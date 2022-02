Großes Curling-Kino

Evelyn Hockstein/REUTERS Aufwärmen, bitte: Chinesisches und schwedisches Curling-Team (Beijing, 9.2.2022)

»Man soll in der Sportberichtssprache vorsichtig sein.«

Norbert Galeske, ZDF, 7. Februar 2022

»Die größte Sportbühne der Welt verändert vieles, was gewohnt erscheint.«

Jan Wiecken, ARD, 8. Februar 2022

Ich hab’ den Florian Harms, den Chefredakteur des legasthenischen sogenannten Nachrichtenportals T-online, schon seit ein paar Jahren im Diopter. Was dieser Goldklumpen von Journalist (selbstverständlich war er mal Boss des nicht minder verheerenden Internetkloakenblattes Spiegel online), was diese Desinformationsdreckschleuder unablässig vor sich hinblökt und propagiert oder propagandiert – zu naturgemäß egal welchem Thema, ob zu Corona oder zu modernem Sackkratzhüpfen oder zur »Weltpolitik« –, geht auf keine vierzig Kuhhäute. Den Hochwächtern des Presserates ist das aber augenscheinlich »scheißegal« (Horst Hüttel, Teammanager Skispringen), obwohl oder weil das Odium einer von Karl Kraus ausgeschöpften Pressgüllegrube, gemessen an den täglichen Hinterlassenschaften des deutschen Journalismus à la Harms, der olfaktorischen Atmosphäre in einer Pariser Parfümerie gleicht.

Am vergangenen Samstag, am vorletzten Olympiatag, hatte ich den Kanal endgültig voll. Ich komme an T-online aus Gründen der elektronischen Kommunikation nicht vorbei. Ich rief die Website auf, und zwangsläufig prangte ganz oben Harms’ Kommentar zum Tage, unter der Überschrift »Das ist böse«. Karl Kraus hätte diesen infernalischen Stiefel, dieses rassistische und kriegstreiberische Gegeifer sofort in sein Monumentaldokumentartheaterstück »Die letzten Tage der Menschheit« hineingepflanzt. Mir wird speiübel, wenn ich bloß zwei Sätze zitiere: »Man muss das (…) mal so deutlich sagen: Es ist schlicht und einfach eine Sauerei, was der Zyniker im Kreml gerade anstellt. (…) Dass im Jahr 2022 ein Machthaber in Europa unzähligen Menschen mit Tod, Verletzung und Leid droht, ist ein Skandal, den man gar nicht laut genug anprangern kann.«

»Zu den Waffen!« rief Harms da – natürlich Seit’ an Seit’ mit dem transatlantischen Zeitungsmob von München über Hamburg bis Berlin –, und augenblicklich kam mir Willy Brandts Wutausbruch in der Elefantenrunde am Abend nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 12. Mai 1985 in den Sinn, als er über den damaligen CDU-Generalsekretär Heiner Geißler die Wahrworte sprach: »Ein Hetzer is’ er! Seit Goebbels der schlimmste Hetzer in diesem Land!«

Ein Kollege des demagogischen Schmierfinken F. Harms – ich rege mich, versprochen, wieder ab – versuchte sich ein wenig weiter unten an einem »TV-Urteil zu Olympia«, das in halbwegs korrektem Deutsch ein »Urteil über das Fernsehen während der Olympischen Spiele« hätte sein müssen (in einem zweiten »Text« stand, Kanada habe »dreimal« so viele Medaillen wie Deutschland gewonnen – statt drei Medaillen mehr als die Germanen) und mit Formulierungen wie »an der ein oder anderen Stelle« (richtig wäre: »an der einen oder anderen Stelle«) und »vorprogrammiertes Meckern« gespickt war. Das »Vorprogrammieren« wird man dem deutschen Journalisten ebensowenig austreiben können wie das »Aufoktroyieren«, weil er zum einen sein Handwerk beherrschen müsste und zum anderen die sagenhaften automatischen Rechtschreibprüfungen unter derartigen Unsinn keine Wellenlinien malen.

