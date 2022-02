Pillenmulti als Abrissbirne

Dirk Sattler/imago images Chemiekonzern, der sich eine Werkself in der Bundesliga hält, beansprucht noch mehr Platz (Berlin, 31.8.2018)

Es wäre einfach so passiert, still und leise. »Schlimm, niemand hätte davon Notiz genommen«, sagt eine der Betroffenen im Gespräch mit jW, als sie mit einem kräftigen Ruck den Reißverschluss ihres blauen Anoraks bis an die Kinnspitze hochzieht. Unangenehm kühl ist es, Windböen pfeifen über den Bürgersteig. Am Himmel schieben sich dunkelgraue Wolken über hellgraue.

Einem Dutzend Personen macht das miese Wetter nichts aus. Sie haben sich am Sonnabend vormittag in der Tegeler Straße im Berliner Wedding versammelt. Kaffee in Kannen steht bereit, dazu eine Dose mit Keksen. Die Versammelten diskutieren angeregt, beratschlagen. Sie gehören zur Interessengemeinschaft der Bewohner des Mettmannkiezes. Unterstützer sind auch da, von der Berliner Mietergemeinschaft und von der Mieter:innengewerkschaft Berlin etwa. Denn sie haben Notiz genommen, wissen um den Rauswurf aus Wohnungen, der droht. Und das kam so.

Einige Monate ist es her: Ein Mieter fasste Mut, hing ein Bettlaken mit roter Schrift aus dem Fenster – darauf stand: »Hier werden bezahlbare Wohnungen abgerissen.« Der Verursacher: der Pillenmulti Bayer, Nachbar von nebenan, dem das Areal gehört. Der Konzern will an seinem hauptstädtischen Hauptsitz Platz schaffen und einen Wohnblock abreißen. Zuerst soll die Häuserreihe Tegeler Straße 2 bis 5 weg. Viele wohnen dort nicht mehr, seit Jahren versucht die Hausverwaltung, Mieter loszuwerden. Mitte Februar erhielten die verbliebenen acht Mietparteien mit 15 Bewohnern ein Einschreiben, das jW vorliegt. Bis zum 28. Februar, also diesem Montag, seien die Wohneinheiten zurückzugeben, heißt es dort. Übersetzt: fristlose Kündigung des Mietverhältnisses. Bei Weigerung würden »rechtliche Schritte« eingeleitet, geklagt. Dagegen regt sich nun Protest. Mulmig ist den meisten aber auch, »es geht schließlich um die eigene Bleibe«, sagt eine Mieterin. Alle Nochbewohner wollen anonym bleiben. Der Gegner ist mächtig.

Einer beruhigt sofort: Heinz Paul, Rechtsberater der Mietergemeinschaft. »Räumungsklagen dauern.« Zeit, die genutzt werden müsse, für die Mobilisierung der Öffentlichkeit vor allem. »Schlechte Presse fürchtet selbst Bayer, das kratzt am Renommee.« Und außerdem, so Paul weiter: Der Kündigungsgrund wegen »nichtwirtschaftlicher Verwertbarkeit« sei rechtlich unzulässig. Der Konzern müsse konkret sagen, welche Baumaßnahmen vorgesehen seien. Das hat er bislang unterlassen. »Einen Abriss auf Vorrat« sehe kein Gesetz vor, betont der Rechtshelfer für Mieterbelange.

Unterstützung kommt ferner aus der Bezirks-, vereinzelt aus der Landespolitik – von Frank Bertermann etwa. »Menschen sollen aus ihrem Lebensmittelpunkt gerissen werden, und der Senat kümmert sich einen Scheißdreck drum«, ärgert sich der Grünen-Referent für Stadtentwicklung und Wohnen im Berliner Abgeordnetenhaus am Sonnabend gegenüber jW. Ersatzquartiere hätten die Bewohner gleichfalls nicht, obwohl Bayer dies in dem Kündigungsschreiben kryptisch behauptet. Dort steht: »Aus dem nachbarschaftlichen Umfeld haben wir erfahren, dass Sie bereits eine Ersatzwohnung in Aussicht haben.« Das sei ein glatte Lüge, poltert einer der betroffenen Mieter und nimmt dabei einen kräftigen Schluck aus seinem Pappbecher.

Nur, was nun? Zuallererst, Rücknahme der Kündigungen durch Bayers Hausverwaltung, alle verbliebenen Mieter sollen bleiben, fordern die Versammelten unisono. »Politisch, rechtlich, wir schöpfen alles an Mitteln aus, um die Häuserreihe zu retten«, sagt Martha Kleedörfer, Sprecherin für Wohnen der Partei Die Linke in der Bezirksverordnetenversammlung von Berlin-Mitte, am Sonnabend zu jW. Notfalls gehe es um ein Sozialplanverfahren, wie es im Baugesetzbuch verankert ist. Den Erhalt des Wohnraums bedeutet das indes nicht, der Verlust werde sozial »gemildert«.

Es ist kurz vor 13 Uhr. Zwei Stunden hat die illustre Runde durchgehalten. Betroffene und Unterstützer haben sich gestärkt. Unterdessen konnten die hellgrauen Wolken die dunkelgrauen wieder verdrängen. »Ein kleiner Hoffnungsschimmer, wir kämpfen weiter«, sagt die Mieterin im blauen Anorak und wischt sich mit dem linken Handrücken ein, zwei Kältetröpfchen von der Nasenspitze.