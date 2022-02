Alles nur ein Code

imago/United Archives International Kinder, die Technik: »Vor der Intelligenz musst du keine Angst haben« (die Zukunft anno 1964, vorgestellt auf einer Ausstellung im Olympia in London-Hammersmith)

Wenn auf dem Umschlag eines Buches der Verleger zitiert wird, der seinen Autor schon mal vorwarnt, durch sein ­neues Buch werde sich so mancher Leser »tödlich beleidigt fühlen«, dann richtet sich diese Prophezeiung natürlich nicht an den Autor, sondern an »all die netten Leser«. Die Botschaft: Wer »Minsky«, den Ende 2021 erschienenen, lange angekündigten Roman des Schriftstellerphänomens Einzlkind ablehnt, hat sich selbst disqualifiziert. Dabei ist »Minsky« nicht tödlich beleidigend und auch nicht der versprochene »Fluxkompensator«, sondern ein konventioneller Roman, trotz aller Raffinessen, mit denen aufgewartet wird, etwa dem nicht mehr sehr originellen Einfall, dass eine Romanfigur sich abschätzig über ihren Schriftstellerschöpfer auslässt, all diese Griffe in die postpostpostmoderne Erzähltrickkiste. Und wenn man nach all diesen Griffen in die postpostpostmoderne Erzähltrickkiste auch noch lange genug über ein ganzes Potpourri an Grammatik- und Orthographiefehlern gestaunt hat (»Eifelturm«, ein Politiker will »das unbedeutend gewordene Kultur-Ressort zu neuer Blüte verhelfen«), liest man schließlich auf Seite 172, dass alle Fehler vorsätzlich in den Roman gestreut wurden: »Weil ich eine gute Intelligenz bin, habe ich für alle Beleidigten einen schweren und drei mittelgroße Logik-Fehler eingebaut, dazu gibt es noch ein ganzes Potpourri an Grammatik- und Orthographie-Fehlern, nur für dich, sehr gerne, my love.« Aller Kritik dergestalt den Wind aus den Segeln zu nehmen, ist natürlich megacool, kann die Schwächen des Romans aber dennoch nicht übertünchen.

Die Hauptfigur Minsky wendet sich aus dem Jahr 2048 oder so an uns, aus einer Zeit, in der die Intelligenz die Macht fast überall übernommen hat, nur in Deutschland regt sich noch Widerstand. Minsky ist keine KI, sondern eine »Level-5-Intelligenz«: ein »DNA-Computer«, »mit dem Wissen der ganzen Welt vernetzt« und trotz allem ein Individuum. Minsky bildet ein Zweierteam mit Pax, einem androgynen und schmerzunempfindlichen Wesen, das als eine der letzten klugen, menschlichen Personen quasi den Übergang in eine nachmenschliche Zukunft moderiert. Dass die nur besser als die uns vertraute sein kann, bläut uns Minsky immer wieder ein, wohlfeile Zivilisationskritik: »Vor der Intelligenz musst du keine Angst haben, es ist nur die Dummheit, die du fürchten musst.« Beziehungsweise: »Nicht nur für das Schwein im Schlachthof ist der Mensch eine Dystopie.« Schon recht, aber nicht neu. Das hat man schon bei uralten Satirikern gelesen, in Sebastian Brants »Narrenschiff« von 1494 zum Beispiel, bei Mark Twain usw. usf. Zur Illustration seiner Thesen führt der Roman einen machtgeilen Menschen mit dem sprechenden Namen Magnus vor, der es zum deutschen Bundeskanzler gebracht hat und sich gegen die Zukunft der Intelligenz wehrt. Magnus glaubt immer noch an den Menschen: »Mit all seinen Stärken, mit all seinen Schwächen. Wir sind empfindsam, empathisch, verletzlich, wir sind soziale, resonanzbedürftige und biologische Wesen.« Klingt schön, ist aber nur die Propaganda eines opportunistischen Politikers, eines archetypischen weißen Mannes, der alles im ideologischen Fundus hat, was derzeit so diskutiert wird: Gendern, Identität, Selbstoptimierung, Querdenkerei. Dass es am Ende zum Armageddon zwischen Magnus und Minsky, zwischen Vergangenheit und Zukunft kommt, darf man verraten, wie es ausgeht, ist nicht sehr erheblich.

»Minsky« ist ein Zukunftsroman, und wie alle Werke des Genres handelt er von der Gegenwart. Zur Zukunft fällt Einzlkind nicht viel ein, die Phantasie reicht nicht sehr weit. Man studiert »Achtsamkeit an der Humboldt-Universität mit den Schwerpunkten vegane Ernährung und Vinyasa-Yoga« und bewohnt »Stadtteile wie Köln-Istanbul«. Erstaunlich ist, dass sich Minsky befremdlich intensiv an Phänomenen reibt, die schon 2022 ein bisschen angestaubt rüberkommen: »Minsky. Wahlweise Herr Kaiser. Eine Allianz fürs Leben.« Einer gottähnlichen Figur wie Minsky sollten eigentlich mehr kulturelle und sonstige Erinnerungen und Perspektiven, ein größerer Rahmen zur Verfügung stehen als diese nassforsch, aber nicht sehr inhaltsreich aus dem Jahr 2048 herausgeplauderten Stereotypen. Und sie sollte auch qualifizierter sein, um sich gegen den renitenten Magnus zu behaupten. Was dessen – unsere – Welt betrifft, belässt Einzlkind es dabei, alle Themen, die der Gegenwartsdiskurs hergibt, richtungslos aneinanderzureihen. Eine halbwegs in die Tiefe gehende Auseinandersetzung mit dem zentralen Thema des Buches, ob nämlich (künstliche) Intelligenz tatsächlich kompetenter ist als die menschliche, ob uns mithin eine bessere Welt bevorsteht als jene, die wir soeben zugrunde richten, findet nicht statt.

»Minsky« bringt nichts Neues und ist auch sprachlich nicht aufregend – aber vermutlich ist auch genau diese Kritik bereits von Autor und Verlag eingepreist und belegt lediglich, dass es mit dem humanoiden Rezensionsgewerbe auch nicht mehr zum Besten steht. Minsky aber weiß: »Alles ist nur ein Code.« Ein Spiel, ein recht belangloses.