Dominanz kostet

Markus Schreiber/Pool via REUTERS Olaf Scholz posiert vor Kameras nach seiner Fernsehansprache am 24. Februar

Der Krieg um die Weltordnung hat begonnen. Das darf man jedenfalls den Reden entnehmen, die Kanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock am Sonntag im Bundestag hielten. Man müsse die Ukraine nach Kräften unterstützen, »weil unsere internationale Ordnung auf dem Spiel steht«, erklärte Baerbock, während Scholz forderte, es gelte nun, »Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen«. Die gedankliche Betonung lag auf Putin: Denn Kriegstreibern im Westen, die 1999 Jugoslawien, 2003 den Irak oder 2011 Libyen überfallen ließen – unter Bruch des Völkerrechts, versteht sich –, hat natürlich keine deutsche Regierung je das Handwerk zu legen versucht. Diese Kriege dienten schließlich dazu, gegen unbotmäßige Kräfte jene internationale Ordnung zu zementieren, die seit Anfang der 1990er Jahre vom Westen beherrscht wird. Russlands Krieg gegen die Ukraine ist natürlich nicht der erste in Europa seit 1990. Er ist aber der erste auf dem Kontinent, der der westlichen Dominanz abträglich ist.

Also erhöht auch Deutschland den Einsatz. Der ist natürlich nicht wirklich neu: Seit das heutige Russland 1991 aus den Trümmern der Sowjetunion entstand, sind die transatlantischen Mächte bemüht, Moskaus Einfluss immer weiter zurückzudrängen. Bereits seit Jahren erhöhen sie dazu den militärischen und den politischen Druck, setzen zudem längst schon schwere Wirtschaftssanktionen ein. Jetzt steht allerdings ein qualitativer Sprung bevor. Umfassende Wirtschafts- und Finanzsanktionen inklusive eines weitreichenden Ausschlusses vom Zahlungssystem SWIFT sollen die Entwicklung der russischen Industrie stoppen, die Wirtschaft dramatisch schädigen – »Russland ruinieren«, wie Baerbock formulierte. Dazu sperren die EU-Staaten ihren Luftraum für russische Flugzeuge, und Deutschland hat nun doch Waffenlieferungen an die Ukraine zugesagt, darunter tragbare »Stinger«-Luftabwehrraketen, die in den 1980er Jahren halfen, der sowjetischen Armee am Hindukusch eine Niederlage zu bereiten.

Und nicht nur das. Um gegen Russland zu rüsten, hat Kanzler Scholz 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr zugesagt; die Zwei-Prozent-Schwelle soll ab sofort überschritten werden. Wo das Geld fehlen wird, kann man sich ausmalen. Klar ist außerdem, dass die Sanktionen nicht nur für Russland, sondern auch für die EU-Staaten teuer werden, darunter Deutschland: Der Kampf dafür, dass die herrschenden Klassen der westlichen Mächte die Weltordnung weiterhin dominieren dürfen, kostet. Das Argument dafür, künftig den Gürtel enger zu schnallen, liefert der Krieg, den Moskau vom Zaun gebrochen hat – ganz ähnlich, wie einst der Hinweis auf die reale, mörderische Repression im Zarenreich der deutschen Bourgeoisie half, die gewünschten Kriegskredite durchzusetzen. Insofern ist es hilfreich, dass Scholz und Baerbock betonten, um was es vor allem geht: um die Bewahrung der bisherigen internationalen Ordnung.