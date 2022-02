Neu erschienen

Cuba Libre

Im Magazin der Freundschaftsgesellschaft BRD–Kuba berichtet Klaus Piel über »Kubas Impfwunder«. Renate Fausten bilanziert die jüngsten Anläufe der USA, in Kuba einen »Regime-Change« herbeizuführen. So machte auf dem Höhepunkt der Pandemie in Kuba wie auf Knopfdruck »die Forderung nach einer ›humanitären Intervention‹ die Runde, und man sprach vom ›gescheiterten Staat‹«. Peter Knappe berichtet über die langsame Erholung der kubanischen Wirtschaft, die sich »nach wie vor in einer angespannten Ausnahmesituation, die

starke Auswirkungen auf die Bevölkerung hat«, befinde. Oscar Sánchez Serra schreibt über »Baseball im Brennpunkt des schmutzigen Krieges gegen Kuba«. Tobias Kriele hat den kubanischen Botschafter Ramón Ripoll Díaz vor der Rückkehr in seine Heimat interviewt. (jW)

International

In der außenpolitischen Zeitschrift aus Wien sieht Franz Piribauer die WHO im Kampf gegen das »irrationale westliche Pharmakartell«. Lutz Unterseher analysiert und kritisiert die israelische Nuklearrüstung. Diese Kapazität sei zuletzt stark ausgebaut und modernisiert worden – »mit massiver Unterstützung Deutschlands«. Nach wie vor werde die Tatsache unter den Teppich gekehrt, dass Israel »eine der größten Atommächte der Welt ist, dies aber vor jeglicher Kontrolle verbirgt«. Die Acht-Parteien-Koalition, die Netanjahu im Sommer 2021 abgelöst hatte, habe dessen militärstrategischen Kurs bislang nicht geändert. Michael Gehler schreibt über den Aufstieg und Fall des »neokonservativen Medienpolitikers« Sebastian Kurz, Sven Schebeck über die vorerst weiterhin zersplitterte extreme Rechte im EU-Parlament. Markus Schauta blickt nach Bagdad, wo erstmals seit dem US-Krieg von 2003 eine Regierung zustande kommen könnte, die eine parlamentarische Mehrheit hinter sich hat. Robert Fitzthum berichtet, welche Wege China einschlägt, um »die vorhandene Einkommensungleichheit zu reduzieren und dem sozialistischen Anspruch zu entsprechen«. (jW)

