ein Mehrfaches gestiegen. Er nannte zahlreiche Großbetriebe – Werften, Flugzeugfabriken, Raketenhersteller etc. –, die geschlossen wurden. Faktisch sei die Ukraine mit Hilfe von ausländischen Beratern, NGOs und anderen Einrichtungen »unter Fremdverwaltung« gestellt worden, es gebe kein unabhängiges Gericht, das Land sei »zu einer Kolonie mit einem Marionettenregime degradiert« worden. Der Kurs der »Derussifizierung« und »Assimilierung« gehe weiter. Zugleich sehe die neue Militärdoktrin der Ukraine von 2021 vor, einen Krieg »mit der militärischen Unterstützung der internationalen Gemeinschaft in der geopolitischen Konfrontation mit der Russischen Föderation« zu gewinnen. Zudem werde erwogen, das vorhandene Wissen für den Bau von Atomwaffen zu nutzen. Wenn aber Massenvernichtungswaffen in der Ukraine auftauchten, würde sich »die Lage in der Welt, in Europa, insbesondere für uns, für Russland, dramatisch ändern«.

Die USA und die NATO hätten damit begonnen, das Territorium der Ukraine schamlos als Schauplatz künftiger Feindseligkeiten auszubauen, allein für dieses Jahr seien zehn gemeinsame Manöver geplant. In Otschakow am Schwarzen Meer hätten die USA ein Operationszentrum für NATO-Schiffe gebaut. Der geplante NATO-Beitritt der Ukraine sei »eine direkte Bedrohung für die Sicherheit Russlands«.

Putin stellte dies in den Rahmen der Verpflichtungen, die der Westen und Russland nach dem Ende des Kalten Krieges eingegangen seien. Sein Land habe seine Verpflichtungen erfüllt, er selbst habe US-Präsident William Clinton im Jahr 2000 sogar gefragt, was er von einem NATO-Beitritt Russlands halte. Die Reaktion sei sehr zurückhaltend gewesen. Seitdem habe es einen Schritt nach dem andern gegen Russland gegeben. Auf die Frage nach den Gründen gebe es nur eine Antwort: »Es geht um unser politisches Regime, es geht um nichts anderes, sie brauchen ein so großes unabhängiges Land wie Russland einfach nicht.« Daher auch die Haltung zu allen russischen Sicherheitsvorschlägen. Die NATO habe »einfach betrogen«. Daher habe es fünf Erweiterungswellen der NATO nach Osten gegeben. In Rumänien und in Polen würden Stellungen für Raketenabwehrsysteme errichtet, die auch mit Offensivwaffen bestückt werden könnten. Die NATO erkläre Russland offiziell »zur Hauptbedrohung«. Das Sanktionsregime sei willkürlich und habe unabhängig von der Lage den Zweck, »die Entwicklung Russlands zu unterdrücken«. Zugleich ignoriere der Westen den »ganzen Horror, den Völkermord, dem fast vier Millionen Menschen« im Donbass ausgesetzt seien. Daher habe er entschieden, die »längst überfällige Entscheidung zu treffen – die Unabhängigkeit und Souveränität der Volksrepublik Donezk und der Volksrepublik Luhansk unverzüglich anzuerkennen«. Von Kiew fordere er »die sofortige Einstellung der Feindseligkeiten«.

Die Reaktionen im Westen fielen gemischt aus: Am aggressivsten gebärdete sich London, das nicht nur wie alle NATO-Staaten von Völkerrechtsbruch sprach, sondern auch von einer Invasion in die Ukraine. Die Fraktions- und Parteiführungen der Partei Die Linke verurteilten ebenfalls die Anerkennung der Volksrepubliken. Bundeskanzler Olaf Scholz teilte mit, die Zertifizierung der Gaspipeline Nord Stream 2 werde gestoppt, er wolle aber zusammen mit Frankreich am sogenannten Normandieformat festhalten. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij sieht keine erhöhte Kriegsgefahr: »Wir glauben daran, dass es keinen großen Krieg gegen die Ukraine geben wird«, erklärte er in Kiew. Ähnlich äußerten sich US-Vertreter.

Zugleich ist Russland nach Kremlangaben zu einem Krisengipfel im Ukraine-Konflikt unter Vermittlung Deutschlands und Frankreichs bereit. Ein mögliches Treffen im Vierer-Format der Normandie-Gruppe könne sich um eine gewaltfreie Lösung des Konflikts drehen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Dienstag mittag in Moskau. Themen könnten ein Verzicht der Ukraine auf militärische Aktionen und Russlands Forderungen nach Sicherheitsgarantien sein.