Das »TV-Urteil zu Olympia« stand inhaltlich dem – auf T-online obligaten – stilistischen Debakel in nichts nach. Zu den acht Teilen einer kreuzbelanglosen Handykamerafilmerei des Fernsehmitarbeiters Alexander Ruda hieß es: »Der ZDF-Mann offenbarte in seinem Videotagebuch immer wieder spannende Einblicke in das Leben vor Ort, seien es ausgefallene Waschmaschinen, Tütenessen oder Zimmerservice von Robotern.«

Spannende Waschmaschinen, die nicht funktionieren, spannendes Tütenessen, das nicht schmeckt, spannender Zimmerservice ohne Menschen – der deutsche Journalismus ist dermaßen auf den Hund von hinten gekommen, dass der TV-Urteiler folgerichtig die »Bestnote für die ARD« vergab.

Genau andersrum hätte es gestimmt. Nach wenigen Tagen – ich habe praktisch alles geguckt – fragte sich jeder sprachlichem Takt gegenüber aufgeschlossene Mensch, warum das für Sport zuständige Personal des ZDF um Lichtjahre besser als jenes der mit sechsmal so vielen Festangestellten bestückten ARD ist. Letztere schleppt unverdrossen etwa den Eisschnellaufreporter und Sprachmüllspucker Ralf Scholt durch, einen meiner Lieblingsdampfquatschköpfe, der ständig unter »Vorstartspannung« leidet und anschließend von Zeiten, »die sich aufaddieren« (und, vice versa, manchmal vielleicht absubstrahieren), redet oder erläutert: »Je näher ich dran bin (am Konkurrenten, JR), desto größer sind die Chancen.«

Eine gewisse mediale und daher unmaßgebliche Bekanntheit erlangte Jens-Jörg »Bring das Ding um die Kurve, verdammt!« Rieck beim Goldrennen im Frauen-Skilanglauf-Teamsprint. »Hast denn du die Pfanne heiß?!« schrie er zweimal. Rein zufällig wurde er während seines Verbalgehampels, das er sich garantiert zuvor zurechtgelegt hatte, in seiner Kommentatorenbox gefilmt – woraufhin die ARD wieder was in eigener Sache senden konnte.

Kim Hong-Ji/REUTERS Laufen, liegen, schießen: Biathlon, 7,5-Kilometer-Sprint der Frauen (Zhangjiakou, 11.2.2022)

So wie Schnodder-Jessy (Nachname Wellmer) am Schlusstag ostentativ den Mikrophonhalter und Antwortenlockvogel Claus Lufen für seine überragende Arbeit tätschelte, weil er gerade den Rodelverbandschef Thomas Schwab als »Goldfather of Rodeln« bezeichnet und in den zwei Wochen zuvor zum Beispiel einen Skeletoni gefragt hatte: »Ist das ’ne Goldmedaille der Psyche, der Birne, des Kopfes?«

Gleich zog mit Lufen die altgediente Pfeife Tom Bartels (»Hat er jetzt den Step geschafft?«), musste sich allerdings seinem Kokommentator Sven Hannawald nach Punkten deutlich geschlagen geben. Hannawald, der im Zuge seiner Skisprungkarriere regelmäßig durch den Geistfleischwolf gedreht worden sein dürfte, überragte sie alle, selbst den Athleten Karl Geiger, der in Anlehnung an den Matthäus-Loddar »den Sand nicht in den Kopf stecken« wollte.

Welche Sprache spricht Sven Hannawald, diese Kanone (sachdienliche Hinweise werden erbeten)? »Körper läuft hier!« – »Baller das Ding weg!« – »Da fehlt einfach die Basis, die Grundlage, wo er einfach zurückgreifen kann«, darauf nämlich, »was er an was er arbeitet«. – »Dann presst’s dich noch tiefer durch den Radius.« – »Dann fängt die Eierei schon an.« – »Der ist natürlich genauso auf ’nem Level.« – »Dass er den Sprung gefühlt eher anrollt«, »das sind Dinge, die auf dem Teller sind«. Meine Güte, haben wir beglückt gestöhnt, »ist das geil! Alter Falter!« (Hannawald)

Völlig klar: der »wohl beste Skisprungexperte des Landes. Kritisch, fachkompetent, aber auch hochemotional« (T-online) sowie kommunikativ inkontinent. Das Pekingquietscheentchen Tom Bartels (»Jeder muss an die Grenze verdrängen, was sich da alles im Kopf abspielt«) hat’s bestätigt: »Auf den Punkt analysiert, Sven!«

