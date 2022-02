Moskau erkennt »Volksrepubliken« an

+ Update 12:59 +

Die von Moskau anerkannten »Volksrepubliken« in der Ostukraine haben eine engere Zusammenarbeit mit Russland besiegelt. Die Parlamente der Gebiete Donezk und Lugansk stimmten am Dienstag in getrennten Sitzungen einem Vertrag über »Freundschaft und Beistand« zu. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Montag in Moskau mit Vertretern der Aufständischen die Verträge geschlossen. Eine Errichtung russischer Militärstützpunkte in der Ostukraine stehe nach Angaben des Außenministeriums in Moskau derzeit nicht zur Diskussion. Russland könnte aber diese Schritte unternehmen, sollten sie notwendig sein, meldet die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Ministerium. Zudem wurden andere Länder aufgefordert, die beiden Gebiete in der Ostukraine ebenfalls als unabhängig anzuerkennen.

Die Ostukraine stehe nach den Worten des russischen UN-Botschafters Wassili Nebensia am Rande eines neuen »ukrainischen Militärabenteuers«. Russland werde kein »neues Blutbad« in der Region zulassen, sagt Nebensia auf der kurzfristig anberaumten Sitzung des Sicherheitsrats in New York am Montag abend (Ortszeit). Er warnte die westlichen Staaten, sie sollten die Situation in der Ukraine nicht verschlimmern.

Ungeachtet der Eskalation in der Ukraine hat die russische Regierung zugesagt, Gaslieferungen auf dem Weltmarkt aufrechtzuerhalten. Dies habe Putin in einem Schreiben an eine Energiekonferenz in Doha in Katar versichert, berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass am Dienstag. Die USA und die EU bereiten zur Stunde neue Sanktionen gegen Russland vor, nachdem Putin die »Volksrepubliken« Donezk und Lugansk im Osten der Ukraine als unabhängig anerkannt hatte.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow zeigte sich von westlichen Sanktionen wenig beeindruckt. »Unsere europäischen, amerikanischen, britischen Kollegen werden nicht aufhören und sich nicht beruhigen, bis sie alle ihre Möglichkeiten zur sogenannten ›Strafe gegen Russland‹ ausgeschöpft haben«, sagt er. »Sie drohen uns bereits mit allen möglichen Sanktionen oder, wie sie jetzt sagen, mit der ›Mutter aller Sanktionen‹«, sagt Lawrow. »Nun, wir sind daran gewöhnt. Wir wissen, dass sowieso Sanktionen verhängt werden – ob mit oder ohne Grund.« (dpa/Reuters/jW)

Moskau: Kurswechsel im Donbass

Die »Volksrepubliken« (VR) Donezk und Lugansk stehen offenbar vor ihrer Anerkennung durch Russland. Russlands Präsident Wladimir Putin sagte nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates am Montag in Moskau, es gebe keine Chance mehr dafür, im Rahmen des Minsker Abkommens zu einer Lösung des Konflikts mit der Ukraine zu kommen. Die Bevölkerung der »Volksrepubliken« sei zudem heftigem ukrainischem Beschuss ausgesetzt. Am Abend kündigte er in schon vorher vereinbarten Telefongesprächen mit Bundeskanzler Olaf Scholz und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron die Unterzeichnung eines entsprechenden Erlasses in naher Zukunft an. Scholz warnte Putin vor einem solchen Schritt. Für den späteren Abend (nach jW-Redaktionsschluss) war eine Fernsehansprache Putins an die russische Bevölkerung angekündigt.

Bei der Sitzung des Sicherheitsrats hatten sich zahlreiche Angehörige der russischen Führung für eine Anerkennung der »Volksrepubliken« ausgesprochen, darunter Außenminister Sergej Lawrow und Verteidigungsminister Sergej Schojgu. Dabei kam ein breite Palette an Argumenten zum Einsatz: Der stellvertretende Sicherheitsratsvorsitzende Dmitrij Medwedjew sagte, Moskau sei klar, dass der Schritt angesichts der vom Westen angedrohten Sanktionen ernste Folgen haben werde. Es gebe ob der Lage jedoch keine andere Möglichkeit, als die Gebiete anzuerkennen.

Der russische »Minsk«-Verhandlungsführer Dmitri Kosak beklagte das Abschneiden der Wasserversorgung für große Teile des Donbass durch Kiew, Lawrow begründete den Schritt auch damit, dass die Gespräche über Sicherheitsgarantien mit den »westlichen Partnern« zu nichts geführt hätten. Schojgu strich die Gefahr heraus, dass die Ukraine sich wieder Atomwaffen verschaffen könne. Mehrere ukrainische Politiker hatten es in den vergangenen Tagen als Fehler bezeichnet, dass Kiew in den 1990er Jahren auf seinen Anteil am atomaren Erbe der Sowjetarmee verzichtet hatte.

Die Vorsitzende des russischen Föderationsrates, Walentina Matwijenko, nannte die Anerkennung der »Volksrepubliken« eine moralische Verpflichtung Moskaus, nachdem es die Bewohner des Donbass acht Jahre lang über ihre Zukunft im Ungewissen gelassen habe. Ministerpräsident Pawel Mischustin versicherte, Russlands Volkswirtschaft sei auf die Kosten der Integration der »Volksrepubliken« vorbereitet. Für diesen Dienstag sind beide Kammern des russischen Parlaments zu Sondersitzungen einberufen.

Vor der Sitzung des russischen Sicherheitsrates hatten sich die Oberhäupter der beiden »Volksrepubliken«, Denis Puschilin und Leonid Pasetschnik, in kurzen Videoclips an Russland gewandt und gebeten, sie diplomatisch anzuerkennen. Die Ukraine beantragte als Reaktion auf die Sitzung des russischen Sicherheitsrates eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates und berief ihren eigenen ein. Dasselbe tat in Washington US-Präsident Joseph Biden. Ob unter den neuen Umständen das eigentlich vereinbarte Gespräch zwischen Lawrow und seinem US-Kollegen Antony Blinken am Donnerstag in Genf sowie ein weiteres zwischen Putin und Biden noch stattfinden werden, war zunächst unklar.

Am Montag morgen hatte Russland über zwei angebliche ukrainische Übergriffe an der Grenze berichtet. Eine aus der Ukraine abgefeuerte Granate habe ein Wachhäuschen des russischen Geheimdienstes FSB an einem Grenzübergang zur VR Donezk zerstört. Am frühen Morgen hätten russische Soldaten einen ukrainischen Versuch vereitelt, mit zwei Schützenpanzern auf russisches Gebiet vorzudringen, um eine Sabotagegruppe heimzuholen. Es wäre der bisher schwerste Grenzzwischenfall zwischen der Ukraine und Russland.

Die von russischer Seite präsentierten Beweise für diesen aus Kiew dementierten Vorfall sind allerdings dürftig. Während von dem zerstörten Wachlokal relativ schnell Bilder ins Netz gestellt wurden, dauerte es bis zum Abend, bis der FSB Aufnahmen veröffentlichte, die angeblich die von Russland zerstörten ukrainischen Schützenpanzer zeigten. Das Video zeigte jedoch keine Hoheitsabzeichen an den zwei brennenden Fahrzeugen, es war erkennbar nicht zum angeblichen Zeitpunkt des Zwischenfalls – zu dem es noch dunkel hätte sein müssen – aufgenommen, und auch die Jahreszeit und Vegetation der Aufnahme entsprach nicht der des wenige Dutzend Kilometer entfernten ersten Zwischenfalls. Am Tag gab es weitere Explosionen in Donezk und Lugansk.

Reinhard Lauterbach