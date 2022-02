Clans machen Kasse

Christian Charisius/REUTERS Wolfgang Porsche: Mitglied einer Familie, die es sich stets auf dem Rücken anderer bequem macht (Hamburg, 22.4.2010)

Kasse machen statt Kampf gegen die Klimakatastrophe: Das Auto gehört immer noch zu den Industrieprodukten, mit denen am meisten verdient wird. Und: Bei Automobilkonzernen hierzulande wird fleißig daran gearbeitet, dass die Profite bei den »richtigen« Leuten hängenbleiben. Diesem Zweck dient ein Vorhaben, für das jetzt Weichen gestellt wurden: Der Volkswagen-Konzern will seine Tochter Porsche an die Börse bringen. Am vergangenen Donnerstag hat der VW-Aufsichtsrat in Wolfsburg grünes Licht für den Deal gegeben, bei dem vor allem die Aktionäre abkassieren. Der Konzern und sein Haupteigner Porsche SE einigten sich auf Eckpunkte. Der Börsengang, der laut tagesschau.de vom Freitag »eines der größten Börsendebüts der Welt« werden könnte, sei zum Jahresende angepeilt. Ob es dazu komme, hänge »von einer Vielzahl verschiedener Parameter« ab. Der Ukraine-Krieg könnte den Zeitplan durcheinanderbringen.

Christian Leye, wirtschaftspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Bundestag, nahm kein Blatt vor den Mund: »Den Familien Porsche und Piëch wird eine Sonderdividende in Milliardenhöhe zufließen, und am Ende wird ihre Porsche SE mehr als ein Viertel der stimmberechtigten Stammaktien besitzen«, sagte er am Sonntag gegenüber jW. So wollten sich »die milliardenschweren Familienclans wieder direkten Zugriff auf Porsche sichern«. Clanlogik eben.

Ferner: »Wenn die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht, werden Luxusmarken attraktiver«, konstatierte Leye. Menschen mit normalem Einkommen hätten in der Coronakrise an Kaufkraft verloren. Enorme Preissprünge für Energie und Lebensmittel setzten ihnen zu. »Der Porsche-Kundschaft geht’s dagegen blendend«, ahnt der Linke-Politiker. Diese Zuspitzung der sozialen Lage sei der Hintergrund des »Investorengeredes darüber, dass Porsche besser aufgestellt ist als andere Teile des VW-Konzerns«.

Tatsächlich strahlten bürgerliche Medien am Freitag reihenweise »Expertenmeinungen« aus, wonach Porsche als Teil des Konzerns stark unterbewertet sei. Tagesschau.de zitierte einen Fachmann des Bankhauses Metzler mit der Schätzung, Porsche könne bei einem Börsengang eine »Marktkapitalisierung« von 80 Milliarden Euro erreichen. Das sei nicht viel weniger als der Börsenwert des gesamten Volkswagen-Konzerns, der bei etwa 107 Milliarden Euro liegt. Die Eckpunktevereinbarung sieht vor, dass das Grundkapital der Porsche AG je zur Hälfte in Vorzugsaktien und Stammaktien unterteilt würde. Bis zu ein Viertel der Vorzugspapiere könnte gehandelt werden. Die Sonderzuflüsse aus dem Börsengang würden in Form einer Sonderdividende an die Aktionäre weitergereicht. Volkswagen wolle die Milliardeneinnahmen aus dem Börsengang für die eigene »Transformation« mit Elektrifizierung und Digitalisierung einsetzen, hieß es bei tagesschau.de.

Die Porsche SE ist das Machtzentrum im Wolfsburg-Stuttgarter Geflecht. Sie hält gut 53 Prozent der Stimmrechte am VW-Konzern und wird von den österreichischen Familien Porsche und Piëch kontrolliert, deren Gesamtvermögen nach Medienberichten vom Juni 2021 bei knapp über 50 Milliarden Euro liegen soll. Das Handelsblatt barmte unlängst, die Familie habe »noch eine starke emotionale Bindung an den Sportwagenhersteller«. In Wahrheit dürften wohl allein die satten Dividenden die Herzen bei den Clans höher schlagen lassen.

Dass der Deal vor allem den Zweck hat, Superreiche noch reicher zu machen, davon ist in einer Mitteilung des VW-Betriebsrats nichts zu lesen. In einem Extra der »Betriebsratszeitung« zum Börsengang heißt es, die Milliarden würden »bei der Transformation insbesondere auch an den deutschen Konzernstandorten helfen und Investitionen sichern«. Ein Hinweis scheint den Beschäftigtenvertretern besonders wichtig: Im Falles des Börsengangs soll es 2.000 Euro Mitarbeiterbeteiligung pro Vollzeitstelle geben. Für einen Porsche reicht das nicht, aber vielleicht dafür, die gestiegenen Lebenshaltungskosten wegstecken zu können.