Summa summarum also zweifellos: Bestnote für die ARD, »eine glatte Eins« (T-online), zumal in Anbetracht des nun leider in den Ruhestand gegangenen Rodelhermeneuten Peter Grube: »Da könnte man gleichförmiger durchheizen. Aber das ist so schwer gesagt.«

Katrin Müller-Hohenstein und der noble Rudi Cerne (»Vielleicht noch mal was ganz anderes« – er kennt offenbar Monty Python) wirkten am vergangenen Samstag redlich erschöpft und von der Rolle. Beiden fiel – zu Recht – überhaupt nichts mehr ein, anheimelnd träge hangelten sie sich von Satz zu Satz. Nachdem der deutsche Chef de Mission, Dirk Schimmelpfennig, wirklichkeitswidrig geäußert hatte: »Diese Spiele haben wieder Geschichte geschrieben«, und gewisslich bahnbrechende »Best-practice-Ansätze« angekündigt hatte, quälte sich der ZDF-Stoiker Cerne noch ein herrlich sinnvakuumisiertes »Man muss also in der Tat alles geben« ab, um sodann dem DOSB-Präsidenten Thomas Weikert, der meinte: »Insgesamt ziehe ich hier ein positives Fazit«, ernsthaft gar kein Gehör mehr zu schenken.

Das positive Fazit zöge ich freilich ebenso, hätten die verdammten Russen nicht mittun dürfen. Ohne die teuflischen Russen wäre Beijing, diese »Knochen- und Psychomühle« (Zeit online), die »totale Befreiung« (Rodler Sascha Benecken) gewesen, die Befreiung von Hunger, Elend, Imperialismus und Wahnsinn und am Ende gar von ­T-online, ohne jeden »Bremsrespekt« (Marco Büchel, Experte Ski alpin) und »absolut mit Bravour« (Sven Fischer, Experte Biathlon).

So oder so sieht der IOC-Pate und Intellektualbauer Thomas Bach wegen drei Milliarden bewegungsbegierig in den Startlöchern fröstelnden chinesischen Skifahrern eine »neue Ära des Wintersports« heraufziehen, und das wird zu unser aller Frommen bedeuten: Kettensäge, leg los! Schneekanone, Feuer frei! Restnatur, zieh dich warm an! Denn »er hat genau angekündigt, was er gesagt hat« (Christian Dexne, ARD), der Weltentwicklungsminister Thomas Bach aus dem gleich Beijing pittoresk vollbetonierten Würzburg.

Apropos Würzburg, die spannende »Perle am Main« inmitten ganzjährig schneefreier Weinbergwüsteneien: Der Schriftsteller Peter Roos, der viele Jahre im Beijing Deutschlands lebte, notierte im »Ersten Würzburger Kulturbuch« (Würzburg 1992) unter dem Motto »Verbauern in Franken«: »Diese Kackstadt.« – »Gewürzgurker Main-Post.« – »Würstlbuck.« – »Würzbuckel.« – »Das fränkische Schilda?« – »Unter einer Glocke. Es passierte einfach nichts.« – »Das komplette Arsenal reaktionären Schwachsinns.« – »Kein Wind, keine Blähung, kein Geschlecht.« – »Überall die Selbstgefälligkeit derer, die sich ab sofort beziehungsweise schon immer im Besitz des Himmelreichs glaubten. In solchem Binnenklima hast du keine Chance.« – »Die versammelte Scheiße von Würgburg.«

Ende des notwendigen Einschubs.

Ich indes beteuere mit heiligem protestantischen Ernst, dass ich beim nächsten Mal a) nur noch Fraueneishockey – da hauen sie sich und raufen sie jetzt auch – und b) zwecks wahrhaft progressiver, sedativ-therapeutischer Ganzkörperentspannung zwei Wochen lang das würdevolle, fabelhaft faire und famos feinfühlige Curling im Speziallivestream glotzen werde, allwo bedächtige, höfliche, dezente Kommentatoren zugange sind, beispielsweise der Spitzenmann Thomas Braml (»Jetzt sind die Chinesen wieder dran mit ihrem Debattierklub«) oder Heiko Klasen, der gegen Ende des epischen Herrenfinales zwischen Schweden und Großbritannien gänzlich ungekünstelt ausrief: »Heidewitzka! Alter Schwede! Also, das ist ganz großes Curling-Kino!«

In der Tat: Nah dran an Francis Ford Coppolas »The Goldfather« war das. Und das im Fernsehen!